Cum poate fi învinsă o pandemie. Ce înseamnă eliminare, eradicare sau imunitate de turmă

Imunitate de turmă, eliminare sau eradicare sunt cele trei modalități de a învinge o pandemie sau o epidemie, spun specialiștii potrivit cărora învățămintele trase din lupta cu boli precum variola, poliomielita sau rujeola sunt utile în lupta cu COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eliminare, eradicare sau imunitate de turmă. Cum poate fi învinsă o pandemie

După mai bine de un an, pe fondul unui val de ezitare vaccinală, războiul împotriva COVID-19 se află într-un stadiu critic. Speranțele pentru o eradicare, așa cum s-a întâmplat cu variola, sau chiar o eliminare, pe modelul poliomielitei sau rujeolei, sunt aspirații înalte.

În același timp, imunitatea de turmă este un obiectiv în mișcare care necesită o mulțime de lucruri pentru a funcționa, spun experții. Oamenii ar trebui să aibă încredere în știință, să-și pună comunitățile mai presus de confortul personal și să-și dea seama că agenții patogeni nu respectă frontierele naționale sau de stat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Modul în care au fost combătute alte boli – de la rujeolă în Statele Unite, la antrax în Kenya până la înfrângerea globală a variolei – oferă lecții despre modul în care omenirea ar putea depăși cel mai recent flagel.

„Dacă am fi făcut o treabă mai bună cu distanțarea socială și am fi continuat-o riguros până în momentul în care vaccinul a devenit disponibil, sunt convins că am fi văzut mai puține cazuri și decese, dar asta necesită o enormă cantitatea de disciplină”, spune dr. Howard Markel, directorul Centrului pentru Istoria Medicinii al Universității din Michigan, citat de CNN.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă eradicare, eliminare sau imunitate de turmă?

Imunitatea de turmă înseamnă că este necesar ca un anumit procent din populație să fi trecut prin boală sau să fie vaccinată pentru a opri răspândirea virusului, dar experții spun că aceasta depinde de comunitate, de densitatea acesteia, de numărul de persoane susceptibile și de alți factori. Nimeni nu știe procentul pentru o anume comunitate, iar acest procent diferă între boli.

În ceea ce privește COVID-19, atingerea imunității de turmă va depinde probabil de continuarea vaccinărilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eradicarea este unicornul bolilor infecțioase. Markel o numește „extrem de rară”. S-a realizat doar de două ori: cu pesta bovină, care îmbolnăvește animalele cu copite despicate, cum ar fi vitele și bivolii, și cu variola.

Eliminarea este mai frecventă. Se întâmplă atunci când cazurile sunt reduse la zero sau aproape de zero într-o anumită zonă, datorită eforturilor continue de a preveni transmiterea. În Statele Unite, exemplele includ rujeola, rubeola și difteria – toate acestea fiind în mare măsură eliminate prin vaccinare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Termenul cheie este în mare măsură. Rujeola demonstrează natura trecătoare a eliminării dacă măsurile de control nu sunt menținute.

Lupta pentru învingerea variolei

Dr. Bill Foege, epidemiologul căruia i se atribuie instituirea de tactici esențiale pentru a pune capăt variolei în întreaga lume, subliniază că boala a fost eradicată, dar virusul mai trăiește în laboratoare din America și Rusia.

ADVERTISEMENT

Strategiile folosite în lupta împotriva variolei pot fi aplicate în cazul COVID-19, spune el.

“Este diferit, dar de la început sugestia mea (pentru COVID-19) a fost că, dacă se combină vaccinarea cu urmărirea contactelor, se poate face acest lucru în așa fel încât să se obțină un succes”, a spus Foege, care a condus Centrele americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din 1977 până în 1983. „Un lucru pe care nu l-am făcut foarte bine este urmărirea contactelor și utilizarea vaccinului ca instrument”, a mai precizat el.

ADVERTISEMENT

În 1966, autoritățile sanitare au crezut că 80% din populație trebuie inoculată pentru a eradica variola într-o zonă – similar cu cifrele vehiculate în cazul COVID-19 -, dar în Nigeria, medicii nu aveau niciun fel de vaccin și nici nu erau se aștepta să sosească curând.

Când au fost confirmate cazuri într-un sat din estul Nigeriei, Foege și cohortele sale au atacat. Au examinat hărțile și s-au coordonat cu misionarii prin radio radio pentru a identifica cazurile, pe care apoi le-au izolat.

Ei au exploatat stocul limitat de vaccinuri pentru a-i inocula pe cei care ar fi putut fi expuși, apoi locuitorii satelor în care locuiau contactele și rudele lor, precum și pe piețele frecventate de săteni – un proces cunoscut sub numele de vaccinare inelară, unde medicii au întrerupt răspândirea prin monitorizare și vaccinarea unui „inel” în jurul pacienților infectați.

