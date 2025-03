Cum merg afacerile liderului PNL de la Sector 1, pus șef la o mare companie din Energie. Fost playboy, ajuns dezvoltator imobiliar

Una dintre cele mai importante companii din Energie, Elcen – Electrocentrale București, principalul producător de energie termică din Capitală, este condusă din vara anului trecut de către Silviu Văduva. În luna iunie 2024, acesta a primit un mandat de patru ani la conducerea companiei, unde acționar majoritar este Ministerul Energiei, urmând ca până în anul 2028 să ocupe postul de președinte al Consiliului de Administrație.

Fost playboy, ajuns expert în energie

Silviu Văduva a devenit erou al presei mondene datorită relațiilor sale amoroase cu o serie de vedete sau persoane publice cunoscute. Printre cuceririle sale se numără fostul prefect al Capitalei, Mioara Mantale, Magda Pălimaru, fostă prezentatoare meteo, Raluca Sandu, Delia Matache sau Ramona Gabor. Chiar și recent, alături de care fostul playboy era filmat în cluburile din Capitală.

Dincolo de aceste aspecte ale vieții sale personale, Silviu Văduva are o lungă carieră în administrația locală, dar și în companiile de energie ale Capitalei. Între 2008 și 2012 acesta a făcut parte din Consiliul de Administrație al Radet, perioadă care a coincis cu anii în care a fost consilier local la Sectorul 6, dar și consilier personal al ministrului muncii (2010-2011). Începând cu anul 2012 avea să treacă la Primăria Capitalei, pentru singurul său mandat de consilier general.

În ceea ce privește cariera sa politică, este membru PDL începând cu anul 2006, iar doi ani mai târziu ajunge în Biroul Permanent al organizației din Sectorul 6, filială unde ajunge până la funcția de prim-vicepreședinte în anul 2012. În momentul în care partidul este înghițit de către PNL, acesta rămâne cu funcția de prim-vicepreședinte și în organizația liberală de la Sectorul 6. Asta până în anul 2019, când trece de la PNL Sector 6 la PNL Sector 1, rămânând însă cu aceeași funcție de vicepreședinte. De altfel, cei de la scriau în 2011, că Silviu Văduva, fiul unui fost general din armata română, avea donații către partid (PDL) mult peste veniturile sale declarate.

Potrivit CV-ului său, anul 2006 este anul în care termină și un curs de securitate națională la Academia Națională de Informații, în condițiile în care până la acea dată era doar licențiat în Drept (nu menționează universitatea), plus un curs post-universitar la ASE. După anul 2006 face și un master la aceeași Academie Națională de Informații, un alt curs la IDR și un master la Academia de Poliție.

În anul 2021 revine în industria de energie, atunci când este numit președintele Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Energetica Servicii București, firma Capitalei care se ocupă reabilitatea și modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic. Aici are un mandat de administrator de patru ani, însă nu-l duce la capăt, pentru că în anul 2023, trece în fruntea Elcen Termocentrale București, unde este numit tot președinte al CA-ului. Vorbim de o trecere de la conducerea unei companii cu o cifră de afaceri de nici 50 de milioane lei, la una cu încasări de trei miliarde. Aceasta din urmă se află

În anul 2011, avea să ajungă în centrul atenției presei după ce fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, îl numea la cârma Vămii București, funcție la care avea să renunțe după doar câteva zile, invocând atacurile venite din partea presei.

Omul fără avere oficială, dar cu datorii de 900.000 euro

Imaginea creată de presă în jurul liderului PNL nu se potrivește cu imaginea ce reiese din declarația sa de avere, una atipică. Potrivit ultimei declarații, depuse în iunie 2024, veniturile sale în anul precedent au fost de circa 110.000 lei, din care 75.000 lei au provenit de la companiile din energie în care a lucrat în 2023, iar alți 33.000 lei, salariul încasat de la firma Peraspela Solutions SRL.

Potrivit documentului citat, Silviu Văduva nu deține niciun teren sau alt bun imobiliar, nu deține un autoturism și nu are nici conturi bancare. Practic, deși în anul fiscal 2023 a câștigat aproape două mii de euro lunar, acesta nu deține conturi sau depozite bancare. Are totuși un împrumut, luat în anul 2009, de la societatea B2kapital, suma fiind una considerabilă – 950.000 de euro.

