Cum menține Horia Brenciu relația cu soția sa, după mai bine de 10 ani: „În fiecare an avem o scurtă vacanță, doar noi doi”

Horia Brenciu a dat detalii despre relația sa cu soția, ei având una dintre cele mai longevive căsnicii din showbizul românesc.

Cum menține Horia Brenciu relația cu soția sa. Cei doi sunt împreună de mulți ani

Horia Brenciu a povestit pentru că el și-a cunoscut socrul chiar înainte de a o vedea pe soția lui, astfel că avea deja o relație bună cu acesta când a început să iasă cu fiica sa.

Apoi, , i-a fost producător artistului la trei emisiuni diferite pe care el le-a prezentat la TVR, Național TV și Pro TV, pe parcursul a opt ani. Așa că cei doi au avut și o relație profesională, dincolo de cea de iubire.

„Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Au fost, pe rând, „Sarabanda, la TVR, „Asul din mânecă, la Național TV, și filmul serial „Om sărac, om bogat, la PRO TV.

Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat”, a spus acesta.

Care este ingredientul secret pentru o căsnicie de durată

Conform sursei citate, ingredientul principal al unei căsnicii reușite este romantismul. Acesta trebuie să existe chiar dacă există „o grădiniță de copii”, iar partenerii de viață trebuie să își facă timp unul pentru celălalt.

Dar cum aplică acest lucru în viața de zi cu zi? Cântărețul îi oferă mereu cadouri soției sale și în fiecare an ei plănuiesc o vacanță în doi.

„Romantismul e un ingredient pe care nu vreau să-l pierd. El trebuie să existe chiar dacă ai avea o grădiniță de copii…

Ne facem surprize unul altuia, iar în fiecare an avem o scurtă vacanță, doar noi doi. Mai mult nu am voie să spun”, a declarat artistul pentru sursa citată anterior.