În câteva săptămâni, ei au distrus boala cu ceea ce estimează Foege a fost o rată de vaccinare de 7%. Între timp, un oraș din estul Nigeriei care se mândrea cu o rată de vaccinare de 96% se confrunta încă cu focare, a spus el.

„Am arătat că nu este nevoie de primul pas în strategia (Organizația Mondială a Sănătății), care era vaccinarea în masă”, a spus Foege. “Am arătat că ne putem îndrepta direct împotriva focarelor. … Această idee a imunității de turmă e folosită tot timpul acum în scris, la televizor – oamenii nu înțeleg despre ce este vorba.”

Vaccinarea inelară și strategia de supraveghere/izolare implementată de Foege și echipa sa au devenit standardul pentru combaterea variolei, care a ucis sute de milioane de oameni doar în secolul al XX-lea.

Când Foege și echipa sa au ajuns în India în 1973, națiunea avea cea mai mare parte a cazurilor de variolă din lume. Anul următor a fost și mai mortal. Au fost necesare nouă luni pentru a asimila tehnicile de supraveghere/izolare la condițiile indiene și, până când au fost gata să lanseze asaltul, au existat 48.000 de cazuri.

Un an mai târziu, erau zero, fără smartphone-uri sau computere în domeniu, așa că Foege nu crede atunci când aude câțiva lideri politici și de sănătate publică din Statele Unite îmbibate de tehnologie spunând că nu se poate face acum.

„Pur și simplu nu cred”, a spus el. „Nu au curajul să o facă. Nu a existat un angajament național combinat.”

Cum combătut boala alte națiuni

Resolve to Save Lives, condus de fostul director CDC, Dr. Tom Frieden, este o inițiativă de sănătate publică a organizației nonprofit, Vital Strategies. Recent a detaliat cum au fost posibile poveștile de succes în lupta contra COVID-19 din țări cu o fracțiune din resursele Statelor Unite.

Încă vigilent de la izbucnirea SARS 2002-2003, Vietnamul a apelat la armată pentru a ajuta la depistarea contactelor, a pus în carantină pe cei care au intrat în contact cu persoane infectate, au consolidat politicile privind masca și distanțarea și au oferit asistență medicală gratuită legată de COVID-19.

Mongolia și Senegalul au luat măsuri similare, Senegalul adăugând o campanie solidă de educare. Proteste au izbucnit în ambele țări.

Cu toate acestea, rezultatele sunt greu de contrazis, judecând după cifrele Universității Johns Hopkins:

• Mongolia (3,2 milioane de locuitori) a înregistrat aproximativ 46.000 de cazuri și 184 de decese.

• Senegal (16 milioane de locuitori) a înregistrat aproximativ 41.000 de cazuri și 1.120 de decese.

• Vietnam (103 milioane de locuitori) a avut aproximativ 3.600 de cazuri și 35 de decese.

Epidemiile care nu s-au întâmplat

Inițiativa lui Frieden se aruncă și în studiile de caz din trecut pentru a detalia ceea ce se numește „epidemii care nu s-au întâmplat”, demonstrând modul în care răspunsurile de succes la boală diferă de la o țară la alta:

• Brazilia, care a eliminat febra galbenă în zonele urbane în 1942, a evitat o creștere de peste 2.000 de cazuri între 2016 și 2018, în ciuda stocului aproape epuizat de vaccin. A accelerat producția de vaccinuri, a administrat doze parțiale pentru a oferi imunitate pe termen scurt și a supravegheat cu prioritate focarele la animale. În 2019, a raportat 85 de cazuri.

• Când Republica Democrată Congo (RDC) a declarat un focar de Ebola în 2018, Uganda a adoptat protocoale de urgență, testând pe toți cei care intră în țară și deschizând facilități de tratament și testare rapidă de-a lungul frontierei cu RDC. În timp ce Congo a avut cel de-al doilea focar de Ebola ca mărime vreodată, aproape 3.500 de cazuri, în Uganda au fost înregistrate doar cinci cazuri.

• În august 2019, un păstor și doi studenți din Narok, Kenya, s-au îmbolnăvit de antrax, care afectează în primul rând animalele, dar poate infecta oamenii care vin în contact cu animale infectate sau inhală spori.

Un voluntar al Crucii Roșii a trimis un mesaj text sistemului de supraveghere al țării. În câteva zile, aproape 25.000 de vaci și oi au fost vaccinate.

Experții în sănătate s-au dus la radiodifuzori, s-au întâlnit cu fermierii pentru a le dobândi încrederea și au instruit profesorii cum să depisteze copiii. S-a înregistrat un singur deces.

• Când avricela a reapărut în statul Akwa Ibom din Nigeria, în 2017, echipele au instruit medicii în colectarea probelor și au oferit educație pentru a reduce stigmatul.

Pacienții au fost direcționați către un spital de boli infecțioase, în timp ce rezidenții au fost avertizați să evite contactul cu animalele și să se auto-carantineze în timp ce probele au fost colectate. Focarul a fost lichidat într-o lună.