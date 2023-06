Cum luptă pentru drepturile lor profesorii din SUA și Marea Britanie. „Dacă s-ar fi putut obține condiții mai bune fără grevă, le-am fi avut deja”

Profesorii din România au intrat în a treia săptămână de grevă generală, principala revendicare fiind majorarea salariilor. După doi ani cu inflație ridicată, acest tip de proteste au avut loc nu doar în țara noastră, dar și în Europa sau Statele Unite. Deși situația diferă de la țară la țară, mulți au obținut salarii mai mari și o îmbunătățire a condițiilor de muncă. Unde negocierile au eșuat, singura metodă de a obține aceste lucruri a fost prin declanșarea grevei.

FANATIK a luat legătura cu două angajate în sistemul de învățământ din SUA și Marea Britanie care au participat recent la astfel de greve pentru a vedea ce i-a împins până în acest punct, cum au decis să acționeze și ce concluzii putem extrage din experiențele lor.

Heather Quinones, terapeut logoped din Oakland, California

Mai multe state din SUA se confruntă cu aceleași , iar California nu e vreo excepție. Salarii insuficiente pentru un trai decent, subfinanțare și tot mai puține persoane interesate în a deveni profesori. Un studiu recent arată că salariile profesorilor , dacă le ajustăm la inflație. În unele state chiar au scăzut în ultimii 10 ani. Prin comparație, ceilalți absolvenți de studii terțiare au văzut creșteri salariale mult mai mari decât profesorii în aceeași perioadă.

Chiar dacă profesorii din California au un salariu peste media națională, chiriile uriașe îi împiedică pe mulți să ducă o viață decentă, mulți dintre ei lucrând slujbe în paralel pentru a se întreține. Heather Quinones este terapeut logoped pentru elevii din Oakland, un oraș de 400 de mii de locuitori, unde a avut loc o grevă generală în educație luna trecută. Greva a durat 7 zile lucrătoare, între 4 și 15 mai, iar Heather a fost parte din echipa de negociere ca reprezentant al logopezilor și angajaților de pe partea de educație specială.

Salarii mici și clădiri în degradare

„Noi la sindicat am analizat și comparat salariile din Oakland cu cele din alte districte din comitatul Alameda și am văzut că eram la coada clasamentului. Ni s-a spus că stăm de fapt mai bine când iei în calcul asigurările de sănătate, dar chiar și cu acestea, tot la coadă rămânem”, a declarat, pentru FANATIK, Heather Quinones.

Pe lângă asta, multe din problemele ridicate personalul din învățământ sunt legate de siguranța la locul de muncă. De la băi care nu funcționează, găuri și scurgeri din acoperiș și până la urme de șobolani în locurile dedicate copiilor. O altă problemă este lipsa unor alarme care să-i avertizeze dacă are loc vreun atac armat în școală.

„Noi am venit în fața OUSD (n.r. Districtul Școlar din Oakland) cu un plan realist și bine documentat cu propuneri pentru a remedia aceste probleme, dar ei ne ignorau cu lunile, nu veneau la întâlniri sau refuzau pur și simplu să ne răspundă”, a mai precizat Heather Quinones.

Tocmai aceste practici neloiale de muncă i-au împins către declanșarea grevei pe 4 mai. Aceștia cereau atât creșteri salariale pentru angajați, dar și o intervenție mai mare a autorităților pentru ajutorarea comunităților dezavantajate – cereri numite „common goods”. Acestea însemnau investiții sociale mai mari din partea autorităților și se refereau de exemplu la oferirea de locuințe elevilor fără adăpost sau condiții mai bune pentru minoritățile dezavantajate.

Problema elevilor fără casă ori fără un cămin stabil este una pronunțat de gravă în Oakland, numărul lor crescând cu 400 doar în ultimii 2 ani. „Dacă vedem că suntem într-un district cu un surplus de locuințe și 1600 de elevi fără casă, nu e atunci responsabilitatea noastră să ne întrebăm ce am putea face pentru a le oferi un acoperiș deasupra capului”, un reprezentant al sindicatului acum câteva săptămâni.

Publicul și presa, decisive în greva profesorilor

În privința grevelor și negocierilor, susținerea publică este cea care decide de multe ori în ce parte înclină balanță, iar presa joacă unul din cele mai importante roluri. Cât privește OEA (n.r. Asociația angajaților din Educație din Oakland), aceștia ar fi pornit la drum cu un dezavantaj al resurselor, dar au reușit cu toate acestea să aducă opinia publică de partea sa.

