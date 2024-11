Cum petrec Adriana Iliescu și Eliza Crăciunul acesta. Cea mai vârstnică mamă din România are motive de bucurie

Adriana Iliescu și Eliza vor petrece altfel sărbătorile de iarnă anul acesta. Cea mai bătrână mamă din România este fericită și așteaptă cu nerăbdare Crăciunul, spun apropiații celor două.

Adriana Iliescu, vești bune înainte de sărbători

Adriana Iliescu a ajuns cunoscută la nivel mondial în urmă cu aproape decenii. Atunci, a adus pe lume un copil și la vârsta de 66 de ani și 220 de zile a devenit cea mai bătrână mamă din lume, record pe care l-a ținut până în 2006.

ADVERTISEMENT

Fosta profesoară și-a crescut de una singură fiica. Iar când Eliza a crescut, nu doar că și-a sprijinit mama, dar a răsplătit-o cum a știut mai bine.

În prag de sărbători, cele două sunt împlinite și fericite, după cum au dezvăluit apropiații. Nu le lipsește nimic, iar Adriana Iliescu așteaptă cu nerăbdare Crăciunul. De altfel, anul acesta va fi diferit.

ADVERTISEMENT

Sărbătorile vor fi mai bogate pentru cea mai bătrână mamă din România și pentru fata ei. Căci, în luna septembrie, pensia i-a fost mărită, ceea ce înseamnă că se pot răsfăța cu această ocazie, scrie

Ce pensie are cea mai bătrână mamă din România

Adriana Iliescu a avut o carieră impresionantă în învățământ, fiind profesor universitar. Astfel, La această sumă se adaugă alți 2000 de la Uniunea Scriitorilor.

ADVERTISEMENT

„Nu ducem lipsă de nimic. Nu ne plângem de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar.

Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor.

ADVERTISEMENT

Adică, ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic”, a declarat Adriana Iliescu despre pensia pe care o încasa în urmă cu câteva luni, pentru