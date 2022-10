Cum poate să scape Simona Halep cu doar șase luni de suspendare. Anunțul unui arbitru TAS despre cele trei variante pe care le are în cazul de dopaj. Exclusiv

Şocul finalului de an în tenis este reprezentat de cazul de dopaj al Simonei Halep. şi este suspendată provizoriu de Federaţia Internaţională.

Cum poate să scape Simona Halep cu doar șase luni de suspendare

Cristian Jura este arbitru la Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne şi membru în Comisia de Apel a Agenţiei Naţionale Anti-Doping. De asemenea, este membru al Diviziei Antidoping a TAS. El a oferit pentru FANATIK câteva detalii despre lupta pe care , aşa cum a anunţat sportiva.

Jura a declarat că Simona Halep are 21 de zile pentru a contesta decizia la TAS, până ca ea să devină definitivă. “Arbitrul” de la TAS susţine că rar se întâmplă ca un sportiv să scape de tot de suspendare după un astfel de caz:

“Dacă nu contestă decizia, ea devine definitivă. Are 21 de zile la dispoziţie pentru a merge la TAS. Pe baza dovezilor pe care ea le aduce se poate duce până la îngheţarea pedepsei, adică să nu fie deloc suspendată.

“Pentru această faptă, suspendarea este de patru ani. De la patru ani se poate discuta reducerea”

Una dintre cele mai cunoscute cazuri este Maria Şarapova. I s-a redus pedeapsa. Destul de rar se întâmplă să se îngheţe de tot pedeapsa, dar totul depinde de probe. Ce dovezi ai, este foarte important.

Pentru această faptă, suspendarea este de patru ani. De la patru ani se poate discuta reducerea. În sistemul anti-doping, suspendarea standard este de 4 ani. Pe codul vechi era 2 ani, acum este 4 ani. S-a schimbat în 2021″, a declarat Jura.

“Trebuie să vedem dacă avea o scutire de uz terapeutic”

Cristian Jura a anunţat şi cele trei variante prin care Simona Halep poate să se apere la TAS în cazul de dopaj:

“Sunt mai multe variante pe lege prin care să se apere. Trebuie să vedem dacă avea o scutire de uz terapeutic. Dacă era o reţetă prescrisă de un medic pentru o problemă de sănătate şi medicamentul conţinea o substanţă interzisă, ea trebuia să aibă o scutire de uz terapeutic.

Nu ştim dacă are sau nu are această scutire. Există sportivi care au un istoric de o anumită boală la care se ia un anumit timp de medicaţie. Dacă există astfel de cazuri, se poate lua retroactiv adeverinţa, dar aici vorbim în general, nu de Simona Halep, în particular.

“Poate exista şi varianta în care a luat un supliment şi a fost contaminat”

A doua variantă este lipsa de intenţie sau neglijenţă semnificativă. Adică a luat accidental medicamentul. Asta se întâmplă când medicamentele se dau, în limbaj popular “din mână”. Când vine doctorul, maseurul şi îţi dă medicamentul. Între medic şi sportiv există o relaţie de încredere şi de obicei, sportivii nu mai întreabă ce le dă.

Poate exista şi varianta în care a luat un supliment şi a fost contaminat. În cazul în care aceste suplimente se iau, trebuie să vii cu flaconul care are un număr pe el şi trebuie să iei un alt flacon, sigilat, ca să demonstrezi că cel din care ai luat tu era contaminat. Au mai fost cazuri. Adică eu iau un supliment de bună credinţă şi el e contaminat”, a declarat Jura pentru FANATIK.

“Ea dacă are probe, se dictează un complet de arbitri, prezintă probele şi la TAS se poate încheia în şase luni – un an”

Ca şi procedură, cazul este unul foarte simplu de judecat şi totul depinde de dovezile pe care le va aduce Simona Halep în momentul în care va fi audiată. Chiar şi aşa, sunt şanse mici ca un verdict să vină în mai puţin de şase luni:

“Substanţa respectivă, Roxadustat, oricum se află pe lista substanţelor interzise publicate de WADA. Poate să dureze şi 6 luni sau până la un an până la încheierea situaţiei. Simona Halep este suspendată provizoriu. Din punct de vedere al procedurii, nu este un caz complicat. Noi simţim altfel în România, pentru că este un caz de suflet.

Dar ca procedură, nu este complicat. Ea dacă are probe, se dictează un complet de arbitrii, prezintă probele şi la TAS se poate încheia în şase luni – un an. Termenul de judecare la TAS este de aproximativ 6 luni, dar poate merge până la un an.

Din această perioadă de şase luni se scade suspendarea oricum. În Codul Mondial Anti-Doping se vorbeşte despre responsabilitatea strictă a sportivului, referitor la substanţele care se află în corpul sportivului. Există doar câteva excepţii, printre care lipsa intenţiei sau neglijenţa seminificativă, că vine doctorul cu pumnul de pastile şi tu le-ai luat”, a spus Jura.

Halep îşi permite fără probleme taxa de urgenţă: “Probabil costă câteva mii de euro, dar nu cred că ar putea trece de 10.000 de euro”

Simona Halep poate propune chiar şi un arbitru român în completul de trei care va judeca acest caz. Însă, diferenţa nu ar fi prea mare pentru că legislaţia anti-doping este identică în toate ţările, spre deosebire de alte domenii judecate la TAS:

“Este sportiv de nivel internaţional şi poate merge doar la TAS. Pentru judecarea în stare de urgenţă, suma se stabileşte de TAS. Fiecare caz are o anumită specificaţie. Nu se pot compara, ei judecă în funcţie de notorietate. Probabil costă câteva mii de euro, dar nu cred că ar putea trece de 10.000 de euro.

Durează chiar şi în regim de urgenţă judecata. Dacă este un complet de trei, ea poate propune un arbitru, apoi urmează audierile. Eu de asta zic că durează, iar şase luni este un termen rezonabil. Sunt câţiva zeci de arbitrii la TAS.

“Simona Halep poate să solicite un arbitru român de pe listă”

În cazul de doping, Simona Halep poate să solicite un arbitru român de pe listă. În cele mai multe cazuri, sportivii sau cluburile solicită un arbitru de la ei din ţară. Cunoaşte mai bine legislaţia, regulile.

Dacă va avea un complet de trei, va fi un complet echilibrat. La anti-doping este o legislaţie internaţională. Există codul Mondial Anti-Doping, identic în toate statele. Nu diferă de la ţară la ţară”, a explicat Jura pentru FANATIK.

După ce a fost depistată pozitiv, Simona Halep trebuie să îşi schimbe planurile. Trebuia să se pregătească de noul sezon din circuitul WTA, însă acum trebuie să îşi pregătească apărarea în cazul de dopaj. Iar din acest punct de vedere, cel puţin sezonul viitor pare deja compromis.