„OUSD aveau director de media și un buget pentru relații publice cu care noi nu ne puteam compara. De aceea am apelat la ajutorul Asociației Profesorilor din California alături de care, împreună cu echipa noastră de comunicare, am reușit să schimbăm narativul și să obținem susținerea publică”, a mai precizat Heather Quinones, pentru FANATIK. „La început, OSUD a încercat să pună reflectorul doar pe părinții nemulțumiți de grevă, dar majoritatea părinților au fost cu noi, așa că tactica nu le-a reușit”.

Victoriile importante obținute prin greva profesorilor

În urma unei săptămâni de încetare a muncii, greva profesorilor a reușit să transforme în realitate o mare parte din solicitările inițiale. A însemnat în primul rând o creștere a salariilor cu 10-19% pentru profesori, asistenții medicali și psihologii din școli, cu plata retroactivă din noiembrie 2022. De asemenea, de acum treapta salarială maximă în funcție de vechile se atinge după 24 de ani în loc de 32. A fost adresată și problema volumului de muncă prea mare.

„Am văzut de multe ori profesori care rămân în școală până la 6 seara și pleacă doar pentru că sunt dați afară de personalul de curățenie trebuie să încuie clădirea. E foarte multă muncă de planificare și pregătire ce trebuie făcută înainte de a merge în fața elevilor”, a mai spus Heather. Au reușit însă să obțină atât suplimentarea numărului de angajați pe toate palierele, cât și promisiunea unui plan prin care să fie redus volumul de muncă la un nivel rezonabil pe viitor.

Greva profesorilor a obținut victorii și în afara sferei muncii. În urma negocierilor, Districtul Școlar din Oakland va trebui să pună la dispoziție clădirile nefolosite pentru elevii fără adăpost și familiile acestora, pe lângă alte forme de ajutor financiar . Totodată, va finanța programe precum Black Thriving Community Schools prin care să sprijine elevii afro-americani și, pe lângă acestea, Districtul și-a asumat și un plan pentru a face din școli un loc mai sigur, fără violențe, atacuri armate, azbest sau invazii de șobolani.

„Personal, mi-aș fi dorit să obținem și dreptul la zile libere plătite pentru angajații părinți. Dacă trebuie să am grijă de copilul meu bolnav, atunci sunt nevoită să-mi iau concediu medical pentru că nu există alternativă. Iar, când mă întorc la muncă, nu mai am nicio zi de concediu medical rămasă. Și te miri după aceea de ce părăsesc femeile câmpul muncii după naștere”, a mai precizat, pentru FANATIK, Heather Quinones.

Aceasta a precizat că sindicatele sunt nevoite să apeleze la soluția grevei în momentele în care autoritățile sau angajatorii nu negociază cu bună-credință.

„În primul rând, niciun sindicat nu își propune din start să declanșeze o grevă, fiindcă e o mare povară pentru familiile și elevii noștri. Dar dacă un angajator nu negociază cu bună-credință sau nu își asumă să rezolve problemele elevilor și angajaților, atunci greva este singura modalitate de a scoate la lumină aceste probleme”, a precizat Heather.

„Educația este cel mai important lucru. Eu chiar cred asta. Avem nevoie ca viitorul nostru să fie plin de tineri uimitori cu abilități excelente de gândire critică, astfel încât să poată alege oameni buni care doresc să investească în educație și să avem o calitate mai bună a vieții .

Profesorilor care se confruntă cu condiții proaste de muncă, care poate nu sunt sindicalizați, le-aș recomanda să se organizeze și să găsească parteneri în sindicate și părinți. Trebuie să vorbiți despre experiențele voastre și să dați un exemplu. Vorbiți cu oricine este dispus să asculte și organizați-vă pe cât de mult posibil!”, a mai declarat, pentru FANATIK, Heather.

Megen de Bruin-Molé, profesor universitar în Marea Britanie

În Marea Britanie au avut în ultimul an unele dintre cele mai mari greve din ultimele decenii. FANATIK a vorbit cu Megen de Bruin-Molé, lector la Winchester School of Art, din cadrul Universității din Southampton pentru a afla a mai multe detalii despre protestele profesorilor. „Grevele din educație în Marea Britanie au loc de mai mult timp, cel puțin 6-7 ani. Însă, în loc ca lucrurile să se îmbunătățească, devin tot mai rele”, a declarat, pentru FANATIK, Megende Bruin-Molé.

De fapt, ajustat la costuri și inflație, salariile profesorilor în 2022 față de 2010. Iar problemele cele mai grave au rămas constante, conform spuselor lui Megen: „volumul prea mare de muncă, salariile prea mici, casual work – o formă de muncă flexibilă prin plata pe oră care duce la lipsa unei vieți stabile – și, mai recent, schema de pensii”.

