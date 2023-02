Cum o susține Bebe Cotimanis pe fiica lui, Ada, la Survivor România: ”O votăm! Ea îl câștigă”

Ada Dumitru, fata vitregă a lui Bebe Cotimanis, este cu un pas în afara concursului Survivor România, tânăra actriță fiind propusă spre eliminare. Aceasta ar putea părăsi competiția de la PRO TV astăzi, 15 februarie 2023. Constantin Cotimanis a vorbit despre parcursul fiicei sale în reality-show-ul filmat în Dominicană, în exclusivitate pentru FANATIK.

Bebe Cotimanis, declarații despre participarea fiicei sale, Ada Dumitru, la Survivor România. Tânăra e nominalizată spre eliminare

, a dezvăluit că urmărește cu maximă atenție tot ce face , ba chiar că uneori se hârjonește cu soția sa atunci când comentează emisiunea. Atunci când fata lor înscrie câte un punct pe trasee, în casa lui Cotimanis e o bucurie atât de mare de parcă ar avea loc un meci din Champions League!

”Eu și soția mea ne hârjonim și mai puternic pentru că Ada noastră, Ada Dumitru este concurentă la Survivor. Stăm și ne uităm… ce Champions League, ce chestii de astea. Să vezi când o ia Ada prin noroaie.

Aoleu, aoleu ce nenorocire e! Când câștigă Ada urlăm de parcă a dat Steaua gol. Parcă este cel mai frumos gol dat de Messi, alea două puncte câștigate de Ada. Ne apucăm să o votăm pentru că a intrat la baraj, ca să zic așa. Asta este ca o piesă pe care o trăim de trei ori pe săptămână. Luni, marți și miercuri așteptăm liga noastră de suflet care este Ada”, a declarat Constantin Cotimanis pentru FANATIK.

Ce sfaturi i-a dat actorul: ”Să nu intre în scandaluri”

Întrebat dacă i-a dat vreun sfat înainte să plece în jungla din America Latină, actorul i-a spus să nu intre în scandaluri, să își vadă strict de traiectoria ei în concurs. Acesta a mai îndemnat-o să se pună și în pielea celorlalți, să respecte durerile sau tristeților companionilor sau ale adversarilor.

”I-am dat un sfat, să nu intre în scandaluri. Iar unitatea de măsură atunci când câștigă, ca și atunci când pierde, să nu fie orgoliul. Pentru că, diferența dintre a pierde și a câștiga în viață, dar și într-un concurs oarecare uneori este de o zecime de secundă. O fracțiune de secundă. Și, diferența dintre tine ca învingător și cel care este învins este minimă.

I-am zis și să respecte tristețea celorlalți. Aproape, nu știu dacă aș fi în stare, că eu am o vârstă acum, să mă bucur atât de tare când aș câștiga. Ca să nu-i deranjez pe ceilalți. Dar, în niciun caz nu aș intra în niciun conflict cu ei și să mă apuc să-mi bat joc de ei că v-am făcut, că v-am tras-o. Pentru că, în următoarea fază te împiedici și ți-a tras-o Cel de Sus de nu vezi, pentru că ți-ai bătut joc de creația Lui, de seamănul tău”, ne-a mai spus Bebe Cotimanis.

Cotimanis e convins că Ada va câștiga concursul: ”Am vorbit la PRO TV, am aranjat totul!”

Cea mai mare problemă într-o astfel de competiție este, din punctul său de vedere, orgoliul. ”I-am spus, măsura ta cât ești în junglă acolo, este ca orgoliul să nu intervină nici în relația cu partenerii de echipă, cu echipa ta, nici în relația cu războinicii.

Păstrează-te, gândește-te mereu la tine. Trebuie să fii un om frumos, echilibrat. Să fii o bucurie pentru ceilalți și pentru noi de acasă care te privim!”, a spus Cotimanis.

Mai mult de atât, în spirit de glumă, evident, Constantin Cotimanis a declarat că fata lui va câștiga show-ul de la PRO TV asta pentru că a aranjat el tot, că ar avea pile la postul de pe Pache Protopopescu.

