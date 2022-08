Cum o răsfață Andreea Bănică pe fiica sa, Sofia: “Are un card, pe care i l-am făcut. Știe foarte bine cum își cheltuiește banii”

Vedeta are o relație specială cu fiica sa și a lui Lucian Mitrea. Adolescenta în vârstă de 13 ani este o persoană independentă, care merge singură la școală cu mijloacele de transport în comun, iar acum are propriul card cu bani.

Gestul făcut de Andreea Bănică pentru fiica sa, Sofia. Are legătură cu banii

Andreea Bănică are o fetiță cu care se mândrește în social media și la evenimente mondene. îi calcă pe urme în industria muzicală, artista precizând că are foarte mare încredere în ea, dovadă că i-a oferit acces la partea financiară.

„Da, Sofia are un card, pe care i l-am făcut. Noi știm foarte bine ce bani are pe el, când are nevoie cere, ne sună, vreau și eu bani.

Nu este o fetiță cheltuitoare, nu cere multe lucruri, chiar e un copil echilibrat deocamdată. Este cardul ei, are acces tot timpul, ea știe foarte bine cum își cheltuiește banii.

I-am spus să aibă grijă, să știe ceea ce cheltuiește, să vadă ce, pe cât, cum, să nu cheltuiască așa, pentru că banii nu cad din cer, banii se muncesc. Nu are o sumă lunar, pentru că nu este un copil cheltuitor.

Are nevoie de bani pentru școală, să-și ia mâncare la școală, cartelă de metrou, merge la o onomastică, dar tot eu îi iau cadouri, este cumpătată, are grijă de bani”, a spus vedeta pentru revista .

Andreea Bănică, cumpătată legat de partea financiară

Andreea Bănică mărturisește că fiica sa, Sofia, este o copilă extrem de cumpătată. Adolescenta în vârstă de 13 ani seamănă foarte mult cu figura paternă, Lucian Mitrea, care a tras-o tot timpul de mânecă în mariaj.

Cântăreața recunoaște că o perioadă foarte lungă de timp a cheltuit banii pe care i-a adunat în industria muzicală, dar de o vreme a început să pună deoparte. investește acum într-un hotel de pe litoralul românesc.

Spațiul este situat în stațiunea Eforie Nord, dar încă nu a fost inaugurat până în momentul de față pentru că mai este de lucru la partea de finisaj.