Trebuie avut în vedere și că harta dialogului social în Marea Britanie când vine vorba de învățământ e diferită de cea din România, având un număr mai mare de sindicate, iar negocierile fiind mai fragmentate.

„E posibil ca și asta să fie o cauză pentru ineficiența negocierilor. Totodată noi încercăm să facem și acțiuni comune cu sindicate din alte domenii, cum ar fi cu cele din sănătate sau al angajaților feroviari”, a mai precizat Megende Bruin-Molé, pentru FANATIK.

Presiunea amânării examenelor ca ultimă soluție

„Eu sunt parte din UCU (Sindicatul Universităților și Colegiilor), care reprezintă nu doar personalul academic, dar și pe cel administrativ ori cel din biblioteci, de exemplu. La începutul anului am pichetat sediul universității timp de patru săptămâni – adică încetasem munca și stăteam la intrare cu pancarte pentru a convinge și pe ceilalți să ni se alăture”, a mai precizat profesoara din Marea Britanie.

Motivele pentru aceasta erau tocmai lipsa de reacție la cerințele angajaților legate de volumul de muncă și schema de pensie. Dacă , nu la fel au stat lucrurile și cu volumul de muncă.

„Au oferit o mărire de salariu foarte mică, de câteva procente și niște promisiuni că vor face o comisie specială pentru a modifica volumul de muncă. Ceea ce, de fapt, înseamnă că nu vor face mai nimic”, a declarat, pentru FANATIK, Megende Bruin-Molé.

Acum, Megen și colegii ei se află din nou într-o formă de grevă în care profesorii refuză să mai evalueze și să dea note studenților dar, în rest, continuă să vină și să-și facă treaba. Cu toate că evaluarea testelor reprezintă doar o mică partea din activitatea profesorilor, unele universității și colegii aleg să taie cu 50% sau chiar cu totul salariile.

În același timp, fiind la final de an, există o presiune mai mare pe umerii angajatorilor reprezentați de UUK (Universities in the United Kingdom) să accepte termenii impuși de angajați. Altfel, ar putea însemna prelungirea anului și amânarea examenelor.

„Atitudinea organizațiilor de studenți diferă de la caz la caz. Organizațiile studențești din Scoția, din Glasgow, de exemplu, au votat și și-au arătat susținerea, în timp ce altele au ales să rămâne neutre. Unul din motive ar putea fi că mulți dintre studenți sunt internaționali și ar putea resimți mult mai grav consecințele prelungirii de an, fie că vorbim de regimul vizelor sau de plăți suplimentare”, a mai spus aceasta.

„Dacă s-ar fi putut obține condiții mai bune fără grevă, le-am fi avut deja”

„Faptul că profesorii au intrat în grevă arată cât de grave sunt lucrurile de fapt. Toți colegii cu care am vorbit la protest știu care este impactul acestei greve. Asupra studenților, dar și asupra noastră, pentru că este epuizant și nu suntem plătiți în acest timp. Am încercat toate alternativele, dar numai asta mai avem la îndemână. Dacă ar fi existat altă cale, am fi ales-o pe aceea. Dacă s-ar fi putut obține condiții mai bune fără grevă, le-am fi avut deja”, a mai declarat, pentru FANATIK, Megende Bruin-Molé.

Aceasta este de părere că problemele din educație nu se rezumă doar la gradul de salarizare și precizează că sindicatele din Marea Britanie au avut cereri privind volumul de muncă, diferențele de salarizare în funcție de gen, rasismul și nu numai. Aceasta spune că este de datoria profesorilor să se organizeze în sindicate și să protesteze atunci când sistemul nu funcționează cum trebuie. În ceea ce privește greva profesorilor din România, aceasta a transmis că speră ca dascălii români să obțină ceea ce își doresc de la Guvern, și că speră ca întreaga societate să fie alături de aceștia.

„Datorită sindicatelor avem toate drepturile de la locul de muncă. Pentru că nimeni nu-ți dă aceste drepturi pur și simplu, e datoria noastră să ne organizăm, să le cerem și să le obținem. Sper ca profesorii români să aibă grijă de ei înșiși și să nu-și neglijeze sănătatea, inclusiv cea mintală, pentru că pot fi un mediu și o perioadă foarte dificile. Chiar și un simplu mesaj de susținere poate să ajute foarte mult, așa că trebuie să ne susținem unii pe alții”, a mai declarat profesoara din Marea Britanie pentru FANATIK.