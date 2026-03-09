Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările?”. Răspunsul lui Gigi Becali a făcut senzație în direct: „Băi, finule…”. Exclusiv

Gigi Becali a recunoscut în numeroase rânduri că el face schimbările la FCSB. Ce se va întâmpla însă la echipa roș-albastră după venirea lui Mirel Rădoi. Promisiunea patronului campioanei.
Adrian Baciu
09.03.2026 | 11:46
„Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările?”. Gigi Becali explică cum vor sta lucrurile. Sursa foto: colaj Fanatik
Venirea lui Mirel Rădoi la FCSB a născut o întrebare logică în lumea fotbalului intern: se va mai implica Gigi Becali atât de mult la echipa roș-albastră. Cu alte cuvinte, va mai putea sta fără să facă el schimbările. Patronul campioanei a făcut senzație la FANATIK cu răspunsul dat la această întrebare.

Va mai face Gigi Becali schimbările la FCSB cu Mirel Rădoi pe bancă? Răspunsul ferm al patronului roș-albaștrilor

Mirel Rădoi (44 de ani) va fi noul antrenor al celor de la FCSB, după plecarea lui Elias Charalambous (45 de ani). Fostul căpitan al roș-albaștrilor din anii 2000 va prelua echipa pentru următoarele 2-3 luni. Automat, acest lucru ar însemna o „retezare” din start a influenței lui Gigi Becali la echipă, la așezare, la schimbări.

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a fost întrebat direct de Horia Ivanovici despre acest obicei al său legat de schimbări. Patronul campioanei a recunoscut în dese rânduri, în mandatul lui Elias Charalambous, că el face schimbările în timpul meciurilor.

„(n.r. Cum o să puteți dumneavoastră, 3 luni de zile, să nu faceți schimbările?) Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, eu îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: ‘vino, finule, să mă ajuți!’ Atunci, la revedere! Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine. (n.r. 3 luni de zile nu veți mai da niciun telefon, nicio schimbare?) Nici măcar telefonul, să formez număr. Voi sta liniștit, îmi văd de treabă”, a dezvăluit Becali.

Gigi Becali: „Eu cu Mirel Rădoi mă înțeleg din 3 cuvinte: el știe că eu știu, eu știu că știe el”

Întrebat ce discuție a avut cu Mirel Rădoi în momentul în care i-a propus să revină la FCSB, Gigi Becali a spus că nu a fost nevoie să îi ofere vreo garanție: „Nu m-a rugat nimic. Ce, el nu știe? Eu cu Mirel mă înțeleg din 3 cuvinte: el știe că eu știu, eu știu că știe el. Trebuie să mai vorbim? Nu se știe. Mirel îmi cere mie garanție?

Eu cu Mirel am stat așa departe că au fost atunci discuțiile alea când a plecat el. Se supărase el aiurea așa, că vezi-Doamne eu eram vinovatul că nu avea rezultate. Dar Mirel e un om prea cuminte”, a spus Becali.

Gigi Becali este sincer și admite că s-ar putea, după 3 luni, să nu se poată schimba și să se despartă de Rădoi: „Haideți să vedem. Mă schimb eu? Că el nu se schimbă, că el e antrenor. Dar să vedem dacă pot eu să mă schimb. Dacă nu, peste 3 luni: ‘băi finule, nu pot. Ai rezolvat, mulțumesc. Dacă ai pretenții, să vedem. Apoi, hai să ne vedem fiecare de treabă’”.

