Cum poate fi bătut George Simion în turul II. Strategia pentru Nicușor Dan, dezvăluită de Traian Băsescu

Traina Băsescu a vorbit duminică seară despre strategia cu care primarul Capitalei îl poate înfrânge pe liderul AUR în turul doi al alegerilor prezidențiale. Fostul președinte susține că Nicușor Dan este sigur în turul doi, dar a subliniat că George Simion va fi foarte greu de bătut în 18 mai, lucru care ar fi fost valabil și pentru Crin Antonescu.

Traian Băsescu, strategia câștigătoare pentru Nicușor Dan

Fostul președinte al României este de părere că Nicușor Dan va fi sigur în turul doi, o opinie exprimată după apariția primelor exitpoll-uri ce au dat fie o diferență de sub 2 procente între Antonescu și Nicușor, sau chiar egalitate, și fără a lua în calcul voturile din diaspora.

ADVERTISEMENT

„Vedeți omul din 2009. Eu am scris un mesaj zilele trecute pe Facebook în care spuneam că Diaspora va da președintele. Asta se va întâmpla. Deci Nicușor Dan este în turul doi. Am și eu experiență de om politic, nu sunt amator. Din această perspectivă, vă spun o părere fermă. Dacă nu aveam certitudinea propriei analize nu o spuneam cu atâta siguranță. Așa cum arată lucrurile, dacă exit poll-urile sunt corecte, Nicușor Dan este în turul doi cu George Simion, iar Simion nu are 35%.

Întrebați-l pe Voiculescu, pentru Crin Antonescu specialist e Gâdea, nu mă pricep la Crin Antonescu. Niciun candidat din 2000 încoace care a fost susținut de Antene nu a câștigat, deci oricine e susținut de Antene pierde”, a spus Traian Băsescu, cel care a purtat un adevărat război mediatic cu postul Antena3.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte a susținut că George Simion va fi un candidat greu de bătut în turul doi, fapt care ar fi fost la fel de greu și pentru Crin Antonescu. Acesta a susținut că mai multe șanse ar fi avut Victor Ponta, un alt adversar al lui Băsescu. El a susținut că

„Foarte greu de spus cine îl bate pe Simion în turul doi, a perceput furia Diasporei și merge în continuare pe imitația de Georgescu, sau reprezentantul lui Georgescu în alegerile prezidențiale.

ADVERTISEMENT

Însă, este indiscutabil foarte greu de bătut Simion și să nu vă faceți iluzii că l-ar fi putut bate Crin Antonescu. Crin Antonescu ar fi pierdut toate voturile PSD-ului în favoarea lui George Simion în turul doi. Foarte probabil, Victor Ponta ar fi putut avea mai multe șanse decât Crin Antonescu.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan să se ducă la liberali, să vorbească cu ei. Să se ducă la PSD să vorbească cu ei”, a spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu, despre erorile PNL și PSD

Traian Băsescu a declarat că cei de la PNL și PSD au comis o eroare mergând pe mâna lui în noiembrie.

„Oamenii ăștia trebuie să faci o școlarizare brutală cu ei ca să priceapă. Din realitățile vieții nu înțelegi nimic. În noiembrie, anul trecut, niciun susținut de partide nu a intrat în turul doi. A intrat Georgescu cu Lasconi. Marile partide nu și-au putut trimite reprezentant în turul doi.

Cum vii cu un șomer care n-a făcut nimic 10 ani. Cât de proști poți să îi crezi pe români ca să pui asemenea candidat? Când sunt în stare să pună un candidat cum e Crin Antonescu la trei partide parlamentare, ce încredere să mai ai în capacitatea lor de a lua decizii?”, a mai precizat Traian Băsescu.