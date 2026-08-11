Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Cum, mă, nu are niciun tatuaj? Să nu-i mai dea voie în bazin!”. Marcel Pușcaș, ironic după reușita lui David Popovici la Paris

Andrei Popovici a fost lăudat de Horia Ivanovici și invitații săi din studioul FANATIK SUPERLIGA. Motivul? Seriozitatea de care dă dovadă, dar și faptul că nu are tatuaje la fel ca alți sportivi teribiliști.
Flaviu Popa
11.08.2026 | 18:36
Cum ma nu are niciun tatuaj Sa nui mai dea voie in bazin Marcel Puscas ironic dupa reusita lui David Popovici la Paris
EXCLUSIV FANATIK
David Popovici nu are niciun tatuaj, motiv de amuzament și mândrie pentru fanii săi
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David Popovici s-a calificat fără probleme în semifinalele probei de 100 metri liber, la Campionatele Europene de Natație de la Paris. Imediat după această performanță, sportivul a acordat o declarație în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre reușita sa.

David Popovici s-a calificat fără probleme în semifinalele probei de 100 metri liber la europenele de la Paris

„S-a simțit bine. Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor.

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 Eu zic că da, pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a priit. Și mie, și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că cel puțin mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin”, a declarat Popovici. Declarația sa a fost analizată de Horia Ivanovici și invitații săi din studioul FANATIK SUPERLIGA.

„David Popovici chiar și când iese din bazin tot vorbește țiplă. E un băiat foarte bine pregătit la toate capitolele”, a remarcat Horia Ivanovici. „Stă pe vreo 2-3-4 milioane de euro deja? Tu ce crezi? Eu cred că da. Crezi că are acces la toți. Nu știu cu părinții, cum de nu l-au stricat nici banii nici succesul. Alții la fotbal că-s campioni naționali”, a intervenit Marcel Pușcaș.

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David Popovici, sportivul vedetă fără tatuaje? Reacție de milioane în studioul FANATIK SUPERLIGA

Jurnalistul Andrei Vochin și-a adus aminte de momentul în care Popovici și-a cumpărat o mașină „mai scumpă”: „Cât tam tam s-a făcut că și-a luat o mașină puternică la mâna a doua. Crezând că David Popovici face parte din categoria tinerilor inconștienți care-și cumpără un bolid cu o sumă de trei ori mai mare decât a încasat. Și-a făcut o plăcere. După ce ești cel mai rapid om al planetei”.

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Cel mai aprins subiect a fost lipsa tatuajelor, lucru atipic pentru un sportiv de performanță care este vedetă printre tinerii anului 2026. Are tatuaj? Ia uite, nu are niciun tatuaj. Să nu-i dea voie în bazin. Ce faci fără tatuaj, nu e normal? L-aș scoate din competiție”, au comentat în cele din urmă cei prezenți în studio, evident ironic, lăudând seriozitatea lui David Popovici.

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„Cum, mă, nu are niciun tatuaj? Să nu-i mai dea voie în bazin!”.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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