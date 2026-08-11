„Cum, mă, nu are niciun tatuaj? Să nu-i mai dea voie în bazin!”. Marcel Pușcaș, ironic după reușita lui David Popovici la Paris

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David Popovici s-a calificat fără probleme în semifinalele probei de 100 metri liber, la Campionatele Europene de Natație de la Paris. Imediat după această performanță, sportivul a acordat o declarație în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre reușita sa.

David Popovici s-a calificat fără probleme în semifinalele probei de 100 metri liber la europenele de la Paris

„S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor.

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Eu zic că da, pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a priit. Și mie, și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că cel puțin mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin”, a declarat Popovici. Declarația sa a fost analizată de Horia Ivanovici și invitații săi din studioul FANATIK SUPERLIGA.

„David Popovici chiar și când iese din bazin tot vorbește țiplă. E un băiat foarte bine pregătit la toate capitolele”, a remarcat Horia Ivanovici. „Stă pe vreo 2-3-4 milioane de euro deja? Tu ce crezi? Eu cred că da. Crezi că are acces la toți. Nu știu cu părinții, cum de nu l-au stricat nici banii nici succesul. Alții la fotbal că-s campioni naționali”, a intervenit Marcel Pușcaș.

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David Popovici, sportivul vedetă fără tatuaje? Reacție de milioane în studioul FANATIK SUPERLIGA

Jurnalistul Andrei Vochin și-a adus aminte de momentul în care Popovici și-a cumpărat o mașină „mai scumpă”: Crezând că David Popovici face parte din categoria tinerilor inconștienți care-și cumpără un bolid cu o sumă de trei ori mai mare decât a încasat. Și-a făcut o plăcere. După ce ești cel mai rapid om al planetei”.

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Cel mai aprins subiect a fost lipsa tatuajelor, lucru atipic pentru un sportiv de performanță care este vedetă printre tinerii anului 2026. „ Să nu-i dea voie în bazin. Ce faci fără tatuaj, nu e normal? L-aș scoate din competiție”, au comentat în cele din urmă cei prezenți în studio, evident ironic, lăudând seriozitatea lui David Popovici.

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