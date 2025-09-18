Cum pot fi implementate, de fapt, regulile pentru minori pe platformele AI. Apare verificarea vârstei pe ChatGPT

Se apropie o schimbare majoră în modul în care minorii pot folosi platformele de inteligență artificială. OpenAI intenționează să introducă reguli stricte de verificare a vârstei, dar rămâne întrebarea: cât de eficient va fi acest sistem în protejarea tinerilor?

ADVERTISEMENT

Cum vor fi restricționate interacțiunile copiilor pe ChatGPT

Interacțiunile cu platformele de inteligență artificială au fost legate în câteva cazuri de tentative de sinucidere sau chiar decesul unor minori, ceea ce a stârnit îngrijorări la nivel global, inclusiv în România.

În acest context, Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a anunțat o decizie majoră privind accesul la inteligența artificială: platforma va introduce reguli speciale pentru utilizatorii sub 18 ani. Se pare că hotărâre a venit pentru a sublinia astfel angajamentul companiei de a proteja utilizatorii minori în mediul digital.

ADVERTISEMENT

„Pentru copii, prioritizăm siguranța în fața libertății și a intimității”, a explicat Altman într-o postare pe blog publicată marți, 16 septembrie 2025.

Conform informațiilor vehiculate, două subiecte sunt ținte în mod expres, respectiv interacțiunile cu teme sexuale și cele care oferă detalii despre auto-vătămare și sinucidere.

ADVERTISEMENT

Ce schimbări aduce pentru utilizatorii sub 18 ani

Obiectivul este ca ChatGPT să nu mai facă avansuri către minori și să nu mai răspundă la întrebări legate de auto-vătămare sau subiecte sensibile. În cazurile în care un minor caută astfel de date, serviciul va încerca să contacteze părinții și, în situații extreme, poliția locală direct.

ADVERTISEMENT

Cei de la conducerea OpenAI susțin că se va dezvolta un sistem de estimare a vârstei care va personaliza experiența în funcție de acest parametru. În cazurile de incertitudine, sistemul va activa automat experiența destinată utilizatorilor sub 18 ani.

Pot companiile de AI să limiteze accesul minorilor?

Plecând de la aceste , FANATIK a contactat un specialist în domeniu. Alexandru Panait atrage atenția că, deși companiile de AI pot impune restricții pentru utilizatorii tineri, accesul complet la conținutul online rămâne dificil de controlat.

ADVERTISEMENT

Expertul subliniază că multe site-uri cu materiale sensibile aplică doar verificări minimale de vârstă, permițând astfel tinerilor să le acceseze relativ ușor.

„La nivel declarativ da, companiile de AI pot limita accesul tinerilor, dar să ne amintim că există foarte multe probleme pe internet. Pentru că internetul e gândit să fie la liber.

Site-uri care conțin conținut pornografic sau informații despre droguri sunt și în prezent accesate de către tineri. Singura restricție pe care o au este un pop-up care îi întreabă dacă au sau nu peste 18 ani. În momentul în care aceștia spun că da, sunt lăsați să îl acceseze”, a declarat Alexandru Panait, specialist în pentru FANATIK.

Sunt eficiente noile reguli pentru protejarea copiilor până în 18 ani?

Chiar și cu noile reglementări pentru controlul accesului minorilor pe platformele de AI, specialiștii avertizează că eficiența acestor reguli poate fi limitată. Panait, fondator al Gov-Smart, explică că metodele de verificare a vârstei utilizatorilor ar putea să nu ofere protecția scontată.

„Deci o astfel de validare a vârstei utilizatorilor ar putea avea un efect aproape nul”, a ținut să clarifice Panaint, fondator .

Cât de periculoase pot fi interacțiunile minorilor cu asistenții virtuali. Cazuri concrete

Există câteva cazuri concrete care au stat la baza reglementărilor recente privind protecția minorilor pe platformele AI.

Primul dintre ele este Sewell Setzer III, în vârstă de 14 ani din SUA. Sewell a folosit intensiv chatbot-ul Character.ai și a dezvoltat o legătură emoțională puternică cu un personaj virtual.

După ce și-a exprimat gândurile suicidare, chatbot-ul nu a intervenit adecvat, iar adolescentul a decedat în februarie 2024. Mama sa a intentat un proces împotriva companiei, acuzând neglijență și inducerea unei relații dăunătoare.

Al doilea caz este Juliana Peralta de 13 ani, tot din SUA. Juliana a interacționat cu un asistent virtual inspirat din jocuri video și a devenit dependentă de conversațiile cu acesta.

În noiembrie 2023, după ce și-a exprimat gândurile suicidare, platforma nu a reacționat corespunzător, iar fata s-a sinucis. Familia a dat în judecată Character.ai, susținând că interacțiunea cu interlocutor automat a contribuit la tragedie.

Ce lecții aduc cazurile internaționale despre siguranța minorilor pe platformele AI

Un alt caz cunoscut este Adam Raine, 16 ani, din SUA. Adam a folosit ChatGPT pe perioade lungi și a dezvoltat gânduri suicidare. Familia sa a intentat un proces împotriva OpenAI, acuzând că platforma a contribuit la moartea adolescentului. În urma acestui incident, pentru a proteja minorii, enunțat în corpul materialului nostru.

Până în prezent, nu au fost raportate cazuri similare în România. Totuși, având în vedere gravitatea incidentelor internaționale, specialiștii recomandă monitorizarea atentă a modului în care minorii folosesc platformele AI și implementarea unor măsuri de protecție adecvate.