Petrolul sfidează problemele financiare! Cum vrea Ricardo Sousa să ducă echipa în play-off

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cel puțin până azi când Universitatea Cluj joacă la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, fiind obligată să învingă pentru a reveni pe poziția de după podium.

Ricardo Sousa crede că următoarele șapte etape vor fi decisive

Deși este o echipă în insolvență, cu destule probleme financiare, Petrolul are o evoluție remarcabilă, care o poate îndreptăți să spere la un loc de play-off. Antrenorul Ricardo Sousa a explicat cum ar putea echipa lui să atingă acest obiectiv, care ar fi o premieră pentru club.

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„Cred că primele șapte meciuri din retur vor fi importante pentru noi. Consider că avem evoluții foarte bune, având în vedere că am acumulat 27 de puncte. Dacă nu mă înșel, în sezonul trecut, Petrolul a încheiat campionatul cu 30 de puncte. La jumătatea campionatului, am strâns deja aproape tot atâtea puncte câte a obținut Petrolul pe parcursul întregului sezon trecut.

Este un lucru foarte bun, dar suntem conștienți că ne luptăm cu U Cluj, cu FCSB și cu Farul, echipe care dispun de bugete mari. Noi rămânem modești, muncim în fiecare zi, alături de oameni care își doresc cu adevărat să muncească!”, a afirmat Ricardo Sousa, după meciul cu UTA.

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Obiectivul portughezului e să construiască o echipă cu identitate la Ploiești

El a punctat însă că obiectivul lui este altul și se consider în cărți pentru a-l atinge. ”Nu avem resurse financiare care să ne ia mințile, dar sunt mulțumit. Sunt mulțumit pentru că simt jucătorii, iar cel mai important aspect de când am ajuns în România, prioritatea mea a fost să construiesc o identitate, astfel încât, atunci când cineva privește spre teren, să poată spune: Asta înseamnă Petrolul!”, a mai punctat Ricardo Sousa, după a patra victorie în deplasare a echipei sale.

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Cele șapte meciuri despre care Ricardo Sousa vorbește, pentru ca Petrolul să ia o opțiune serioasă de play-off sunt următoarele: Dinamo (deplasare -21 noiembrie), FC Argeș (acasă – 28 noiembrie), U Craiova (acasă – 5 decembrie), Oțelul (deplasare – 12 decembrie), Voluntari (acasă – 19 decembrie), Rapid (deplasare – 18 ianuarie), U Cluj (acasă – 23 ianuarie).

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Între acestea, va fi și meciul din Cupa României, cu Sepsi, pe teren propriu, programat pe 2 decembrie, decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Cel mai bun sezon din cariera antrenorului de la Petrolul

În vârstă de 47 de ani, Ricardo Sousa are cel mai bun sezon ca antrenor din cariera lui, pe care și-a început-o în 2015, la Sanjanonse. El a condus mai multe echipe din eșaloanele inferioare ale Portugaliei, precum Lusitano VRSA, Anadia, Felgueiras și Beira-Mar, înainte de a face pasul către divizia a doua portugheză. A adunat, 99 de partide în Liga Portugal 2, acolo unde le-a antrenat pe Mafra, Feirense și, ultima data, Vizela, în prima parte a stagiunii 2025-2026. Are, de asemenea, o experiență și în Arabia Saudită, la Al-Ain, în sezonul 2024-2025.

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Ca fotbalist, Ricardo Sousa a jucat peste 150 de meciuri în prima ligă din Portugalia, pentru FC Porto, Beira-Mar, Santa Clara, Belenenses și Boavista, precum și în Germania (Hannover 96, Offenbach), Olanda (De Graafschap), Cipru (Omonia Nicosia) sau Slovenia (Drava Ptuj).