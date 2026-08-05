Sport

Cum le răspunde Georgina Rodriguez celor care spun că este grasă. Cristiano Ronaldo a intervenit

Ce replică le dă Georgina Rodriguez internauților care au pus-o la zid pentru felul în care arată. Fotbalistul Cristiano Ronaldo a fost de partea sa.
Alexa Serdan
05.08.2026 | 07:23
Cum le raspunde Georgina Rodriguez celor care spun ca este grasa Cristiano Ronaldo a intervenit
Georgina Rodriguez, mesaj pentru răutăcioșii din online. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Georgina Rodriguez a răbufnit în social media și le răspunde celor care spun că nu se încadrează în standardele de frumusețe în ceea ce privește greutatea corporală. Portughezul Cristiano Ronaldo a intervenit și a făcut-o să se simtă mai bine.

Georgina Rodriguez, replică pentru cei care o critică

Cristiano Ronaldo (41 ani) și Georgina Rodriguez (32 ani) se pregătesc pentru cel mai grandios eveniment al relației amoroase. Ultimele detalii despre nunta secolului au fost puse la punct, după ce s-a vehiculat că ar urma să ajungă la altar pe data de 8 august. Anterior, cei doi au plecat într-o vacanță inedită în Mallorca.

ADVERTISEMENT

În timpul sejurului care s-a desfășurat pe una dintre bărcile sale starul celor de la Al-Nassr a fost surprins într-o ipostază inedită cu viitoarea sa soție. Cuplul a avut parte de câteva momente speciale pe care nu le va uita prea curând. Din păcate, cu această ocazie frumoasa brunetă a fost pusă la zid pentru felul în care arată.

Internauții au observat că influencerița are câteva kilograme în plus. De asemenea, celulita a fost un alt detaliu care nu a trecut neobservat. La scurtă vreme după ce a citit comentariile oamenilor vedeta a ținut să le dea replica. Astfel, a subliniat că în fiecare vară corpul său ajunge să fie analizat de ziarele de scandal.

ADVERTISEMENT
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit...
Digi24.ro
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova

„Corpul meu se va schimba, așa cum se schimbă corpul tuturor femeilor. Și sper să continue să se schimbe încă mulți ani, pentru că asta va însemna că sunt încă în viață. Sunt mama a șase copii minunați, dintre care trei sunt fete care, într-o zi, vor deveni femei în toată puterea cuvântului”, a notat Georgina Rodriguez, pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu...
Digisport.ro
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu credeam că există asemenea specimen”

Cum o susține Cristiano Ronaldo pe Georgina Rodriguez

„Iar dacă există ceva ce îmi doresc să le învăț — împreună cu Cris, de care sunt profund mândră pentru valorile pe care le transmite ca tată și ca bărbat — este că valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de aspectul fizic sau de opinia unor necunoscuți. Acea mică doză de gândire pozitivă pe care încerc să le-o ofer în fiecare zi mă ajută și pe mine să-mi păstrez direcția într-o lume atât de plină de iluzii”.

ADVERTISEMENT

În ultimele zile am văzut tot felul de comentarii despre niște fotografii cu mine pe o barcă. Unii își dau cu părerea despre corpul meu, alții mă apără… Vorbeam despre asta cu Cris și i-am spus: «Mă îngrijorează că acum oamenii mă numesc grasă, pentru că trăiesc din imaginea mea». Iar el mi-a răspuns: «Tu nu trăiești din imaginea ta. Tu trăiești din ceea ce ești.

O femeie minunată. Frumoasă, cu un corp extraordinar, mamă, un om bun, de succes și care își trăiește viața cu iubire. Ce ți-ai putea dori mai mult? E firesc să existe oameni care te invidiază». Și am vorbit despre multe alte lucruri. Uneori, cu toții avem nevoie ca cineva să ne reamintească ce contează cu adevărat.

ADVERTISEMENT

Interesant este că asta se întâmplă în fiecare vară. În fiecare an, corpul meu ajunge din nou subiect de discuție. Și atunci mă întreb… unde este standardul? Cine decide care este corpul «corect»? Chiar mai credem că fericirea are o anumită mărime la haine?”, a mai adăugat viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo.

”Adevăratul succes înseamnă să trăiesc în pace”

Georgina Rodriguez este o persoană atentă la activitatea fizică, precizând că se antrenează pentru starea de bine pe care o are după antrenament. Acea oră pe care o petrece în sala de fitness reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente din zi pentru sine. În plus, mișcarea îi aduce sănătate, liniște sufletească, disciplină și energie.

Totodată, bruneta susține că niciodată nu a fost adepta curelor drastice de slăbit. Scopul său nu a fost să slăbească, să ducă o adevărată luptă în acest sens. Sportul a fost întotdeauna o modalitate de a avea grijă de propria persoană. Mai mult decât atât, iubita lui Cristiano Ronaldo a declarat că își iubește formele fizice.

„Iubesc libertatea de a trăi în corpul pe care îl aleg. În corpul care mă susține, care mi-a permis să îmbrățișez, să dau viață, să cad și să mă ridic din nou. Un corp care merită respect, iubire și recunoștință în toate etapele sale. Pentru mine, adevăratul succes nu a însemnat niciodată să mă încadrez într-un standard despre care nimeni nu știe cine l-a inventat.

Adevăratul succes înseamnă să trăiesc în pace. Să fiu înconjurată de oamenii pe care îi iubesc. Să mă bucur de familia și prietenii mei. Să am grijă de sănătatea mea. Să râd. Să învăț. Să trăiesc”, a încheiat Georgina Rodriguez postarea din social media în care a distribuit și imaginile în care apare în costum de baie.

De ce Neluțu Varga l-a dat afară omul-cheie de la CFR Cluj? Dezvăluiri...
Fanatik
De ce Neluțu Varga l-a dat afară omul-cheie de la CFR Cluj? Dezvăluiri de ultimă oră. Exclusiv
Marea durere a lui Ioan Andone legată de Dinamo. Ce i-a mărturisit regretatului...
Fanatik
Marea durere a lui Ioan Andone legată de Dinamo. Ce i-a mărturisit regretatului Gogu Covaciu înaintea tragicului accident de la Câmpulung
Dezvăluire uluitoare după FCSB – Farul 2-2. „Am vrut să facem experiențe la...
Fanatik
Dezvăluire uluitoare după FCSB – Farul 2-2. „Am vrut să facem experiențe la meciul ăsta, să-i vedem pe toți”. Exclusiv
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Banciu a numit viitoarea campioană a României: 'O să câștige atât sezonul regulat,...
iamsport.ro
Banciu a numit viitoarea campioană a României: 'O să câștige atât sezonul regulat, cât și play-off-ul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!