”Nu că are șanse, ea îl câștigă! Am vorbit la Pro Tv, am aranjat totul! Ce vorbești! Probe, tot! Sărituri pe scânduri, să i le țină să nu se miște sub ea (n.r. râde)”, a glumit Cotimanis.

”Toți au evoluat, toți au avut de învățat câte ceva”

Cât despre concurs în sine, Cotimanis a remarcat evoluția tuturor. Actorul susține că fiecare participant în acest show, indiferent de câte victorii a obținut, are ceva de învățat din această experiență.

”Toți au evoluat, toți au avut de învățat câte ceva. Și când înveți ceva în condiții extreme, nu este un război, dar se apropie de regulile războiului. Este un concurs, mereu între da și nu! Între plus și minus! Mereu o pățești, apoi de bucuri când nu o pățești!

Uneori o pățești și de bucuri că ai câștigat. Era o fată care s-a dat cu ceafa de un element din acesta de traseul, am crezut că rămâne acolo, dar s-a ridicat și a câștigat. Chiar dacă era de la Războinici, eu m-am bucurat pentru ea că a trecut peste momentul acela”, este analiza lui Cotimanis.

Cum s-a pregătit Ada Dumitru pentru Survivor

”Stau cu Iulia și mă uit. Când cade unul, indiferent de unde este scoatem un țipăt, un oftat – Doamne, de ce se întâmplă! Stăm îngrijorați seară de seară să vedem ce se întâmplă cu Ada. Ne facem griji să nu se accidenteze. Și Joge, care era bine făcut… deși nu contează chestia asta.

Din fericire, Ada aleargă extraordinar. S-a antrenat înainte. S-a dus la sală, a alergat pe teren. A făcut mișcare. Am învățat-o și eu să dea cu portocale prin cameră. Țintă, chestii. Ea este o fire sportivă. S-a aruncat cu parașuta, s-a agățat de turnuri, avioane. A mers cu cămila. Îi place adrenalina. Îi place să încerce lucruri pe care nu le-a mai făcut niciodată”, a completat actorul.

Constantin e de părere că tot ce trăiește Ada acum, chiar și lucrurile care par dificile și de nerepetat vreodată, reprezintă o binecuvântare pentru ea: ”Asta cu Survivor este o binecuvântare pentru că face lucruri care-i vor folosi. Și, uite, le face pe termen lung. Să începi de la hrană puțină, de la senzația de foame… pe care nu a avut-o, din fericire.

Mă bucur mult că o trăiește acum. Altfel va aprecia lucrurile. Pentru meseria Adei ceea ce i se întâmplă acolo este o binecuvântare. Să înveți din clipe extreme, se lățește sacul emoțiilor și pentru un actor este esențială chestia asta.”

”O privesc cu grijă, ca un psiholog, ca un medic”

Actorul a mai zis că nu consideră că a făcut ceva greșit până acum fiica sa în concurs. Prezența vedetei în emisiune îl ajută pe Constantin să o descopere diferit față de cum o știa. Acesta a descris-o pe Ada, așa cum nu a făcut-o până acum!

”Nu pot spune că a făcut ceva greșit până acum. Știi cum o privesc, cu grijă și ca un psiholog, ca un medic să-i descopăr fiecare cotlon pe care nu a vrut să ni-l arate până acum. Este om, dar este extrem de echilibrată. Nu văd o altă Ada, dar o văd în evoluție mereu.

Zâmbetul ei, bucuria pe care o are. Cum sare să facă dreptate. S-a luat cineva de cum arată cineva de la Faimoși și ea l-a luat – nu-ți este rușine să te iei de un om cum arată. așa ne-a făcut Dumnezeu pe toții. Ne-a făcut pe fiecare, dar unici. Unora ne-a dat un fizic mai plăcut și minte mai puțină. Este un dat natural și nu te poți lua de asta – cel din fața ei nu a înțeles nimic”, a adăugat Bebe.