Cum poate obţine CFR Cluj un rezultat bun cu AS Roma: „Are o şansă”

CFR Cluj primește încurajări din partea a doi foști mari fotbaliști, Rivaldo și Dimitar Berbatov, înaintea meciului cu Roma.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi au avut cuvinte de laudă la adresa echipei lui Dan Petrescu și cred că aceasta poate produce surpriza în fața italienilor.

CFR Cluj – AS Roma se joacă astăzi, de la ora 22:00, în etapa a patra a grupei A din Europa League. Confruntarea poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul FANATIK și în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport Plus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rivaldo și Berbatov au încredere în CFR Cluj la meciul cu AS Roma

Dimitar Berbatov (39 de ani) a jucat timp de patru sezoane la Manchester United, între 2008 și 2012, și s-a întâlnit cu CFR Cluj în ultimul său an pe Old Trafford. Bulgarul nu a uitat de succesul de atunci al ardelenilor în grupa de Champions League.

„CFR trebuie să fie mândră, pentru că nu se întâmplă foarte des ca o echipă din estul Europei să câștige pe terenul lui United. Acest tip de meci poate marca o întreagă carieră”, au fost cuvintele fostului mare atacant.



ADVERTISEMENT

Fost adversar al Romei pe vremea când juca la AC Milan, Rivaldo a discutat și el despre partida de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.

„O victorie împotriva celor de la AS Roma ar fi importantă pentru a aduce fotbalul românesc în prim-plan în întreaga lume, pentru a crea entuziasm. Roma este o echipă cu o istorie grozavă și nu va fi ușor de învins, astfel încât o victorie ar reprezenta un moment grozav pentru fotbalul românesc și pentru CFR Cluj în mod special”, a declarat Balonul de Aur din 1999.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ardelenii au început să creadă și ei în minuni

CFR Cluj are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a rămâne în cărți la calificarea în „primăvara” Europa League. Echipa lui Dan Petrescu e pe locul 3 în grupa A, cu patru puncte, la fel ca Young Boys. Lider este AS Roma, cu șapte puncte, în timp pe ultima poziție se află ȚSKA Sofia, cu un punct.

„Dacă nu suntem pregătiți la un meci cu Roma, atunci când o să fim? Trebuie să câștigăm!”, și-a încurajat colegii Mario Camora, căpitanul lui CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Și anul trecut am întâlnit adversari foarte buni și am dat 100%. De aceea am reușit performanța de a nu pierde împotriva Sevilliei. Este un meci important, trebuie să ne concentrăm și să uităm ce a fost în trecut, chiar dacă avem anumite probleme cu jucătorii accidentați. Putem produce o minune”, a declarat Andrei Burcă la conferința de presă de dinaintea partidei cu Roma.