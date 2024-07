Cum negociază Mitică Dragomir cu miliardarii: „L-ai luat cu două milioane și vrei 20 acum? S-au crucit!”

De când nu mai activează în fotbal, iar apartamentele sale de lux se vând ca pâinea caldă. Printre clienții săi se numără și personaje cunoscute din lumea mondenă, la loc de cinste fiind și în complexul deținut de fostul șef al LPF.

Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: cum negociază cu miliardari sud-africani o afacere de sute de milioane de euro

Dar domeniul imobiliar nu este singurul în care și-a Împreună cu familia sa mai deține un hotel în zona de nord a Bucureștiului, iar recent a intrat în legătură cu niște miliardari din Africa de Sud cu care ar putea încheia o afacere de cel puțin 100 de milioane de euro.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal deține un teren cu apă termală lângă centrul „Ana Aslan” din Otopeni, iar afaceriștii sud-africani sunt interesați să construiască acolo un centru de tratament și recuperare ultramodern. Dumitru Dragomir a dezvăluit la în ce stadiu se află negocierile în acest moment și ce cotă de profit a solicitat dacă afacerea va fi finalizată.

„M-am întâlnit cu niște miliardari din Africa de Sud, au venit aici să intre într-o afacere cu mine. În spate la Ana Aslan, eu am 9 hectare de pământ, iar ei vor să facă un spital de recuperare, că e și apă termală acolo, are 80 de grade. Au venit trei miliardari, plus un administrator de-al lor…

Nu știu dacă facem afacerea, pentru că ce voiau ei… Trebuia să mai pun eu încă vreo 25-30 de milioane de euro. Și nu am fost de acord, pentru că îmi lua toți banii de la construcții. Avem și noi banii împărțiți, nu am pus toate ouăle numai într-un singur coș. Noi avem construcții, avem hotelul…

Le-am spus… «Fraților, eu am pământul, am apa. Îmi dați procentual. Băgați 100 de milioane, îmi dați și mie 20%. Îmi dați 20 de milioane». Mi-au zis că pământul nu costă atât. «Luați altul atunci, dacă aveți de unde».

Cu asta vin eu, asta e contribuția mea. «Da, dar tu ai dat două milioane pe pământ. De ce vrei 20 de milioane?», m-au întrebat. «Pentru că nu aveți altul mai bun decât ăsta. Nu aveți de unde să găsiți. Și nu găsiți nici pe unul care să supravegheze construcțiile ca mine».

Dacă nu ai un om care să se ocupe… Ei nu știau ce înseamnă cănstrucțiile? Dacă nu ești atent, te ia mașina în bot una-două. Au plecat în cele din urmă, dar m-au invitat la Londra. Să vedem, în septembrie o să mă duc cu fi-miu, că el vorbește cursiv engleza. Vedem dacă se leagă. Eu am pământul și apa termală, dacă vor să facă…

Erau foarte încântați de faptul că pământul e chiar în fața aeroportului. Și dacă vine metroul, faci de la aeroport până la pământ un minut. Numai asta i-a încântat. Dacă vin grupuri la tratament, nu trebuie să umble, să traverseze orașul și toate astea… Fac maxim trei minute din aeroport până la locul tratamentului.

Știi ce e asta? Aur curat… Eu mai cumpăr 2-3 hectare între timp, caut lipit de mine. Să vedem dacă se leagă ceva”, sunt dezvăluirile lui Dumitru Dragomir despre afacerea pe care o pune la cale cu miliardarii din Africa de Sud.

