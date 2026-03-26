Cum le-a luat fața Mirabela Grădinaru lui Brigitte Macron și soției lui Zelenski, la Washington. O stilistă analizează fotografia devenită virală: „E singura din acest trio”

Mirabela Grădinaru a nimerit-o cu una din ținutele purtate la Washington, eclipsând-o pe soția lui Emmanuel Macron, Brigitte. O stilistă de la noi o analizează pe partenera lui Nicușor Dan
Dan Suta
26.03.2026 | 12:00
Mirabela Grădinaru le-a eclipsat pe Brigitte Macron și soția lui Zelenski, la Washington. Foto-montaj: FANATIK
Mirabela Grădinaru i-a luat fața lui Brigitte Macron, în vizita efectuată la Washington. Partenera lui Nicușor Dan a nimerit-o din punct de vedere stilistic, iar asta o spune una din cele mai cunoscute experte în modă de la noi, Roxana Nestian.

Una din ținutele purtate de Mirabela Grădinaru la evenimentul Melaniei Trump, apreciată de lumea stilistică

Vizita din America, efectuată la invitația Melaniei Trump, a devenit nu doar un moment diplomatic important pentru România, ci și o veritabilă demonstrație de stil. Într-un cadru în care fiecare apariție este atent analizată, partenera lui Nicușor Dan a reușit să atragă toate privirile și să impună un standard de eleganță care a eclipsat inclusiv prezența sofisticată a lui Brigitte Macron.

Imaginea în care Mirabela Grădinaru apare alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska a devenit rapid virală, nu doar pentru simbolistica politică, ci mai ales pentru contrastul stilistic dintre cele trei. Dacă Franța și Ucraina au mizat pe registre clasice, România a venit cu ceva diferit: o combinație subtilă de tradiție reinterpretată și modernitate impecabilă.

Partenera lui Nicușor Dan a purtat haine semnate de Irina Schrotter

Într-o lume în care ținutele oficiale tind să fie cât mai „safe”, Mirabela Grădinaru a avut, spune stilista, o alegere inspirată și curajoasă, purtând o creație marca Irina Schrotter. Broderiile geometrice alb-negru au oferit o identitate clară, fără a încărca prea mult sau inutil ținuta.

„Această piesă reușește să comunice originea românească fără a cădea în zona costumului popular de muzeu. Croiala modernă a mânecilor, combinată cu pantalonii palazzo cu talie înaltă, creează o siluetă contemporană, fluidă și extrem de elegantă. Contrastul alb-negru este o alegere atemporală care i-a asigurat o prezență grafică puternică. O ținută de acest rang stă în detalii, iar Mirabela Grădinaru a demonstrat o stăpânire remarcabilă a echilibrului”, remarcă stilista Roxana Nestian, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mirabela a nimerit-o și cu accesoriile și coafura

Roxana a observat și accesoriile, coafura și machiajul pentru care a optat Mirabela Grădinaru. Clutch-ul negru, unul minimalist, cu o textură discretă, a fost o alegere strategică: „Într-o ținută unde bluza are un model geometric complex, geanta trebuie să rămână un element de susținere, nu unul de conflict vizual”.

Se pare că Mirabela Grădinaru a nimerit-o și cu coafura lejeră, având părul prins parțial, lăsând trăsăturile feței să iasă în evidență. „Acest stil „effortless” (fără efort aparent) contrastează plăcut cu rigoarea coafurilor mai structurate ale omoloagelor sale, oferindu-i un aer proaspăt și abordabil”, mai spune Roxana Nestian, în analiza făcută pentru FANATIK.

Cât despre celelalte doamne cu care partenera lui Nicușor Dan s-a afișat, Brigitte Macron nu a ieșit cu mare lucru în evidență, fiind „fidelă stilului său chic-minimalist”, mizând pe linii drepte și accente de alb imaculat la gât. Nevasta lui Zelenski, Olena, a adoptat, în schimb, o ținută sobră, purtând un costum negru care transmite seriozitate și stabilitate, adaptat contextului în care se află țara din care provine, Ucraina.

Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska. Foto-montaj: FANATIK

„Este singura care a adus un element de textură în acest trio”

Așadar, reprezentanta României la evenimentul organizat de Melania Trump a fost mai mult decât decentă, prin comparație cu primele-doamne ale altor state. „Mirabela a ales calea de mijloc, o eleganță care nu e doar formală, ci povestește despre cultura din care provine. Este singura care a adus un element de textură și artizanat din acest trio”, explică Roxana Nestian.

Mirabela Grădinaru a fost invitată la un summit internațional de anvergură, dedicat educației digitale și siguranței copiilor în mediul online.

Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
