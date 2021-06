Cum poate scăpa Dinamo de clauza de un milion de euro introdusă de Vasile Șiman în contractul lui Ionuț Șerban

Ionuț Șerban își încheie contractul cu Dinamo pe 30 iunie, iar “câinii” se află din nou în pericol iminent să ajungă definitiv în colaps. „Mijlocașul-prizonier” din “Ștefan cel Mare” se recuperează după operația suferită la ligamentul genunchiului stâng, la clinica din Turcia cu care „câinii” colaborează.

ADVERTISEMENT

Jucătorul în aproximativ o lună și jumătate și nu a făcut deplasarea în cantonamentul din Turcia. Problema este că Șerban nu a purtat nicio discuție în privința prelungirii contractului, deși îi expiră în câteva zile.

Portița de scăpare în cazul clauzei de un milion de euro a lui Ionuț Șerban de la Dinamo

Calvarul lui Ionuț Șerban la Dinamo s-ar putea încheia în sfârșit. Planul diabolic al lui Vasile Șiman ar putea fi în cele din urmă deturnat, iar jucătorul ar putea deveni în sfârșit liber fără să „îngroape” Dinamo, după ce clubul , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

FANATIK a pus cap la cap toate datele problemei, iar insolvența ar putea fi soluția și în cazul ciudat al lui Șerban. Conform clauzelor din contractul fotbalistului, dacă acesta va fi vândut sau va fi pus pe liber, Dinamo va trebui să plătească necondiționat suma uriașă de un milion de euro. Intrarea în insolvență ar putea însă să blocheze această clauză, iar fostul patron al Sportului Studențesc va trebui să se înscrie la masa credală pentru a-și recupera banii.

ADVERTISEMENT

Pe lângă faptul că procesul ar putea dura ani de zile, judecătorul sindic este singurul care poate forma masa credală, iar sumele pe care fiecare creditor trebuie să le primească pot fi micșorate substanțial. De altfel, creditorul majoritar va fi cel care va decide sumele de bani pe care toți cei înscriși la masa credală le vor primi. În cazul lui Dinamo, DDB este creditorul majoritar după ce a împrumutat clubul cu două milioane de euro, în timp ce Pablo Cortacero și Ionuț Negoiță au de recuperat 550.000 de euro, respectiv 900.000 de euro.

Ce spune Ionuț Șerban despre viitorul său la Dinamo: „Încerc să mă concentrez pe fotbal și nu mă gândesc la acea clauză!”

Ionuț Șerban a vorbit despre situația într-un FANATIK, în care explică prin tot ce a trecut în cei opt ani petrecuți la Dinamo și despre viitorul său: „Nu știu ce negocieri au fost la acel moment între Vasile Șiman și conducerea lui Dinamo. Eu țin legătura cu dânsul și vorbim despre situația mea. Dinamo trebuie să plătească un milion de euro și dacă plec liber de contract. Dar eu încerc să mă concentrez pe fotbal și nu mă gândesc la asta”, a spus jucătorul pentru site-ul nostru.

Fostul jucător al Sportului Studențesc a fost singurul dinamovist care pentru a-și primi drepturile financiare sau ca să devină liber de contract, așa cum mulț alții au făcut-o, de la Ricardo Grigore și Robert Moldoveanu, la spanioli sau Janusz Gol ori Florin Bejan.

ADVERTISEMENT

Ba mai mult, Șerban a renunțat la o sumă importantă, ținând cont că nu are un salariu mare, pentru a semna în iarnă prelungirea contractului, în urma negocierilor cu DDB: „Am renunțat și eu la niște bani pentru Dinamo. Așa mi s-a părut normal, ținând cont de situația dificilă. Nu contează foarte mult suma, pentru că oricum nu aveam eu contract foarte mare. Mai am contract până în vară și sper să terminăm sezonul cu bine. Am văzut că s-a vorbit că o să îngrop eu Dinamo. Nu aș face niciodată ceva împotriva clubului!”, a mai spus jucătorul în cadrul aceluiași interviu.

Ionuț Șerban e cel mai vechi jucător din lotul lui Dinamo

Ionuț Șerban a fost transferat de la Sportul Studențesc în 2013, iar de atunci a jucat doar 64 de meciuri pentru alb-roșii. Ajuns în vizorul loturilor echipei naționale U17 și U19, unde a jucat patru meciuri, Vasile Șiman i-a pus o clauză fabuloasă pentru fotbalulul românesc, cu care Constantin Anghelache, oficialul dinamovist, a fost de acord: „Probabil la acel moment domnul Șiman avea și încredere mare în mine, debutasem în Liga 1 la 16 ani, eram și la loturile de juniori”, a fost singura explicație a lui Șerban.

ADVERTISEMENT

Evaluat la acel moment la 450.000 de euro, cota lui Ionuț Șerban s-a prăbușit incredibil. În acest moment, jucătorul care poate evolua și pe postul de fundaș dreapta este evaluat la doar 50.000 de euro conform transfermarkt.

În concluzie, dacă Dinamo va încheia colaborarea cu Ionuț Șerban, iar clubul va intra în insolvență, Vasile Șiman are șanse mari să piardă mare parte din suma de un milion de euro, iar „câinii” ar răsufla în sfârșit ușurați.

ADVERTISEMENT