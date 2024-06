Cum negocia George Copos contractele la Rapid? „Crede-mă că nu mai am!” La mijloc erau 50.000 de euro și Dinu „Vamă”!

George Copos a fost unul dintre patronii care rămân în amintirea fanilor din Giuleșți. Costin Lazăr a discutat despre subiect , care poate fi văzută în fiecare marți pe website-ul FANATIK.

George Copos, un negociator aprig

Costin Lazăr a discutat despre negocierile cu George Copos, patronul cu care Rapid a cunoscut multe performanțe. Fostul mijlocaș defensiv a dezvăluit că negocia aprig cu George Copos, cunoscut ca un om zgârcit în fotbalul românesc.

Salariile vremurilor erau foarte mari la Rapid, în principal pentru străinii aduși cu fast de George Copos. Costin Lazăr a semanalat că este o problema faptul că străinii nou veniți sunt mai apreciați financiar decât idolii tribunelor.

“Spunea că nu mai are (n.r. bani). Și i-am spus >. Nu aveam de ce să îl critic.

Normal că nu l-am crezut. Eu eram și într-o perioada când am avut niște țeluri, niște obiective pe care mi le-am îndeplinit. Când am ajuns la Rapid am fost super încântat.“, a spus Costin Lazăr la „Suflet de rapidist“.

Influența lui Dinu „Vama“ în plecarea lui Lazăr de la Rapid

Costin Lazăr a dezvăluit că plecarea sa din Giulești a fost premeditată de Dinu Gheorghe, președintele vremii la Rapid. De asemenea, aspectele financiare au contribuit la plecarea sa din .

„A încercat să-mi prelungească, dar nu ne-am înțeles. Cred că a fost vorba de 50.000. Eu de fel sunt taur, sunt încăpățânat și orgolios și au fost niște oameni care m-au făcut să plec prin niște vorbe (n.r. Dinu Gheorghe). Până la urmă mi-a făcut un bine. Cred că ne înțelegeam dacă eram doar eu cu dansul.

Țîn minte că domnul Dinu “Vamă” m-a sunat. A avut o > de președinte. M-a sunat după 4-5 luni și n-am vrut să răspund și mi-a zis >”, a spus Costin Lazăr.

Plecarea din Giuleșți a lui Costin Lazăr l-a adus în Grecia, în lotul lui PAOK Salonic, unde a stat 3 ani. De acolo, fostul jucător al Rapidului a trecut la Panetolikos, Iraklis, FC Voluntari și Mostistea Ulmu.

