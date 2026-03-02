Cum plătesc șeicii din EAU cheltuielile românilor blocați în Dubai din cauza războiului cu Iran. Procedura completă

ADVERTISEMENT

Zeci de români au rămas blocați în Dubai, fără zboruri și cu vacanțe compromise din cauza tensiunilor internaționale dintre SUA și Iran. Șeicii din Emiratele Arabe Unite au pus la punct o procedură prin care cheltuielile lor pot fi recuperate. Iată cum funcționează.

Cum acoperă autoritățile din EAU costurile românilor blocați în Dubai

Pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Iran, traficul aerian în Orientul Mijlociu și la nivel global este grav perturbat. Mii de călători au rămas blocați în aeroporturi sau în tranzit. au dus la închiderea spațiului aerian din regiune și la suspendarea operațiunilor în hub‑uri majore, precum Dubai, Abu Dhabi sau Doha.

Pasageri din întreaga lume, fie turiști, fie călători de afaceri, s‑au trezit fără zboruri și fără o perspectivă clară de plecare. Spațiul aerian al mai multor state din Golf a fost închis sau sever restricționat. Aceasta a dus la anularea sau devierea a mii de curse și la blocarea temporară a aeroporturilor.

Procedura completă pentru rambursarea cheltuielilor

În acest context complicat, românii rămași blocați în Dubai trebuie să știe cum să recupereze cheltuielile de cazare și masă. Conform informațiilor oferite de Răzvan Pascu, turiștii trebuie să achite inițial singuri costurile. Autoritățile din Dubai intenționează să le deconteze ulterior.

„UPDATE pentru românii rămași în Dubai: Trebuie să vă achitați singuri costurile de cazare, iar Guvernul dorește să le deconteze tuturor. Trimiteți solicitarea la info@dubaidet.ae (Department of Economy and Tourism Dubai).

Dacă sunteți blocați din cauza anulării zborurilor și aveți costuri suplimentare de cazare și masă, trimiteți un email în care solicitați luarea în evidență și clarificarea procedurii de rambursare.

Atașați documentele justificative: rezervarea inițială, anularea zborului, noua confirmare de zbor, facturile de la hotel și chitanțele pentru cheltuieli”, se arată în postarea de pe .

Cum pot turiștii să evite pierderile financiare la hotelurile din Dubai

Mai departe, acesta susține că în acest moment, direct hotelurile, spre deosebire de Abu Dhabi sau Ras Al Khaimah, de aceea este esențial ca turiștii să păstreze toate documentele și să se înregistreze oficial.

Dacă hotelul solicită tarife mai mari decât cele inițiale, turiștii sunt sfătuiți să contacteze Poliția Turistică Dubai la numărul +971 50 453 8107. Această procedură asigură că românii afectați pot fi rambursați pentru cheltuielile suplimentare și evită pierderile financiare neprevăzute.

Zboruri comerciale în Emiratele Arabe Unite pentru românii blocați

Pascu mai că, pe lângă aceste măsuri administrative, au început deja să opereze zboruri comerciale din Abu Dhabi, deși încă nu există un anunț oficial.

„Din informațiile pe care le am, au început deja să opereze zboruri comerciale, timid, din Abu Dhabi, deși încă nu este nimic oficial anunțat. Patru avioane au decolat deja cu destinațiile Munchen, Amsterdam, Paris și Londra. Am văzut atât Etihad, cât și Lufthansa pe FlightRadar.

De asemenea, se pare că Etihad va opera astăzi, între orele 14:00 și 17:00, zboruri spre 15 destinații. Au prioritate pasagerii aflați în Abu Dhabi, cei care au zboruri point-to-point (fără conexiune) și au început să organizeze zboruri pentru persoanele cu rezervări anulate între 28 februarie și 1 martie.

Guvernul din Emirate va folosi cele nouă sisteme PATRIOT de apărare anti-aeriană și sistemele de apărare la mare altitudine THAAD în folosul aviației civile, pentru a proteja avioanele de pasageri. Succesul unei națiuni se măsoară prin capacitatea ei de a reacționa la dezastre!”, este informația divulgată de Răzvan Pascu.

„Din păcate, în aceste condiții, ei își pierd banii”

Situația din turism este deosebit de complicată pentru românii care și-au planificat vacanțe în Emiratele Arabe Unite. Mulți turiști și-au rezervat chartere către destinații precum Ras Al Khaimah, Dubai sau Oman, însă cursele au fost anulate sau afectate de restricțiile recente. Astfel, pierderile financiare devin inevitabile, iar regulile de rambursare sunt esențiale pentru cei care vor să-și recupereze banii. Despre aceste provocări, Răzvan Pascu explică: „Sunt multe agenții care aveau chartere programate către Ras Al Khaimah, Dubai și Oman și cam toate acestea sunt anulate. În condițiile acestea, chiar dacă zborul, de exemplu spre Oman, cum a fost ieri, s-a desfășurat, au anunțat 30 de pasageri că nu vin. Au fost și alții care nu au venit. În această situație sunt mulți pasageri așadar care, deși vacanța se face, ei nu vor să mai vină.

Din păcate, în aceste condiții, ei își pierd banii. Însă, dacă compania aeriană sau agenția de turism anulează vacanța, atunci pot să-și primească banii înapoi pentru zbor. Iar la cazare trebuie văzut dacă hotelul din destinația respectivă este de acord să ramburseze”.

Probleme și pentru turiștii cu zboruri spre Asia și Africa

Problemele nu se opresc doar la cursele către Emiratele Arabe Unite. Mulți turiști care și-au planificat vacanțe către alte destinații, inclusiv în Asia sau Africa, sunt și ei afectați din cauza zborurilor cu escală la Doha sau Dubai. În aceste circumstanțe, opțiunea unui zbor alternativ devine imperativă, iar costurile suplimentare nu sunt neglijabile.

„Pe lângă asta mai sunt turiști care aveau vacanțe către alte destinații, de exemplu din Asia sau din Africa. Aveau zboruri cu escală la Doha sau la Dubai. Ei sunt afectați cu privire la zboruri. În situația aceasta trebuie găsit o alternativă de zbor printr-o altă companie aeriană care să nu aterizeze în aceste zone nesigure.

Dacă se merge pe varianta aceasta, atunci din ce am văzut prețurile au crescut foarte mult. Adică minim s-au dublat biletele de avion sau dacă nu, în unele cazuri, chiar s-au triplat ca preț”, a mai menționat, pentru FANATIK, consultantul în marketing turistic.

Ce acoperă asigurările de călătorie în contextul crizei din Golf

În mijlocul haosului provocat de anulările de zbor și restricțiile din regiune, turiștii trebuie să cunoască exact ce acoperă asigurările lor. Consultantul în turism Răzvan Pascu oferă detalii: „Vorbim de asigurări de călătorie, de asemenea, care au ”exclude” pe tot ce înseamnă război.

În cazul în care vacanța este cumpărată printr-o agenție de turism ai o protecție legală în Uniunea Europeană. Agenția sau tur operatorul trebuie să-ți asigure 3 nopți de cazare. Restul, dacă sunt mai multe de atât, ți le plătești singur. Tot agenția trebuie să te repatrieze, deci să găsească o formă să te aducă înapoi în țară”, adaugă antreprenorul concentrat pe turism și lifestyle premium.