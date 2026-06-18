Cum poate trimite România echipă direct în turul 2 UEFA Champions League. FRF a anunțat ce trebuie să facă cluburile din SuperLiga

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Luna iulie se apropie cu pași repezi, iar cluburile din România se pregătesc de primele meciuri europene. Campioana Universitatea Craiova o întâlnește pe ML Vitebsk în turul 1 preliminar UEFA Champions League, U Cluj va da peste Dinamo Kiev în turul 1 Europa League, iar FCSB și CFR Cluj se vor duela cu Auda, respectiv cu învingătoarea dintre Alashkert și Yelimay Semey, în turul 2 preliminar Conference League.

Cum poate trimite România o echipă direct în turul 2 Champions League

Cum în mai puțin de o lună vor începe primele partide, Federația Română de Fotbal a explicat, pe larg, care este situația coeficientului din fotbalul românesc și cum va putea, de fapt, SuperLiga să trimită o echipă direct în turul doi al UEFA Champions League. Deși punctajul a crescut în ultimii ani, distanța este în continuare relativ mare.

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La finalul sezonului 2025/26, România se poziționează pe locul 25 în UEFA Country Ranking, coeficientul fiind de 25,250 puncte. Fotbalul românesc a crescut cu 39% față de acum cinci ani, când coeficientul era 18,200, însă tot ne aflăm în spatele unor țări care au, cel puțin pe hârtie, o valoare similară, așa cum notează . Interesant este faptul că, de la introducerea UEFA Conference League, alte țări au avut un parcurs impresionant, astfel că au câștigat în coeficient.

Punctajul UEFA se calculează în baza ultimelor cinci sezoane competiționale. România are un avantaj important la începutul sezonului 2026/27, deoarece iese din calcul sezonul 2021/22, sezonul în care România a contribuit cu doar 2,250 puncte. Acest reset aduce doar beneficii: România pierde puţin, în timp ce unele ţări concurente pierd mult mai mult.

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Înainte ca stagiunea 2026/27 să înceapă, România porneşte pe locul 21 cu un total de 23,000 puncte din ultimele patru sezoane (22/23 – 25/26). În faţa Croaţiei (22,156), Ucrainei (21,712), Sloveniei (21,468) şi Israelului (20,750). Dacă echipele românești vor avea parte de o campanie europeană bună, un loc în primele 22 de campionate până în 2028 este un obiectiv realizabil.

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Misiunea echipelor din SuperLiga

Cluburile din SuperLiga angrenate în cupele europene au o misiune importantă în acest sezon: de a menține un loc în primele 22 de campionate până în 2028. De ce? Acesta asigură , deoarece această poziție ar duce echipa campioană direct în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor pe Champions Path.

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FRF a explicat cum se calculează punctajul: „Coeficientul de țară este „nota” primită de România pentru parcursul tuturor cluburilor în ultimii cinci ani și dictează numărul de echipe trimise în Europa, tururile de intrare și, cel mai important, bonusurile financiare distribuite de UEFA. Având în vedere că o calificare în faza de ligă a Europa League aduce aproximativ 6 milioane de euro, iar în Liga Campionilor suma depășește 22 de milioane, parcursul european este esențial pentru sustenabilitatea financiară și dezvoltarea infrastructurii cluburilor”.

Pentru a depăși fără emoții pragul de top 22, cele patru cluburi din SuperLiga angrenate în cupele europene, Universitatea Craiova, U Cluj, , trebuie să aducă împreună, cumulat, aproximativ 7 puncte la coeficient în acest sezon, adică aproximativ 28 de puncte totale acumulate de toate cluburile.