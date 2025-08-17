Cum pot pacienții să semnaleze abuzurile din spitalele de stat. Refuzurile de internare pot fi transmise direct Ministerului Sănătății

Pacienții care au fost respinși sau nu au primit servicii medicale în spitalele de stat vor putea semnala aceste situații direct Ministerului Sănătății. Măsura, anunțată de ministrul Alexandru Rogobete, urmărește să protejeze dreptul pacienților la tratament corect și să sancționeze practicile abuzive.

Pacienții pot fi trimiși abuziv la cabinete private?

Ministrul Sănătății, din unele spitale de stat, unde pacienții sunt redirecționați către cabinete private sub diverse pretexte, chiar dacă au dreptul la tratament gratuit.

„În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligația de a trata pacienții. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că ‘nu mai sunt locuri’, ‘s-a terminat plafonul’, ‘CT/RMN este stricat’, ‘laboratorul nu funcționează’ sau că ‘nu există condiții’. Sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit.

Această practică este inacceptabilă și nedemnă. Am spus ferm și repet: activitatea medicală în privat se desfășoară după programul din spitalul public, nu în locul acestuia și nu în detrimentul pacienților.

Nu vreau să se înțeleagă greșit, nu generalizez! În spitalele de stat există oameni minunați, care țin acest sistem pe umeri și care fac tot ce le stă în puțință pentru a ajuta. Însă există și excepții, iar acestea nu ne fac bine!

Pacientul are dreptul să aleagă liber unde dorește să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecționat intenționat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”, se arată într-o postare a ministrului Alexandru Rogobete, de pe Facebook.

Cum pot pacienții să raporteze ilegalitățile?

Începând cu 1 septembrie, Ministerul Sănătății pune la dispoziția pacienților un formular online prin care pot raporta redirecționările abuzive către cabinete private. Aceștia pot semnala spitalul implicat, medicul, cabinetul privat indicat și eventualele costuri impuse.

Acesta susține că sesizările vor fi verificate de pentru a asigura tratament corect și respectarea drepturilor pacienților.

„Am decis o măsură concretă: din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații.

Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala:

spitalul unde s-a întâmplat,

medicul implicat,

cabinetul privat indicat,

costurile impuse.

Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat. Ca ministru al sănătății, nu pot să cer încredere oamenilor în sistem, dacă nu le arătăm respect. Pacienții merită tratament corect, demnitate și grijă – nu umilință și presiuni financiare.

Îmi asum alături de echipa mea această schimbare, oricât de greu ar fi și oricâtă rezistență ar exista. Sănătatea românilor nu se negociază, iar pacienții nu sunt singuri. Nici medicii care acționează corect, gandindu-se la binele omului pe care îl au în față. Acest personal medical, de buna-credință, are Ministerul Sănătății alături – până la capăt!”, a continuat oficialul în textul făcut public pe social media.

Ministrul Sănătății a inițiat anterior o măsură similară, legată de calitatea mesei oferite pacienților internați în spitalele de stat, începând cu 14 iulie. În acest sens, pe site-ul Ministerului Sănătății există un formular online dedicat sesizărilor privind această problemă.