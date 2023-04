Cum o cheamă, de fapt, pe Antonia, în buletin. Prenumele său are o semnificație aparte

, de fapt, pe logodnica lui Alex Velea, în buletin. Prenumele său are o semnificație aparte și foarte frumoasă. Ce spune tipul de caracter al unei persoane care îl poartă. Aduce foarte multe lucruri bune și pozitive.

Cum se numește, în realitate, Antonia, în acte. Ce înseamnă prenumele frumoasei cântărețe

Antonia este una dintre cele mai frumoase și apreciate din industria muzicală românească, doar că puțini știu cum se numește, în realitate, în acte. Îndrăgita cântăreață de muzică ușoară se numește Antonia Clara Iacobescu.

Al doilea prenume al vedetei este unul unic, are o influență latino – catolică și rădăcina sa provine de la adjectivul clarus care înseamnă clar. Din punct de vedere etimologic, acesta reprezintă luminozitate și strălucire.

Inițial, acest cuvânt făcea referire la sunet, în sensul de voce clară, însă mai târziu a ajuns să intre în sfera umană spirituală. Simbolizează om ilustru, faimos sau glorios, ceea ce înseamnă că face trimitere la o persoană „clară”.

Onomastica logodnicei lui Alex Velea este sărbătorită în fiecare an, în data de 11 august. În plus, Antonia nu are o singură zi care îi este dedicată pentru că și primul prenume este cinstit de credincioși pe data de 10 iunie.

În această zi creștinii ortodocți îi pomenesc pe Sfinții Mucenici Alexandru și Antonina, potrivit . De asemenea, frumoasa brunetă își serbează ziua de naștere pe 12 aprilie, recent împlinind 34 de ani.

Ce spune caracterul unei persoane care poartă numele Clara

Antonia Clara Iacobescu este o persoană care nu renunță până nu obține lucrurile pe care și le dorește. Se mai spune că cine poartă al doilea prenume al artistei acționează mereu fără să stea prea mult pe gânduri și fără a ezita.

Este gata să depună eforturi majore, care o suprasolicită, pentru că știe că în felul acesta va reuși ce-și dorește cu adevărat. Are o intuiție foarte mare și știe să se folosească de ea într-un fel productiv, care să-i aducă avantaje și beneficii.

Mai mult decât atât, se spune că pune foarte mare accent pe dreptate și nu va apela niciodată la mijloace care nu sunt corecte pentru ea sau pentru ceilalți. Totodată, femeile care se numesc Clara consideră că fiecare om trebuie să fie sincer și onest.