Cum o cheamă, de fapt, pe Oana Roman. Numele din buletin al fiicei lui Petre Roman

Șatena a studiat la celebra universitate franceză Sorbona în urmă cu ani buni, dar asta nu înseamnă că se oprește din învățat. Fiica lui Petre Roman continuă să meargă la cursuri și să se perfecționeze din toate punctele de vedere.

Oana Roman, adevărul despre numele său. Cum o cheamă în realitate

Oana Roman le-a dezvăluit fanilor care este numele pe care-l poartă în acte. a postat o imagine cu diploma de absolvire de la ultimul curs la care a luat parte, fiind vorba de dezvoltarea pe partea de trainer.

Vedeta este cunoscută cu prenumele său de când a devenit persoană publică, doar că adevărul este cu totul altul. Oana nu este altceva decât un alint de la Ioana, un nume sfânt sărbătorit în fiecare an în data de 7 ianuarie.

În plus, se mai numește și Sabina. Așadar, numele complet este Ioana Sabina Petre, lucru pe care nu l-a ascuns față de cei care o urmăresc în social media.

Oana Roman, despre numărul său. Cine a alintat-o astfel

Șatena a mărturisit în urmă cu multă vreme care este motivul pentru care nu este strigată după primul prenume, Ioana, dar și cine a început să-i spună pentru prima oară, Oana, așa cum este recunoscută în prezent.

„Eu chiar Ioana sunt în acte, mă cheamă Ioana Sabina, dar mi se spune Oana că aşa mi-a zis tata de când eram mică şi aşa mi-a rămas numele. Nu am sărbătorit cu nimic special, am fost în vizită la naşii noştri, am fost şi pe mama un pic şi cam atât.

A sunat telefonul toată ziua. Am încetat să îmi mai propun lucruri pentru că mereu nu s-a întâmplat cum mi-am dorit eu, ci cum a vrut Dumnezeu.

Demult nu îmi fac planuri foarte clare, pentru că Dumnezeu le-a făcut pentru mine, mai bine decât m-aş fi gândit eu”, a spus Oana Roman în urmă cu ceva timp într-o emisiune de la .