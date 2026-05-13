Cum poate câștiga Universitatea Craiova Cupa României. Supercomputerul Opta dezvăluie marele avantaj al oltenilor la Sibiu

Miercuri seară, Stadionul Municipal din Sibiu găzduiește o finală a Cupei României cum fotbalul autohton n-a mai văzut de mult. Liderul Superligii contra ocupantei locului secund. Se vor întâlni două dintre cele mai frumoase galerii din țară, iar spectacolul pare garantat. Am consultat datele oferite de Opta și Wyscout și am descoperit câteva detalii interesante. Oltenii par să plece cu prima șansă, însă nu vor avea deloc un adversar facil.

Săptămâna care poate rescrie istoria Băniei. Cum o poate învinge Universitatea Craiova pe U Cluj

Universitatea Craiova vine după opt etape de play-off în care a arătat că știe să câștige și când nu joacă bine. U Cluj vine cu cel mai eficient atac din țară, cu un golgheter cu sete de revanșă și cu foamea unui club care n-a mai ridicat deasupra capului un trofeu de mai bine de 60 de ani.

Miza este uriașă pe ambele fronturi. Câștigătoarea încasează 240.000 de euro și obține un loc în preliminariile Europa League. Pierzătoarea pleacă acasă cu mult mai puțini bani. Cele două echipe se vor duela apoi și duminică, pe Ion Oblemenco, într-un meci care poate decide titlul de campioană în Superliga României.

Cifrele care nu mint. Unde este mai bună Universitatea Craiova

Datele Opta și rapoartele Wyscout trasează cu claritate unde se poate câștiga și unde se poate pierde această finală. Craiova are un avantaj structural care, dacă este exploatat corect, poate fi decisiv. Universitatea din Bănie este cea mai bine organizată echipă defensiv din Superligă. A primit doar 33 de goluri în tot sezonul, fiind depășită la acest capitol doar de U Cluj, cu 32. Oltenii au și cel mai compact bloc defensiv. Au permis adversarilor doar 341 de șuturi pe parcursul campionatului, cel mai mic număr din ligă.

Cum arată duelul dintre Universitatea Craiova și U Cluj înaintea finalei Cupei României Betano

Statistică Universitatea Craiova Universitatea Cluj Goluri marcate 58 59 Goluri primite 33 32 xG total 56.3 54.2 Șuturi primite 341 512 PPDA 9.5 12.8 Posesie medie 52-56% 44-52% Acuratețe pase 81-82% 81-84% Sistem principal 3-4-3 / 5-4-1 4-2-3-1 Ritm de joc 17.0 15.2-17.1 Pase lungi (%) 11-17% 8-15%

Interesant este însă felul în care Craiova se apără. Jucătorii din linia de mijloc, Anzor și Cicaldău, fac excelent faza defensivă. Recuperează rapid mingile și își pun imediat colegii în poziții bune de atac. În plus, fotbaliștii de bandă, Bancu și Mora, urcă și coboară aproape constant. Sistemul cu trei fundași centrali pare perfect pentru filosofia lui Coelho.

Pressingul lui Coelho: arma secretă împotriva lui Lukić și Macalou

Opta identifică și un jucător de la Craiova care poate face diferența încă din prima construcție: Vladimir Screciu. Fundașul central, în vârstă de 26 de ani, a înregistrat 321 de progresii progresive în Superligă, al patrulea cel mai mare număr din campionat.

. Issouf Macalou, cu 4 assist-uri, 11 pase-cheie și un xA de 1.63, îl alimentează constant pe Jovo Lukić, autor a 18 goluri și 61 de șuturi. Împreună, cei doi au un total de 20 de contribuții la gol. Dacă Bancu și Mora vor reuși să blocheze culoarele de pase ale lui Macalou, iar Romanchuk îi va închide zonele de intrare lui Lukić, Clujul va fi obligat să apeleze la un plan B.

Statistică ofensivă U Cluj Goluri marcate 59 xG total 54.2 Diferență goluri vs xG +4.8 Goluri Jovo Lukic 18 Assisturi Issouf Macalou 14 Goluri + assisturi Lukic 20 Goluri + assisturi Macalou 20 Șuturi Lukic 61 Șuturi per 90 minute Lukic 2.26 Minute jucate Lukic 2426

Unde se câștigă finala. Marea problemă a celor de la U Cluj.

U Cluj a impresionat în campionat, însă datele scot la iveală și câteva fisuri care pot fi exploatate de Craiova. Macalou, cu 14.6 pierderi de posesie la 90 de minute, Trică, cu 15.7, și chiar Chipciu, cu 14.7, au cifre sub media campionatului la acest capitol. Craiova, echipa cu cea mai mare rată de recuperare în jumătatea adversă, poate transforma rapid aceste greșeli în ocazii importante.

Cum se apără cele două echipe înaintea finalei de la Sibiu

Indicator defensiv Universitatea Craiova U Cluj Goluri primite 33 32 Șuturi permise 341 512 Jucătorul cu cele mai multe intercepții Romanchuk – 55 Bic – 45 Jucătorul cu cele mai multe tackling-uri Mora – 22 Bic – 55 PPDA 9.5 12.8 Dueluri aeriene câștigate de atacant Nsimba – 56% Lukic – 46% Recuperări în jumătatea adversă Mora – 30 Bic – 45 Jucătorul cu cele mai multe șuturi blocate Rus – 9 Cristea – 12

Craiova are însă și propria vulnerabilitate de rezolvat. . Este unul dintre fotbaliștii care au lipsit foarte rar din echipa lui Coelho, iar antrenorul portughez va fi nevoit să improvizeze. Cel mai probabil, în locul său va intra Stevanović.

Universitatea Craiova poate realiza eventul în această săptămână. Miercuri este finala Cupei, iar sâmbătă urmează duelul de campionat cu U Cluj, pe Ion Oblemenco, unde oltenii pot deveni matematic campioni după 35 de ani.