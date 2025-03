Cum o sărbătoresc Gabriela Cristea și Tavi Clonda pe fetița cea mică. Thea Iris a împlinit 6 anișori: „I-am cumpărat ce voia ea”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda o sărbătoresc pe fetița lor cea mică, Thea Iris Selena, așa cum merită, fiind în primul rând alături de ea într-o astfel de zi, dar și făcându-i toate poftele!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, mare sărbătoare în familie! Fata cea mică a perechii împlinește 6 ani

În exclusivitate pentru FANATIK, a dezvăluit ce plan a pus la bătaie încă de dimineață, dar și când e programată marea petrecere de ziua fiicei sale.

Gabriela Cristea au două fetițe împreună, pe Thea Iris, care face 7 ani luni, 17 martie, și pe Bella Victoria Margot, care va împlini 8 ani în luna septembrie. Ziua de 17 martie este, însă, dedicată în totalitate cele mici, iar părinții s-au gândit să marcheze aniversarea așa cum îngerașul lor merită.

Tavi Clonda a povestit, pentru FANATIK, că este un tătic norocos și asta deoarece fiicele lor nu sunt foarte mofturoase când vine vorba de cadouri. Chiar dacă părinții lor își permit să le ofere cam tot ce își doresc, micuțele nu vor lucruri extrem de scumpe sau imposibil de achiziționat. Din contră, Thea Iris Selena, de pildă, și-a dorit foarte mult o jucărie de pluș, o girafă.

ne-a mai zis că fiicele lui nu au dat, deocamdată, în ”boala gadgeturilor”, deși au tablete, însă nu le lasă să stea prea multe ore pe zi pe ele. Se pare că Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu le-au cumpărat încă telefoane mobile, așa cum ne-a relatat cântărețul, însă cu siguranță pe măsură ce vor crește se vor bucura și de așa ceva.

„O să îi facem o petrecere un pic mai mare”

„Uite, azi am luat-o un pic mai devreme de la școală și am fost cu toții la un restaurant, le-am cumpărat câte o înghețată. I-am cumpărat ce voia ea, un pluș preferat, în familie astăzi și sâmbătă (n. red.: 22 martie 2025) o să îi facem o petrecere un pic mai mare, cu colegii de clasă și cu prietenii. Cam așa stă treaba”, a declarat Tavi Clonda, în exclusivitate pentru FANATIK.

ne-a mai mărturisit că, în ultimii ani, el și Gabriela Cristea nu mai fac surprize când vine vorba de cele mici, ci preferă să le întrebe ce își doresc, asta ca să nu de greș cu ce le oferă. Totodată, Tavi ne-a mai zis și ce lecții de viață a învățat de la fetele lui. Bărbatul susține că a redescoperit inocența pură și ce înseamnă cu adevărat dragostea necondiționată.

Cât au voie fetele cuplului de vedete să stea pe tabletă în fiecare zi

„De când s-au făcut mai mari, da, le întrebăm ce fel de animatori vor, ce fel de cadouri. Când erau mici, le luam noi ce consideram. De câțiva ani deja le întrebăm ce își doresc. Ele nu sunt așa mult cu cadourile. Plus că au și multe jucării. Mai mult o girafă din pluș și cam atât, nu zice niciuna că vrea și aia, și aia… Nu sunt pretențioase.

Am învățat ce înseamnă iubirea adevărată de la ele. Am învățat ce înseamnă răbdarea. Sunt multe lucruri. În primul rând, cum să zic, am învățat ce este iubirea necondiționată și inocența pe care o au copiii. Asta e tot ce e mai frumos”, ne-a mai spus Tavi, în exclusivitate.

Apoi, soțul Gabrielei Cristea ne-a zis și cât timp le lasă pe fete pe tablete, pe zi. Micuțele nu depășesc mai mult de o oră: „Să știi că tablete au. Când mai vin de la școală le las o jumătate de oră, o oră pe zi sau 40 de minute. Au ce le trebuie. Telefoane încă n-au. Dar pe tablete se mai uită la jocuri, se mai uită, știi?”.