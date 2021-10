Cum poate face Simona Halep diferenţa în semifinala cu Marta Kostyuk! Unde poate profita fostul numărul 1 WTA

Simona Halep a ajuns în cea de-a doua semifinală a sezonului, iar acum porneşte ca mare favorită la calificarea în finală. Cele două se vor duela sâmbătă, după ora 17:00, într-o reeditare a meciului jucat în turul 2 de la Indian Wells.

Partida de la turneul californian a fost prima întâlnire directă, iar Simona Halep a obţinut victoria într-o manieră convingătoare. Acum, la mai puţin de o lună distanţă de la acel meci, Marta Kostyuk intră din nou pe radarul fostului număr 1 WTA.

Cum poate face Simona Halep diferenţa în semifinala cu Marta Kostyuk. Capitolul unde românca şi-a surclasat adversara la Indian Wells

Semifinala de la Transylvania Open, la fel ca meciul din turul 2 de la Indian Wells, va aduce la fileu două stiluri diferite de joc. Marta Kostyuk este genul de jucătoare căreia îi place să joace de pe fundul terenului, cu lovituri puternice, ceea ce s-a întâmplat şi la Indian Wells.

De cealaltă parte, Simona Halep are, în continuare, un excelent joc de picioare şi stă foarte bine la capitolul viteză de reacţie. În plus, românca intră deseori în schimburi prelungite de mingi, ceea ce i-ar putea pune probleme mari Martei.

Stilul Martei Kostyuk poate aduce un număr mare de greşeli neforţate, mai ales când are în faţă o jucătoare care ştie să se apere, aşa cum este cazul Simonei Halep.

Un alt capitol care poate face diferenţa este numărul de puncte câştigate pe serviciu. La meciul jucat în SUA, Simona Halep a servit bine, astfel că 50 dintre cele 77 de puncte câştigate au venit cu ajutorul serviciului. De cealaltă parte, Marta Kostyuk a reuşit doar 35 de puncte.

Agresivitatea i-a adus victoria la Indian Wells

În turul 2 de la Indian Wells, , iar singurele emoţii le-a avut în primul set. Jucătoarea de 19 ani ar fi putut să câştige acel prim set, după ce reuşise un break şi a servit pentru 4-1, însă fostul număr 1 WTA a făcut rebreak-ul rapid.

La finalul meciului, Simona Halep a susţinut că a practicat un joc mai agresiv contra Martei Kostyuk, chiar dacă nu a fost mulţumită de atitudinea pe care a avut-o în anumite momente ale partidei.

“E adevărat că am fost mai agresivă astăzi, încerc acest lucru, încerc ca de fiecare dată să îmi îmbunătățesc jocul. Atitudinea nu a fost grozavă, dar eu încerc să devin mereu mai bună”, spunea Simona Halep după victoria din meciul cu Marta Kostyuk.

Marta Kostyuk a avut probleme cu româncele în 2021

Pe lângă meciul cu Simona Halep de la Indian Wells, Marta Kostyuk le-a mai întâlnit, în 2021, pe Sorana Cîrstea şi pe Irina Begu. Primul duel cu o jucătoare din România a avut loc tot în semifinale, însă la turneul de la Istanbul.

În penultimul act din Turcia, Sorana Cîrstea s-a impus, scor 6-4, 6-4, şi a obţinut calificarea în finală, unde a învins-o şi pe Elise Mertens. Astfel, sportiva din Târgovişte a obţinut al doilea trofeu în circuitul WTA, după victoria din 2008, de la Taşkent.

Săptămâna trecută, la Tenerife, Irina Begu a obţinut, la rândul ei, o victorie în faţa Martei Kostyuk, scor 6-4, 6-4, în primul tur al turneului din Spania. Românca a ajuns până în sferturi, unde a fost învinsă de Ann Li, noua speranţă a tenisului din SUA.

Marta Kostyuk, calificare fără emoţii în semifinale

Marta Kostyuk a blocat visul unui meci de poveste între Emma Răducanu şi Simona Halep. În sferturi, sportiva din Ucraina . Până la acest meci, jucătoarea de 19 ani le mai învinsese pe Bernarda Pera (6-3, 6-4) şi pe Mona Barthel (6-4, 6-4).

“Sincer, nu știu cum am câștigat primul game, a fost 15-40. Cred că de acolo a început totul, am avut încredere și am simțit că nu voi pierde meciul. După aceea, prin game-ul cinci, mi-am dat seama cum trebuie să joc împotriva ei.

Poate că tactica a fost bună doar astăzi, dar m-a ajutat. Au fost condiții rapide de joc, nu prea am reușit să-i citesc jocul, am încercat să returnez cât mai multe mingi”, a declarat Marta Kostyuk la finalul meciului.