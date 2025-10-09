Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino 10-0 și Cipru – Bosnia 2-2

În timp ce România evolua în partida amicală cu Moldova, două meciuri aveau loc în grupa H de calificare la Campionatul Mondial. Echipa de pe prima poziție, Austria, a învins-o pe San Marino cu 10-0. De cealaltă parte, Bosnia, care se află pe locul doi, a remizat în deplasare cu Cipru. Cum modifică acest rezultate șansele „tricolorilor” la Mondial.

Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial

, elevii lui Ralf Rangnick au trecut pe prima poziție, cu 15 puncte acumulate. În schimb, Bosnia a pierdut două puncte în Cipru, iar România câștigă moral înaintea ultimelor meciuri din preliminarii.

În urma acestor rezultate, . Pentru ca acest lucru să se întâmple, „tricolorii” lui Il Luce trebuie să se impună în toate cele trei meciuri rămase de disputat, Austria să piardă cu Cipru, iar duelul dintre austrieci și Bosnia să se încheie fără victorie pentru naționala condusă de Ralf Rangnick.

După victoria cu San Marino, scor 10-0, Austria are un golaveraj de +17, pe când România doar +4. Este greu de crezut, dar nu imposibil, faptul că „tricolorii” vor reuși să recupereze diferența de 13 goluri în favoarea austriecilor. Totodată, Bosnia are un golaveraj de +6, astfel că reprezentativa noastră trebuie să câștige la un minim de 2 goluri meciul direct.

Rezultatele de care România are nevoie pentru primul loc în grupă:

România : victorie acasă cu Austria, victorie în deplasare cu Bosnia, victorie acasă cu San Marino;

Austria : înfrângere în deplasare cu România, înfrângere în deplasare cu Cipru, remiză/înfrângere acasă cu Bosnia;

: înfrângere în deplasare cu România, înfrângere în deplasare cu Cipru, remiză/înfrângere acasă cu Bosnia; Bosnia: înfrângere acasă cu România, remiză/victorie în deplasare cu Austria.

De ce rezultate are nevoie România pentru locul doi în grupa de calificare

Misiunea către locul doi pare, cel puțin pe hârtie, mai realizabilă decât cea de a ajunge pe prima treaptă a clasamentului în grupa de calificare. România trebuie, și de această dată, să câștige fiecare meci rămas, iar Bosnia să piardă cele două dueluri.

Rezultatele de care România are nevoie pentru locul doi în grupă:

România : victorie acasă cu Austria, victorie în deplasare cu Bosnia, victorie acasă cu San Marino;

Austria : înfrângere în deplasare cu România, orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie/remiză acasă cu Bosnia;

: înfrângere în deplasare cu România, orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie/remiză acasă cu Bosnia; Bosnia: înfrângere acasă cu România, înfrângere în deplasare cu Austria.

Cât de importantă e o clasare pe locul doi în grupa de calificare

În cazul în care România nu va încheia pe prima treaptă a clasamentului, elevii lui „Il Luce” au varianta traseului obținut după câștigarea Ligii Națiunilor. Dacă „tricolorii” vor încheia pe poziția a doua din ierarhia grupei, adversarii de la barajul pentru Mondial va fi unul cu adversari, cel puțin pe hârtie, mai facili.

Toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă.

Ce adversari poate întâlni România la baraj, dacă nu termină pe locul doi în grupă

Deși au avut o evoluție modestă în actualele preliminarii, „tricolorii” mai au doar două partide de disputat pentru a putea ajunge la Cupa Mondială din 2026. Indiferent de rezultatele din meciurile rămase, echipa antrenată de „Il Luce” are garantat un loc în baraj, datorită performanței din Liga Națiunilor.

Așadar, ultimele speranțe de calificare la turneul final se leagă de confruntările decisive din martie anul viitor. România va porni din urna a patra și va disputa în deplasare semifinala barajului, împotriva unei selecționate din prima urnă.

Cum arată urnele de la baraj:

Urna 1 : Italia, Turcia, Ucraina, Ţara Galilor

: Italia, Turcia, Ucraina, Ţara Galilor Urna 2 : Serbia, Suedia, Polonia, Cehia

: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia Urna 3 : Ungaria, Slovacia, Scoţia, Bosnia-Herţegovina

: Ungaria, Slovacia, Scoţia, Bosnia-Herţegovina Urna 4: România, Irlanda de Nord, Macedonia de Nord, Moldova

* Urnele pot suferi modificări în funcţie de rezultatele din preliminarii

Partidele de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite se vor disputa într-o singură manșă, programate pentru datele de 26 și 31 martie 2026. În semifinale, formațiile din prima urnă valorică vor beneficia de avantajul terenului propriu, în timp ce echipele care vor găzdui finala vor fi stabilite prin tragere la sorți.