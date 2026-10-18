Sport

Cum poate da Sorana Cîrstea lovitura carierei pe final de an! Românca are o șansă mare

Catalin Oprea
18.10.2026 | 06:40
Cum poate da Sorana Cirstea lovitura carierei pe final de an Romanca are o sansa mare
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Sorana Cirstea poate termina anul pe locul 15 WTA FOTO facebook
Cea mai bună jucătoare a României continua seria turneelor asiatice și va juca la Ningbo, unde are nevoie să șteargă consecințele eșcului de la Wuhan
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Sorana Cîrstea este singura jucătoare din România, aflată în top 100 WTA, care își mai continuă sezonul competițional. Ea va juca la turneul de la Ningbo, unde a avut parte de o tragere la sorți favorabilă, în primele tururi.

Sorana Cîrstea se poate duela cu Iga Swiatek la Ningbo

Sorana Cîrstea revine la Ningbo, după trei ani. Ea a mai participat o singură dată la turneul asiatic, în 2023, când a ajuns în optimile de finală, unde parcursul său s-a încheiat în fața Katerinei Siniakova.

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Sorana Cîrstea va debuta împotriva unei jucătoare venite din calificări. Dacă trece de aceasta, Cîrstea va întâlni în optimile de finală câștigătoarea confruntării dintre Sara Bejlek și Xiyu Wang, două adversare accesibile.

Probleme ar putea apărea abia din sferturi, unde tabloul o poate aduce față în față cu Iga Swiatek. Dacă face surpriza și trece de poloneză, în semifinale, Cîrstea ar putea întâlni una dintre Marta Kostyuk, Ekaterina Alexandrova, Elise Mertens, Leylah Fernandez, Daria Kasatkina sau Hanyu Guo, în funcție de rezultatele anterioare ale acestora.

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Românca poate termina anul pe locul 15 WTA

După Ningbo, Cîrstea are în program turneele de la Tokyo și Hong Kong, ultima competiție urmând să marcheze încheierea sezonului său. Apoi, ea va hotărâ, dacă își va continua cariera și în 2027 sau se va retrage, așa cum a anunțat anul acesta. În cazul în care merge mai departe, ea va trebui să se înscrie la turneele din Australia, premergătoare Australian Open.

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Sorana nu are de apărat puncte în finalul acestui sezon, ceea ce îi confer un avantaj important în lupta pentru locul 15 WTA. Ea este momentan pe locul 17 în clasamentul live și, dar le poate depăși pe Victoria Mboko și Elise Mertens.

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Pentru ca Sorana Cîrstea să revină pe locul 15 (poziție pe care a mai atins-o recent în septembrie), ea trebuie să aibă un parcurs solid în turneele rămase, adică cel puțin o prezență într-o fază avansată (semifinală sau finală).

A pierdut surprinzător la Wuhan

Revenită pe terenul de tenis după accidentarea suferită la începutul lunii septembrie, la US Open, Sorana Cîrstea a început prost turneele asiatice. Românca a pierdut incredibil în primul tur al turneului de la Wuhan, scor 6-1, 6-7(6), 5-7 contra chinezoaicei Hanyu Guo (240 WTA).

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Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, celelalte românce din Top 100 WTA, au devenit indisponibile din cauza accidentărilor și urmează să revină pe teren în 2027.

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