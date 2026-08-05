Cum le răspunde Georgina Rodriguez celor care spun că este grasă. Cristiano Ronaldo a intervenit

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Georgina Rodriguez a răbufnit în social media și le răspunde celor care spun că nu se încadrează în standardele de frumusețe în ceea ce privește greutatea corporală. Portughezul Cristiano Ronaldo a intervenit și a făcut-o să se simtă mai bine.

Georgina Rodriguez, replică pentru cei care o critică

Cristiano Ronaldo (41 ani) și Georgina Rodriguez (32 ani) se pregătesc pentru cel mai grandios eveniment al relației amoroase. au fost puse la punct, după ce s-a vehiculat că ar urma să ajungă la altar pe data de 8 august. Anterior, cei doi au plecat într-o vacanță inedită în Mallorca.

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În timpul sejurului care s-a desfășurat pe una dintre bărcile sale starul celor de la Al-Nassr a fost . Cuplul a avut parte de câteva momente speciale pe care nu le va uita prea curând. Din păcate, cu această ocazie frumoasa brunetă a fost pusă la zid pentru felul în care arată.

Internauții au observat că influencerița are câteva kilograme în plus. De asemenea, celulita a fost un alt detaliu care nu a trecut neobservat. La scurtă vreme după ce a citit comentariile oamenilor vedeta a ținut să le dea replica. Astfel, a subliniat că în fiecare vară corpul său ajunge să fie analizat de ziarele de scandal.

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„Corpul meu se va schimba, așa cum se schimbă corpul tuturor femeilor. Și sper să continue să se schimbe încă mulți ani, pentru că asta va însemna că sunt încă în viață. Sunt mama a șase copii minunați, dintre care trei sunt fete care, într-o zi, vor deveni femei în toată puterea cuvântului”, a notat Georgina Rodriguez, pe contul de .

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Cum o susține Cristiano Ronaldo pe Georgina Rodriguez

„Iar dacă există ceva ce îmi doresc să le învăț — împreună cu Cris, de care sunt profund mândră pentru valorile pe care le transmite ca tată și ca bărbat — este că valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de aspectul fizic sau de opinia unor necunoscuți. Acea mică doză de gândire pozitivă pe care încerc să le-o ofer în fiecare zi mă ajută și pe mine să-mi păstrez direcția într-o lume atât de plină de iluzii”.

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În ultimele zile am văzut tot felul de comentarii despre niște fotografii cu mine pe o barcă. Unii își dau cu părerea despre corpul meu, alții mă apără… Vorbeam despre asta cu Cris și i-am spus: «Mă îngrijorează că acum oamenii mă numesc grasă, pentru că trăiesc din imaginea mea». Iar el mi-a răspuns: «Tu nu trăiești din imaginea ta. Tu trăiești din ceea ce ești.

O femeie minunată. Frumoasă, cu un corp extraordinar, mamă, un om bun, de succes și care își trăiește viața cu iubire. Ce ți-ai putea dori mai mult? E firesc să existe oameni care te invidiază». Și am vorbit despre multe alte lucruri. Uneori, cu toții avem nevoie ca cineva să ne reamintească ce contează cu adevărat.

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Interesant este că asta se întâmplă în fiecare vară. În fiecare an, corpul meu ajunge din nou subiect de discuție. Și atunci mă întreb… unde este standardul? Cine decide care este corpul «corect»? Chiar mai credem că fericirea are o anumită mărime la haine?”, a mai adăugat viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo.

”Adevăratul succes înseamnă să trăiesc în pace”

Georgina Rodriguez este o persoană atentă la activitatea fizică, precizând că se antrenează pentru starea de bine pe care o are după antrenament. Acea oră pe care o petrece în sala de fitness reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente din zi pentru sine. În plus, mișcarea îi aduce sănătate, liniște sufletească, disciplină și energie.

Totodată, bruneta susține că niciodată nu a fost adepta curelor drastice de slăbit. Scopul său nu a fost să slăbească, să ducă o adevărată luptă în acest sens. Sportul a fost întotdeauna o modalitate de a avea grijă de propria persoană. Mai mult decât atât, iubita lui Cristiano Ronaldo a declarat că își iubește formele fizice.

„Iubesc libertatea de a trăi în corpul pe care îl aleg. În corpul care mă susține, care mi-a permis să îmbrățișez, să dau viață, să cad și să mă ridic din nou. Un corp care merită respect, iubire și recunoștință în toate etapele sale. Pentru mine, adevăratul succes nu a însemnat niciodată să mă încadrez într-un standard despre care nimeni nu știe cine l-a inventat.

Adevăratul succes înseamnă să trăiesc în pace. Să fiu înconjurată de oamenii pe care îi iubesc. Să mă bucur de familia și prietenii mei. Să am grijă de sănătatea mea. Să râd. Să învăț. Să trăiesc”, a încheiat Georgina Rodriguez postarea din social media în care a distribuit și imaginile în care apare în costum de baie.