Cum poate să o învingă FCSB pe Young Boys în Europa League. Jucătorul cheie care trebuie blocat și fundașul care o comite

FCSB – Young Boys, în etapa a doua din faza ligii în Europa League se joacă joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională. Young Boys a pierdut clar în prima rundă, cu Panathinaikos, 1-4, și este ultima în clasament. , 1-0 cu Go Ahead Eagles, și pare că a trecut peste perioada de criză. Totuși, elvețienii nu trebuie subestimați, mai ales în condițiile în care antrenorul Georgio Contini dispune de un lot mult mai bine cotat decât cel al lui FCSB. FANATIK a analizat cifrele din rapoartele Wyscout ale celor meciuri jucate de Young Boys în acest sezon în campionat și Europa.

Ce rezultate a obținut Young Boys în cele 9 partide pe care le-a disputat în acest sezon înainte de FCSB

02.08.2025 Winterthur – Young Boys 1-1 (campionat)

1-1 (campionat) 06.08.2025. Basel – Young Boys 4-1 (campionat)

4-1 (campionat) 10.08.2025. Young Boys – Sion 0-0 (campionat)

– Sion 0-0 (campionat) 21.08.2025. Slovan Bratislava – Young Boys 0-1 (play-off Europa League)

0-1 (play-off Europa League) 28.08.2025 Young Boys – Slovan Bratislava 3-2 (play-off Europa League)

– Slovan Bratislava 3-2 (play-off Europa League) 31.08.2025 Young Boys – Lugano 3-1 (campionat)

– Lugano 3-1 (campionat) 14.09.2025 Luzern – Young Boys 1-2 (campionat)

1-2 (campionat) 20.09.2025 Aarau – Young Boys 1-0 (campionat)

1-0 (campionat) 25.09.2025 Young Boys – Panathinaikos 1-4 (Europa League)

– Panathinaikos 1-4 (Europa League) 28.09.2025 Young Boys – Thun 4-2 (campionat)

Pe ce loc e Young Boys în campionatul Elveției înainte de duelul cu FCSB, din Europa League

Young Boys are un start bun în campionatul Elveției și este pe locul 2, cu 14 puncte acumulate în primele 7 runde. Formația din Berna este la un singur punct în spatele liderului St. Gallen. Singurul eșec al lui Young Boys a fost în partida cu Basel. În schimb, prima etapă din Europa League a fost de coșmar pentru elvețieni. Young Boys a pierdut pe propriul teren în fața celor de la Panathinaikos, 1-4, și este pe ultimul loc din cele 36 de echipe participante.

Ce cotă de piață are Young Boys, în comparație cu FCSB. Diferența este destul de mare!

Conform Transfermarkt, Young Boys ar avea , în partida cu FCSB. Lotul elvețienilor este clar mai bine cotat decât cel al campioanei României. 73,80 milioane de euro este valoarea de piață a întregului lot al celor de la Young Boys. Asta în timp ce lotul pe care îl are la dispoziție Elias Charalambous valorează doar 48,43 milioane de euro. Astfel, avantaj de 25,37 milioane de euro.

Cel mai bine cotat jucător al celor de la Young Boys nu va juca împotriva FCSB. Este accidentat

Alvyn Sanchez, 22 de ani, este cel mai bine cotat jucător al celor de la Young Boys, la 14.000.000 de euro. A suferit în luna martie o accidentare la ligamentele încrucișate și nu a mai jucat de atunci pentru formația din Berna. Este așteptat să revină luna viitoare. Al doilea cel mai bine cotat jucător este portarul Marvin Keller, austriac cotat la 9 milioane de euro. La aceeași sumă este cotat și Jaouen Hadjam, fundașul stânga.

De partea cealaltă, Darius Olaru este cel mai bine cotat jucător al celor de la FCSB. 7,5 milioane de euro este evaluarea pe care o fac cei de la Transfermarkt. Podiumul este completat de Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, ambii cotați la 5 milioane de euro de către sursa citată.

Cine este cel mai periculos jucător al celor de la Young Boys. Golgheterul de 1,90 care o sperie pe FCSB

Chris Bedia, un ivorian de 29 de ani, este golgheterul lui Young Boys Berna în acest sezon, cu 7 reușite în campionat și Europa. Este un atacant masiv, de 1,90 metri, cu o excelentă lovitură de cap. A fost împrumutat în Elveția de Union Berling, în februarie 2025. Bedia a marcat 5 goluri în ultimele 3 partide de campionat ale celor de la Young Boys. A marcat și în ambele partide cu Slovan Bratislava, din faza play-off a Europa League. Ivorianul are și alte două reușite în Cupa Elveției.

Ce stil de joc are Young Boys. Cum poate FCSB să îi stopeze pe elvețieni

Giorgio Contini, antrenorul celor de la Young Boys, folosește un sistem 4-4-2 și pune mare preț pe jocul pe benzi. Cei doi fundași laterali, Saidy Janko și Jaouen Hadjam urcă foarte des și vin cu multe centrări pentru masivul Bedia. Janko a trimis 32 de centrări în cele 10 partide, iar Hadjam are 34. Cele mai multe din echipa lui Young Boys, dar cu o precizie nu tocmai impresionantă: 28, respectiv 32 la sută.

Jucătorul cheie al lui Young Boys. La cine trebuie să fie foarte atentă apărarea celor de la FCSB

Joel Monteiro, mijlocașul stânga, este omul care dă dinamica din atacul lui Young Boys. Este un jucător foarte tehnic, foarte greu de oprit în duelurile unu la unu. Are nu mai puțin de 28 de driblinguri reușite în acest sezon, cele mai multe din echipa lui Contini, și un procentaj excelent la acest capitol, 68 la sută. Are o viteză foarte bună și face un pressing foarte agresiv. Nu mai puțin de 25 de mingi recuperate în jumătatea adversă în cele 10 meciuri din acest sezon în campionat și Europa.

Slăbiciunea de care FCSB poate profita pentru a înscrie contra lui Young Boys. Jucătorul pe care trebuie să pună presiune

Gregory Wuthrich, cel mai bine cotat fundaș central din lotul lui Young Boys, este accidentat și nu va putea juca în partida cu FCSB. În aceste condiții, Tanguy Zoukrou și Loris Benito vor forma axul central al defensivei lui Young Boys. Cel din urmă este și căpitanul echipei, dar la 33 de ani și-a mai pierdut din viteză. Riscă de multe ori la construcție și poate fi taxat. Are o medie de 4,6 mingi pierdute în propria jumătate pe meci.

Zoukrou, 22 de ani, a început sezonul ca rezervă și a devenit titular după accidentarea lui Wuthrich. Este un fundaș înalt, de 1,89, care a avut evoluții apreciate în Elveția. Totuși, procentul său la dueluri câștigate este departe de impresionant, doar 55 la sută. FCSB poate profita de slăbiciunile din axul central, sau de spațiul lăsat în benzi de cei doi fundași foarte ofensivi.