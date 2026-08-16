Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de rezultatele din play-off-ul Champions League

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Îmi cer scuze din capul locului pentru povestea complicată de mai jos. În apărarea mea, trebuie să știți că regulamentul pe care încerc (cu folos, sper) să îl explic e născocit de UEFA, nu de mine. Eu mă străduiesc doar să îl expun cât mai clar cu putință… deși mi-a luat ceva timp să îl înțeleg eu însumi.

Câți bani poate câștiga Universitatea Craiova în funcție de rezultatele din play-off-ul Champions League. Cum se calculează Value pillar

pentru poziția în clasamentul final, dar și pentru așa numitul „value pillar”. În materialul de față ne referim la acest din urmă premiu și vom încerca să vedem care este suma de care se va bucura Universitatea Craiova, în cazul în care va câștiga play-off-ul și se va califica în Europa League.

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În calculul bonusului Value pillar pentru UEL, UEFA clasifică cele 36 de cluburi calificate în faza ligii după două criterii: European part și respectiv non-European part. UEFA realizează câte un clasament pentru fiecare dintre aceste două criterii. În condițiile financiare actuale, o poziție câștigată în clasamentul European part valorează aproximativ 217.000 de euro, în timp ce o poziție câștigată în clasamentul non-European part valorează aproximativ 80.000 de euro.

Mai exact, fiecare dintre cele două clasamente are 666 de unități: locul 36 primește o unitate, locul 35 două, locul 34 trei… locul 1 primește 36. Mda… 666 unități… să mai spună cineva că banul nu e ochiul necuratului… Pentru UEL, UEFA oferă aproximativ 217.000 de euro/unitate pentru European Part și 80.000 de euro/unitate pentru Non-European Part. Dacă un club urcă simultan câte un loc în ambele clasamente, impactul este, așadar, de aproximativ 297.000 de euro. Bonusul total Value Pillar în Europa League este de aproximativ 198 de milioane de euro.

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297.000 de euro, suma minimă garantată pentru Universitatea Craiova

La criteriului European part, UEFA întocmește mai întâi un clasament al piețelor media (sumele cu care televiziunile locale cumpără drepturile TV pentru UEL în fiecare țară). Separat, Poziția finală în European Part este determinată de media pozițiilor ocupate de fiecare club în aceste două clasamente.

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Pentru criteriul non-European part, cele 36 de cluburi sunt ordonate după Acesta măsoară performanțele sportive ale clubului în competițiile UEFA pe parcursul ultimelor zece sezoane și este utilizat exclusiv pentru distribuirea veniturilor UEFA. Pentru sezonul 2026/27, sunt luate în calcul sezoanele 2016/17–2025/26.

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În ambele cazuri (coeficient pe 5 sau 10 ani), UEFA aplică și un prag minim legat de coeficientul asociației. La coeficientul pe 5 ani, valoarea alocată clubului este maximum dintre propriul total pe 5 ani și 20% din coeficientul asociației pe 5 ani. La coeficientul pentru distribuirea veniturilor pe 10 ani, avem maximum dintre propriul total pe 10 ani și 20% din totalul asociației pe 10 ani. Asta avantajează, spre exemplu, cluburi fără istoric în competițiile europene, dar care provin din campionate puternice (de exemplu Bournemouth sau Sunderland, reprezentantele Premiere League).

Minimul matematic al Value Pillar pentru un club din Europa League este de aproximativ 297.000 de euro, corespunzător ultimului loc în ambele clasamente. Pentru Universitatea Craiova însă acesta trebuie privit doar ca un minim teoretic. Suma efectivă va depinde de componența finală a celor 36 de cluburi, pentru că în configurația actuală a UEL este foarte puțin probabil ca Universitatea Craiova să ocupe locul 36 (ultimul) în clasamentul ambelor criterii.

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Echipele situate sub Universitatea Craiova la criteriul Non-European Part

Pe lângă Union Saint-Gilloise, Olympiacos, Sturm Graz și Sparta Praga (cele patru echipe care au ajuns deja în faza ligii după eliminarea din turul 3 al Champions League), în Europa League regăsim cluburile calificate direct: Crystal Palace (deținătoarea trofeului), Bournemouth, Sunderland, Juventus, AC Milan, Celta Vigo, Real Sociedad, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Marseille, Rennes, AZ Alkmaar, Torreense. Cele 36 de locuri vor fi completate de cele 12 câștigătoare ale play-off-urilor Europa League și de încă șapte pierzătoare ale play-off-urilor Champions League.

Pentru Universitatea Craiova este important ca din aceste play-off-uri în faza ligii să ajungă cât mai puține cluburi situate înaintea sa în clasamentele European Part și Non-European Part. Eliminarea unui astfel de club poate ridica poziția Craiovei și poate crește Value Pillar-ul cu aproximativ 80.000, 217.000 sau 297.000 de euro, în funcție de clasamentul sau clasamentele afectate. Toate cele 17 cluburi deja calificate în UEL sunt peste Universitatea Craiova atât la coeficientul pe 5 ani, cât și la cel pentru distribuirea veniturilor pe 10 ani.

