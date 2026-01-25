Cum l-au tratat suporterii din Peluza Nord pe Daniel Bîrligea la FCSB – CFR Cluj după gafa de la Zagreb

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a fost titular în meciul FCSB – CFR Cluj, disputat duminică seară pe Arena Națională în cadrul etapei cu numărul 23 din acest sezon regulat de SuperLiga. A fost prima partidă disputată de campioana României după înfrângerea dură suferită joi seară la Zagreb cu Dinamo în Europa League, scor 1-4.

Cum s-a manifestat Peluza Nord la FCSB – CFR Cluj față de Daniel Bîrligea după episodul Zagreb

Atunci, pe „Maksimir”, atacantul lui Elias Charalambous a marcat un gol superb, la 2-0 pentru adversari însă, iar anterior s-a aflat în centrul unui episod care a generat efecte negative pentru gruparea roș-albastră.

Bîrligea a încasat un cartonaș galben după un fault comis în careul advers în timp ce se afla în pressing, motiv pentru care de pe teren propriu din ultima etapă a fazei principale, decisiv pentru FCSB în ceea ce privește accederea în play-off-ul competiției.

De asemenea, la finalul partidei de la Zagreb, fotbalistul campioanei din SuperLiga , motiv pentru care , Asta după ce a avut, din nou, o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit cu Denis Alibec.

„Bîrligea trebuie să fie mai senin puțin, își pune o prea mare presiune și e mult prea nervos. Chiar nu are motive pentru că acum e bine, a făcut pregătirea cu echipa, a scăpat de accidentarea aia care îl chinuia. Să fie mai senin, pentru că nu e niciun capăt de țară chiar dacă ieșim din Europa. Avem alte obiective.

Trebuia să știe că dacă ia galben nu poate să joace cu Fenerbahce, dar el uită ușor. Probabil că nu mai făcea faultul ăla între galben și roșu dacă știa. Eu din câte știu Marius Ianuli îi anunță. (n.r. – Acest galben luat de Bîrligea intră în categoria amenzilor?) Nu, este doar un fault”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Suporterii i-au scandat numele atacantului după o ratare semnată de el

În acest context, era destul de interesant de urmărit care avea să fie reacția suporterilor față de fotbalist. Iar răspunsul la această întrebare a venit cu ocazia meciului cu CFR Cluj. Undeva la jumătatea primei reprize, la scorul de 1-0 pentru FCSB, Daniel Bîrligea a ratat o ocazie de gol chiar la poarta în spatele căreia s-a aflat, în mod tradițional, Peluza Nord.

Imediat după, fanii au început să îi scandeze numele atacantului, semn clar că nu sunt supărați pe el după ieșirea de la finalul partidei cu Dinamo Zagreb, iar din punctul lor de vedere lucrurile sunt în regulă din această perspectivă.