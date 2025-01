Cum pornești corect mașina când afară temperatura a scăzut sub 0 grade. Mulți șoferi nu știu și fac o mare greșeală

Un expert de la Facultatea de Inginerie din Galaţi a spus cum trebuie să pornești corect mașina când afară temperatura a scăzut . Mulți șoferi nu știu acest amănunt și fac o mare greșeală ce poate dăuna motorului și altor componente.

Ce să faci pentru a porni autoturismul când sunt mai puțin de 0 grade Celsius

Temperaturile scăzute din sezonul rece pot afecta autoturismul, mai ales dacă acesta este lăsat în aer liber și nu într-un garaj. Specialiștii spun că sunt câteva lucruri pe care conducătorii auto trebuie neapărat să le cunoască.

Unul dintre acestea are legătură cu pornirea care, de cele mai multe ori, duce la erori grave. Pentru a face acest pas, mai ales dacă sunt sub 0 grade Celsius, șoferii trebuie să țină cont de un aspect extrem de important.

Niciunul nu trebuie să plece de pe loc imediat ce a băgat cheia în contact. Inginerii transmit că trebuie să se lasă motorul să meargă în gol puțin, fără a fi cuplată sarcina pe el, înainte de a pleca de pe loc, din parcare.

„Tocmai de aceea este indicat să lăsăm maşina la ralanti câteva minute să se încălzească, micşorând astfel stresul asupra pieselor interne şi permiţând uleiului să-şi recâştige vâscozitatea pentru a lubrifia piesele.

Dacă punem maşina în mişcare cu motorul îngheţat, vom crea un stres suplimentar pe unele piese metalice care nu au lubrifiere şi, în timp, acestea se vor uza”, a declarat Florin Marin Bogdan, şef de lucrări la Facultatea de Inginerie din Galaţi, scrie .

Sfaturi pentru a porni mașina, în mod eficient

Mai mult, expertul le recomandă conducătorilor auto să permită calculatorului mașinii să facă toate verificările înainte de a porni motorul. După ce se pune contactul se așteaptă ca toți martorii de bord să se stingă.

Acest pas îi permite pompei de carburant să pună în mişcare combustibilul (benzină sau motorină) către motor. În felul acesta nu vor avea surpriza neplăcută de a se trezi că autoturismul se oprește de la prima încercare.

Pe de altă parte, acumulatorul (bateria) trebuie să fie în stare bună și cu suficient curent la pornire pentru a învârti vibrochenul. În situația în care are un amperaj scăzut poate fi nevoie de curent de la alt autoturism sau de o baterie nouă. În general, aceasta are o ”durată de viață” de circa 5 ani.

Bateria se strică în timpul iernii pentru că acidul sau lichidul de electroliză din interior nu mai are aceeaşi eficienţă, mai ales atunci când temperaturile scad sub zero grade. Încărcarea bateriei nu se face eficient dacă șoferul circulă pe distanțe scurte și la viteze reduse.