Au dispărut și bunurile menționate în declarațiile de avere mai vechi. Spre exemplu, în anul 2012, menționa că deține două ceasuri cu o valoare totală de 55.000 euro. În același an luase un împrumut de la o bancă de peste un milion de euro, și menționa un împrumut de 400.000 euro, acordat unei firme, și un altul de 1,25 milioane euro, către persoane fizice.

Indemnizația , ceea ce înseamnă un salariu net de peste 19.000 lei.

Cum au mers afacerile imobiliare ale liderului PNL Sector 1

Începând cu anul 2016 Silviu Văduva a fost președintele Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari București-Ilfov, aceasta fiind și zona în care firmele sale își au activitatea. Potrivit ultimei declarații de interese, acesta este asociat în trei firme: Construcții Civile Premium SRL, Global Property Research SRL și Peraspera Solution SRL, și administrator a unei a patra firmă, unde asociat este chiar mama sa, Văduva Alexandrina.

Peraspera Solution SRL, singura firma de la care menționează că a încasat un salariu în 2023, astăzi redenumită Tot Estate SRL, a fost înființată în anul 2014, însă Silviu Văduva nu ajunge asociat aici decât în 2022. Inițial, firma a avut ca domeniu de activitate promovarea imobiliară, dar a fost schimbat de-a lungul anilor în comerțul cu produse farmaceutice, catering și restaurante, închirieri auto, iar după 2022 a revenit la promovare imobiliară.

Până în acel an, firma, unde Silviu Văduva deține 50% din capitalul social, nu a raportat venituri, iar în 2023 a avut o cifră de afaceri de 220.000 lei. Pierderile declarate au fost de aproape 90.000 lei, iar datoriile firmei au ajuns la peste 2,5 milioane lei.

O altă firmă fără venituri este și Construcții Civile Premium SRL, acolo unde acționari sunt Silviu Văduva și mama sa, Alexandrian. În anul 2023, firma era tot pe zero, cu datorii de 10.000 lei.

În ceea ce privește Global Proterty SRL, unde Silviu Văduva este asociat unic, această firmă a avut o cifră de afaceri de 1,7 milioane lei în 2023, raportând pierderi de aproape 600.000 lei. În acel an, datoriile firmei se ridicau la 3,1 milioane. Ultimul an în care firma a înregistrat un profit a fost 2018 (2,4 milioane), iar de atunci a acumulat pierderi de circa 4,3 milioane lei. Prin această firmă, Silviu Văduva deține 60% din Northside Park SRL, o altă firmă care a mers pe minus, declarând 75.000 lei pierderi în 2023, la o cifră de afaceri de 340.000 lei.

Afaceri alături de familia Erbașu

Cea de-a patra firmă, unde Silviu Văduva figurează ca administrator, este Panorama Lake SRL. Aici, asociații în acte sunt Văduva Alexandrian și Erbașu Adina, iar alături de Silviu Văduva, ca administrator este și Erbașu Ion Robert, vărul fraților Erbașu, cei care dețin mult mai cunoscuta companie de construcții.

Pentru anul 2023, firma a declarat venituri de un milion de lei și pierderi de 2,6 milioane. Compania are datorii de 67 milioane, însă pentru acel an compania avea active de 55 de milioane. De altfel, în acel an presa economică a scris că această firmă investea într-un ansamblu de locuințe de vacanță în stațiunea Neptun.

Văduva Alexandrian și Erbașu Adina dețin 60% dintr-o altă firmă, Northside Park Tower SRL, firmă care în 2022 anunța din nordul Capitalei. În anul 2023, firma avea o cifră de afaceri de 310.000 lei, și un profit de 44.000 lei, însă cu un an înainte, veniturile firmei erau de peste 31 milioane, cu un profit declarat de 2,8 milioane.

Trebuie subliniat că, în ciuda activității economice evidente, potrivit declarațiilor de avere depuse de liderul PNL în acești ani, Silviu Văduva nu a încasat niciun leu din dividendele acestor firme. Spre exemplu, în anul 2022, anul în care firma Northside Park Tower avea venituri de peste 30 de milioane, singurul venit al liderului liberal a fost salariul de 26.000 lei încasat de la firma sa, Global Property, adică puțin peste 2.000 lei pe lună. Doar la creditul de 950.000 euro acesta ar fi trebuit să achite rate lunare de câteva mii de euro.