Mămicile din showbiz-ul românesc și-au făcut programul pentru Ziua Copilului în așa fel încât cei mici să aibă parte de momente de neuitat pe 1 iunie.

Anca Serea, surpriză pentru copiii ei: ”Suntem la mare”

au o familie numeroasă, cei șase copii ai celor doi fiind crescuți cu maximă atenție și implicare de vedete.

Iar cum Ziua Copilului este una cu adevărat deosebită pentru cea mai numeroasă familie din showbiz, Anca Serea le-a făcut tuturor o surpriză și i-a dus pe litoralul românesc.

”Suntem la mare și, chiar dacă prognoza nu era una bună, am avut noroc. Încă din prima zi, toți au ajuns în piscină, chiar și cea mică care a intrat îmbrăcată. Jucării nu le vom lua în mod special, ei știu, cu toții, că dacă își doresc ceva, primesc în cazul în care sunt cuminți și responsabili”, a spus Anca Serea pentru FANATIK.

Mai mult decât atât, ne-a mărturisit Anca Serea, ea are grijă să îi răsfețe pe cei mici atunci când este nevoie, fără să le neglijeze educația însă.

”Eu sunt permisivă. Le permit să facă orice, în anumite limite și ei știu asta dar am avut norocul că am niște copii minunați, nu mi-au făcut probleme. Evident, când spun că sunt permisivă, mă refer la lucruri mărunte, legate de mâncare, de ora de dormit, eu le permit să facă cum vor, iar după câteva zile tot la cum îmi doresc eu se ajunge”, a mai spus Anca Serea pentru FANATIK.

Amna pregătește o petrecere în pijamale

Cântăreața Amna recunoaște că, deși este plecată în Turcia și nu este alături de fiul ei, deja și-a făcut planurile pentru Ziua Copilului.

”Am vorbit cu băiețelul, vom serba sâmbătă Ziua Copilului. Vom pregăti o mare petrecere în pijamale, abia aștept să ne distrăm. Vom avea, desigur, și invitați, deci amuzamentul va fi la el acasă”, a spus, pentru FANATIK, cântăreața Amna.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan, surprize pentru fetițele lor

Andreea Antonescu a mărturisit că i-a pregătit o surpriză micuței Sienna, fiica cântăreței dorindu-și să profite la maximum de relaxarea restricțiilor de după pandemie.

”Sienna vrea la cinematograf, am vorbit acum chiar, de cum am ajuns în Galați, la ea. Și dacă vrea la cinematograf, la cinema mergem. Normal, dacă își mai dorește ceva, îmi va face o surpriză și îmi va spune”, a spus, pentru FANATIK, Andreea Antonescu.

Dacă jumătate din trupa Andre e la Galați, va sărbători Ziua Copilului în București, cântăreața având, deja, rezervată distracția pentru fetițele sale la un loc de joacă din București.

Daniela Gyorfi fuge la munte

Daniela Gyorfi are un program plin pentru Ziua Copilului în compania fetiței sale, cântăreața recunoscând că vor îmbina utilul cu plăcutul.

”Vom merge întâi la o emisiune, iar apoi dăm o fugă până la Sinaia, acolo a vrut ea. Mergem la un restaurant, ne răsfățam, iar seara ne vom întoarce, că miercuri avem din nou filmări”, a mărturisit, pentru FANATIK, Daniela Gyorfi.

Bianca Drăgușanu, de la TV la atelierul de croitorie

Bianca Drăgușanu, chiar dacă este îngrijorată din cauză că Sofiei, fiica ei, nu îi mai trece tusea, ne-a dezvăluit că are programul deja făcut pentru Ziua Copilului, toată ziua fiindu-i dedicată micuței.

”Mergem la o emisiune TV împreună, iar apoi la un loc de joacă. Normal, trecem și pe la atelierul de croitorie, voia să îi fac o anume rochie, iar mâine va fi gata. Cadouri nu îi iau special de 1 iunie, primește oricum de fiecare dată când își dorește ceva”, a spus Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.

Diana Bișinicu a organizat o mică agapă

Diana Bișinicu a dezvăluit pentru FANATIK că fetița ei, Riana, a avut o cerință mai specială pentru Ziua Copilului, iar lucrurile s-au rezolvat cu puțin efort.

”Ea e la școală, dar mi-a spus că îi este dor de colegele de la grădiniță. Așa că vom merge, ca fetele, cu Riana și colegele ei, la cinematograf, ne doream foarte mult să ajungem acolo, mai ales după ce, timp de un an, nu am putut. Apoi, probabil, vom ieși la un restaurant, la o prăjitură, vedem ce își mai dorește fetița”, a spus, pentru FANATIK, Diana Bișinicu.

Alexandra Pavel Misty își duce fetița în parcul de distracție

Alexandra Pavel, cunoscut în showbiz drept Misty, a făcut programul pentru Ziua Copilului în funcție de condițiile meteo.

”Dacă nu va ploua, vom merge în Parcul Herăstrău, este acolo un parc de distracții unde îi place Aryei foarte mult să se joace. Dacă plouă, probabil vom merge în mall, la shoping. Apoi, va veni o prietenă de-ale mele, cu băiețelul, pe la noi, vom face un playdate. Oricum, deja, ceea ce și dorea ea mult, o anume păpușă, a primit, i-am explicat că este cadou pentru Ziua Copilului”, a dezvăluit Misty, în exclusivitate pentru FANATIK.

Elena Ionescu a sărbătorit în avans

Elena Ionescu a plecat în vacanță în Turcia, iar înapoi în România se va întoarce abia miercuri, dar a făcut tot ce a putut pentru ca micuțul să nu sufere că nu a sărăbtorit așa cum se cuvine de Ziua Copilului.

”Noi am sărbătorit în avans de Ziua Copilului, am fost cu prietenii la un loc de joacă și am stat toată ziua. Normal, când mă întorc în țară, voi pregăti ca în weekend să mai avem încă o zi cu totul și cu totul specială, așa cum își dorește el”, a spus, pentru FANATIK, Elena Ionescu.