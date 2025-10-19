Sport

Cum o cinstesc autoritățile din Onești pe Nadia Comăneci. Surpriză uriașă pentru marea gimnastă la 50 de ani de la un 10 perfect

Ce a pregătit primăria din Onești pentru Nadia Comăneci. Proiectul special are loc la aproape 50 de ani de când fosta gimnastă româncă a primit nota 10.
Alexa Serdan
19.10.2025 | 17:15
Surpriza pregătită de autoritățile din Onești pentru Nadia Comăneci. Sursa foto: profimedia

Nadia Comăneci nu și-a uitat rădăcinile și revine cu mare drag în orașul natal, Onești. Iată cum o cinstesc autoritățile din localitate. Surpriză uriașă pentru marea gimnastă se desfășoară la 50 de ani de la un 10 perfect, acordat la Jocurile Olimpice.

Cum o cinstesc autoritățile din Onești pe Nadia Comăneci

Primăria din Onești a dezvăluit ce a pregătit pentru Nadia Comăneci. Celebra sportivă, supranumită „Zeița de la Montreal”, este cetățean de onoare al acestui oraș, în care a venit pe lume în urmă cu 63 de ani.

Fosta gimnastă este omagiată constant de autoritățile locale care au numit de-a lungul timpului mai multe clădiri dedicate performanței sale. Spre exemplu, sala de antrenament a clubului municipal poartă numele sportivei.

Peste numai câteva zile se va inaugura un proiect cu totul special. Potrivit desteptarea.ro, este vorba de primul proiect ZidArt, ceea ce înseamnă că gimnasta va avea o pictură murală impresionantă pe fațada unui bloc.

Aceasta este realizată pe un imobil situat la intrarea în Onești. A fost realizată la aproape 50 de ani de când fosta gimnastă româncă a primit nota 10, marcând în felul acesta momentul în care Nadia Comăneci a intrat în istorie.

Nadia Comăneci, pictură murală
Așa va arăta pictura murală cu Nadia Comăneci din Onești. Sursa foto: desteptarea.ro / orangesport.ro. Colaj: Fanatik

Nadia Comăneci, ”pictată” de artistul Bogdan Scutaru

Nadis Comăneci va fi, cu siguranță, impresionată de opera de artă realizată de artistul plastic Bogdan Scutaru. Acesta locuiește în străinătate, dar s-a întors special în țară pentru a realiza pictura cu fosta mare gimnastă.

În momentul de față, pictura este realizată în proporție de 70%. Artistul speră să finalizeze proiectul grandios în următoarele zile pentru că lucrarea murală va fi prezentată publicului marți, pe 21 octombrie 2025.

În cursul acestei zilei municipiul Onești urmând să primească vizita delegației ACES Europe, aflată sub egida Parlamentului European. Aceasta are rolul de a evalua candidatura la titlul de „Oraș European al Sportului”.

În altă ordine de idei, demersul artistic dedicat gimnastei Nadia Comăneci a fost posibil cu sprijinul Primăriei Onești. De asemenea, s-au implicat sponsori locali și Asociația de Tineret Onestin, care a fost „sufletul acestui proiect”.

„Cu Dumnezeu înainte!”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, mai arată sursa menționată anterior. Cea mai mare pictură murală din Onești marchează 50 de ani de la Jocurile Olimpice din Montreal.

Pictura murală cu Nadia Comăneci, un proiect grandios

În anul 1976, Nadia Comăneci a intrat în istoria gimnasticii mondiale, fiind prima sportivă care a obținut prima notă de 10. Avea doar 14 ani, exercițiile impecabile aducându-i medalia de aur la individual compus.

„Sunt sigură că va impresiona pe toată lumea. În afara acestei lucrări, pregătim Cupa Nadia Comăneci, care, la această ediţie, se va bucura de o participare internaţională.

Ne gândim, totodată, la un mare spectacol în care să le avem pe scenă pe cele mai mari campioane din istoria gimnasticii feminine româneşti, evident, alături de Nadia”, a spus directorul CSM Oneşti, Ingrid Istrate, potrivit orangesport.ro.

