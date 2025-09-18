Cum o așteaptă olandezii pe FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Nu este vorba că nu li se permite să intre în oraș”

În prima etapă din . Meciul este programat joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.

ADVERTISEMENT

Olandezii, anunț pentru fanii FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Bart Ellenbroek, administratorul centrului orașului Deventer, a vorbit despre p . Autoritățile batave nu își doresc incidente între fanii românii și cei olandezi, motiv pentru care au luat mai multe măsuri de precauție.

Fanii roș-albaștrilor vor fi așteptați în afara centrului orașului pentru a-și procura biletele. Românii vor avea însă posibilitatea să și viziteze dacă își vor dori acest lucru.

ADVERTISEMENT

„Vom primi fanii români la berăria DAVO din oraș. Este în afara centrului, dar totuși situată în apropiere de centru. Ne gândim la De Scheg. Nu este vorba că oamenilor nu li se permite să intre în oraș. Acest lucru s-a întâmplat și înainte de meciul cu Brann Bergen”, a declarat Bart Ellenbrook, potrivit .

„Va fi o mare sărbătoare a fotbalului”

Administratorul centrului orașului Deventer susține că olandezii abia așteaptă partida cu FCSB, iar orașul este deja împânzit cu steaguri roșii și galbene. Ellenbroek susține că vor fi suplimentate forțele de ordine pentru meciurile din Europa League. Singurele incidente serioase sunt așteptate la meciul cu englezii de la Aston Villa.

ADVERTISEMENT

„Entuziasmul începe să cuprindă orașul acum; steaguri roșii și galbene se cumpără peste tot, Deventer Marketing este ocupat, iar antreprenorii vin cu idei grozave. Așteptăm cu nerăbdare.

ADVERTISEMENT

Acei englezi se vor distra cu siguranță aici. S-a făcut o cercetare amănunțită asupra suporterilor care vin aici. Desigur, suntem familiarizați cu exemple din alte orașe unde lucrurile au mers prost și da, va fi mai multă poliție pe străzi și jandarmi gata de intervenție.

Dar cred că nu ar trebui să marginalizăm fotbalul într-un colț unde nu îi este locul 95%. Presupunem că va fi o mare sărbătoare a fotbalului. În plus, suntem obișnuiți să organizăm evenimente mari în Deventer”, a mai spus Ellenbroek.