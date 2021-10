Cum petrece și ce cadouri a primit Carmen de la Sălciua de ziua ei. Cântăreața face 33 de ani: „Îmi doresc să aibă și oamenii care nu au”

Carmen de la Sălciua își serbează vârsta de 33 de ani prin muncă. Îndrăgita cântăreață de muzică de petrecere a povestit pentru Fanatik ce cadouri a primit până acum și ce planuri are de ziua ei.

Artista susține că nu mai tânjește după lucruri materiale, deoarece a ajuns la un nivel în care are tot ce își dorește. Cel mai important pentru ea este să fie sănătoasă, iar cel mai mare cadou primit este dragostea celor care îi ascultă muzica.

Carmen își poartă cu mândrie vârsta de 33 de ani, pentru că a ajuns la maturitatea de a realiza ce contează în viața ei, care sunt valorile și principiile pe care se poate baza.

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua, la 33 de ani: „Nu contează vârsta”

„O să fiu la un eveniment în seara asta, abia mâine o să mă bucur cu familia și prietenii. Sunt mai bătrână cu un an, dar nu contează vârsta.

Mi se pare că la vârsta asta conștentizăm unde ne situăm care sunt valorile. E o vârstă frumoasă, o vârstă mesianică”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru Fanatik.

ADVERTISEMENT

a mai mărturisit că a început să primească deja cadouri. Unul dintre ele este un aparat de cafea pe care și-l dorea foarte tare. Nu doar prietenii i-au făcut cadouri, ci și cunoscuții și fanii.

Fanii au surprins-o cu buchete de flori și mesaje care valorează mai mult decât orice obiect de lux pe care aceasta l-ar fi putut avea de ziua ei.

ADVERTISEMENT

Mai mult, frumoasa brunetă spune că dacă își dorește ceva cu adevărat este ca și oamenii amărăți să se poată bucura de lucruri normale.

Cea mai mare dorință a este să aibă un cămin, propriul ei cuibușor, iar pentru asta muncește din greu și este sigură că se va întâmpla în curând.

ADVERTISEMENT

„Îmi voi dori un cămin pe viitor”

„Vise materiale nu mai am. Îmi doresc să aibă și oamenii care nu au. Pot să spun că la nivelul la care am ajuns, am tot ce mi-aș putea dori. Duc o viață decență.

Probabil că îmi voi dori un cămin pe viitor. Ca să fii fericit nu ai nevoie de foarte multe lucruri”, a mai spus Carmen.

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai ascultate artiste de la noi. Videoclipurile pieselor sale au zeci de miloane de vizualizări pe Youtube. Cântăreața se numără printre cele mai solicitate de la noi la spectacole și evenimente de tot felul.