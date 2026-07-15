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Cum o să arate FCSB cu noul Dobrin în teren. Sistemul în care ar putea juca echipa lui Gigi Becali

FCSB este foarte aproape de o lovitură importantă pe piața transferurilor. Ce sistem vor utiliza ”roș-albaștrii” odată cu sosirea lui Denis Drăguș (27 de ani).
Traian Terzian
15.07.2026 | 09:03
Cum o sa arate FCSB cu noul Dobrin in teren Sistemul in care ar putea juca echipa lui Gigi Becali
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În ultimul sezon, FCSB a jucat în 4-2-3-1 sau 4-3-3, dar sistemul s-ar putea schimba odată cu venirea lui Denis Drăguș. Un fost mare jucător al ”roș-albaștrilor” a explicat cum vede așezarea pentru stagiunea ce va începe în curând.

Ce sistem va folosi FCSB după transferul lui Drăguș

Mai sunt doar câteva zile până când FCSB va debuta în noul sezon, iar transferul lui Denis Drăguș, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că se va face în curând, va aduce schimbări și în sistemul de joc.

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Nicolae Dică, fostul jucător și antrenor al ”roș-albaștrilor”, este de părere că, cel mai probabil, tehnicianul Marius Baciu va trece odată cu sosirea lui Drăguș într-un sistem cu doi atacanți, deoarece Daniel Bîrligea pare să fie punct fix în centrul ofensivei.

”Dacă ar ajunge Drăguș, interesant e cum vor juca. Îl au pe Bîrligea, poate vor juca 4-4-2, poate unul în bandă. Drăguș a dat randamentul cel mai bun ca atacant. Dacă vine și Coman, probabil vor juca 4-4-2.

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Cel mai bun randament l-a avut cu Șumudică, într-un sistem cu cinci fundași. Are fuleul acela foarte bun. A reușit să marcheze multe goluri. Apoi s-a accidentat și a scăzut ritmul. Dacă el va juca meci de meci, va ajunge la nivelul de atunci de la Gaziantep”, a declarat Dică, la Digi Sport Special.

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Ce salariu va avea Drăguș la FCSB

Deși inițial părea că transferul lui Denis Drăguș la FCSB este imposibil de realizat din cauza salariului mare pe care jucătorul îl are la Trabzonspor, patronul Gigi Becali a decis să bage adânc mâna în buzunar pentru a-l convinge.

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Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de acum trei săptămâni, atacantul va câștiga la fosta campioană a României un milion de euro pe sezon. Mai mult, el va avea un bonus de 500.000 de euro pentru câștigarea titlului și intrarea în grupele Champions League.

Ultimul obstacol în calea transferului lui Drăguș

Pentru a semna cu FCSB, Denis Drăguș va trebui să-și rezolve problemele cu Trabzonspor. Jucătorul mai are de primit din partea turcilor 3.000.000 de euro, iar FANATIK a aflat că este dispus să renunțe la o parte din sumă.

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Mai exact, internaționalul român este gata să accepte doar 1,5 milioane de euro pentru a fi lăsat să plece liber de contract. Din informațiile FANATIK, Drăguș va ajunge miercuri, 15 iulie, la Trabzon pentru a discuta cu oficialii grupării turce.

Hagi l-a comparat pe Drăguș cu Dobrin

Denis Drăguș a făcut primii pași în fotbalul mare la Viitorul. Fostul mare fotbalist Gică Hagi l-a debutat la seniori pe când avea doar 16 ani și îl compara la acel moment cu legendarul Nicolae Dobrin.

”Eu întotdeuna trebuie să produc ceva. Aceasta a fost ideea de la început, să am un copil care merită şi căruia să-i dau o şansă. Drăguş va avea un viitor frumos dacă se va antrena cum trebuie şi dacă va juca. Trebuie să-l dezvoltăm şi să-l punem la altceva.

E un fotbalist important, unul dintre decarii frumoși ai României, care va face istorie. Așa cred eu. Am spus că-i Dobrin. Seamănă foarte tare cu Dobrin în tot ce face. De acum înainte, depinde numai de el. Ce a fost mai greu s-a făcut. Lumea l-a văzut.

De acum încolo, începe ce e mai ușor. Trebuie să te menții unde trebuie, să fii serios și să vrei să progresezi. Minusul cel mai mare al jucătorilor talentați e să creadă că pot juca numai din talent, fără muncă și ambiție, care te fac mai bun sau cel mai bun. Și eu am fost talentat, dar am înțeles aceste lucruri”, spunea Hagi, în 2015.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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