Pentru calculele pe care le facem acum împreună, reținem că nivelul Universității Craiova este 10,500 pentru coeficientul pe 5 ani și respectiv 16,500 la coeficientul pe 10 ani. Coeficientul de 5 ani este cel fixat înaintea sezonului 2026/27, pe baza sezoanelor 2021/22–2025/26, iar cel pe 10 ani folosește intervalul 2016/17–2025/26. O altă idee importantă este aceea că, în cazul calificării Craiovei în faza ligii Europa League, vor exista cu certitudine două echipe clasate sub ea în ierarhia coeficientului pe 10 ani: învingătoarele din dublele de play-off Egnatia –Lillestrøm și OFI – CSKA. Așadar, vom avea minim două echipe situate sub Craiova la criteriul Non-European Part.

În fine, reținem că în sezonul 2025/26, FCSB a ocupat locul 33 în clasamentul piețelor media (market ranking). Vom presupune deci o poziție similară pentru Universitatea Craiova în acest sezon.

1. Scenariul pesimist: aproximativ 0,46 milioane de euro

Premisa scenariului este aceea că Universitatea o elimină pe Ararat-Armenia și intră în UEL, dar restul rezultatelor sunt nefavorabile. În UCL, outsiderii Levski, Viking, Sabah, LASK, Celje și NEC produc surprize, astfel încât în Europa League cad AEK, Dinamo Zagreb, Hapoel, Celtic, Slovan și Bodø/Glimt. Fenerbahçe o elimină pe Lyon, aducând astfel Lyon în UEL. Toate cele șapte echipe care coboară din UCL sunt peste Craiova la ambele coeficiente.

De asemenea, în play-off UEL alegem, acolo unde există opțiune, participantul defavorabil pentru Universitatea Craiova în Value Pillar. În cele două duble în care Craiova nu poate evita un adversar situat sub ea, alegem variantele mai rele pentru European Part: Lillestrøm în loc de Egnatia, deoarece piața norvegiană este superioara în clasamentul media, și OFI în loc de CSKA, deoarece coeficientul de cinci ani și piața greacă o fac mai periculoasă pentru clasamentul combinat.

Așadar, cu două cluburi sub ea la criteriul non-European part, Universitatea poate primi, pe locul 34 fiind la acest capitol, 240.000 euro (3 x 80.000). Cum există șanse reale ca, din matricea coeficient pe 5 ani & clasament, piață media Craiova să o trimită pe locul 36 în clasamentul European part, vom lua în calcul scenariul minim, adică 217.000 euro. Ajungem astfel la un total pesimist de 460.000 euro.

2. Scenariul realist: aproximativ 1,13 milioane de euro

Este un scenariu realist (și cel mai probabil pe aici vom vedea în final încasările oltenilor), pentru că în cele șapte play-off-uri UCL există trei situații cu mare potențial de realizare (și foarte favorabile Craiovei dacă favoriții își confirmă statutul, desigur), cu impact direct în bonusul Craiovei: AEK elimină Levski, iar Levski ajunge în UEL; Dinamo Zagreb elimină Viking, iar Viking ajunge în UEL; Hapoel Beer-Sheva elimină Sabah, iar Sabah ajunge în UEL.

În acest scenariu, cu 5 cluburi aflate sub Universitatea Craiova la ambele criterii de coeficient (5 ani și respectiv 10 ani), oltenii ar ocupa cel mai probabil poziția 34 în clasamentul European part (ținând cont de poziția 35 în clasamentul piețelor media) și sigur locul 31 în cel non-European Part. Astfel, pentru criteriul European part, clubul din Bănie ar câștiga 3 x 217.000 de euro = 651.000 de euro, iar pentru criteriul non-European, 6 x 80.000 euro = 480.000 de euro. Adică un total de aproximativ 1,13 milioane de euro.

3. Scenariul optimist: aproximativ 2,7 milioane de euro

Bunul simt ne spune că probabilitatea de realizare a unui astfel de scenariu este foarte mică. Cum teoretic el este posibil, îl menționăm, dar doar de dragul discuției. Aici presupunem că printr-un concurs extrem de fericit de împrejurări, cu rezultate favorabile în toate meciurile de play-off (atât UCL, cât și UEL), Universitatea Craiova ar ajunge să ocupe locul 25 în clasamentul non-European part (12 unități de câte 80.000 de euro = 960.000 de euro) și respectiv locul 29 (8 unități de câte 217.000 de euro – 1.736.000 de euro) în European part. Cu alte cuvinte, în acest scenariu extrem de dezirabil, dar deloc probabil, Universitatea ar aduce în Bănie aproape 2.700.000 de euro.