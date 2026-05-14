Cum pot patronii privați să se asocieze cu CSA Steaua! Gigi Becali, mesaj ferm către ministrul Miruță

Gigi Becali (67 de ani) a făcut spectacol la ultima sa intervenție telefonică de la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB vorbit inclusiv despre victoria în fața lui Florin Talpan și a explicat de ce este greu ca CSA Steaua să devină entitate privată și să obțin dreptul de promovare în prima ligă.

De ce a câștigat Gigi Becali procesul pentru prejudiciu cu Florin Talpan

în procesul prin care CSA Steaua cere despăgubiri de 37 de milioane de euro. Avocaţii FCSB-ului au obţinut respingerea prejudiciului. „(n.r. – De ce ați câștigat procesul cu prejudiciul de 37 de milioane?) La civil e simplu. La civil, prima dată spune Ce ceri, îți dă judecătorul. La civil nu vine judecătorul să facă dreptatea pe care nu o ceri. La civil zici ‘Domne, uite, asta, asta, asta’. ‘Asta ți-a făcut? Păi probează!’ Și tu ceri probe. Și dacă nu ceri tu proba, nu ți-o dă judecătorul. Că judecătorul nu îți ia apărarea, că e judecător, nu avocat. Și judecătorul nu vine să îți inventeze probe. Chiar dacă ai dreptate, dacă nu ceri proba aia, judecătorul chiar de știe, el nu îți poate face probe. Și ei nu au cerut proba cu expertiza. ‘Ce probe aduceți în acuzare?’ ‘Expertiză!’ Adică, ei trebuiau să ceară la judecător expertiză, nu să vină ei cu expertiză.

Judecătorul desemna expert care făcea expertiza. Ei au venit cu expertiză. ‘Du-te, mă, de aici.’ Așa pot să aduc și eu un expert, îl plătesc și zic nu știu ce tâmpenii de tine. Judecătorul îl ia în seamă? Ei au venit cu o expertiză la care judecătorul a zis ‘Pleacă de aici cu ea’. ‘Cum adică? Da-ți-mi expert parte’. ‘Expert parte la ce? Dacă ți-am anulat expertiza asta. Nu ai cerut expertiza. Expert parte la ce?’ El nici nu știe ce înseamnă. Acum lui i-a respins aia de 37 de milioane. I-a anulat-o și acum numai noi cerem expertiză la următorul termen. Și noi o să spunem ‘Câți bani au câștigat în 12 ani?’ Că ei cer nu știu cât.

Nu există prejudiciu pe 10 ani. Prejudiciu se ia pe ultimii 3 ani. Nu poți spune că ai fost furat acum 25 de ani. Nu, ultimii 3 ani. Noi asta o să cerem. Ultimii 3 ani. Ce au făcut ei în 12 ani, împărțit în fiecare an. Să vină cu ce au vândut. Fulare, cât a costat fularul, câte au vândut. Ca să vinzi produsul ăla trebuie să faci o activitate în spate și dacă activitatea ta nu e măcar susținută din cauza produselor, e zero prejudiciu, adică e zero profit. Tu nu aveai fotbal, cum puteai vinde tu produse cu marca Steaua dacă tu nu aveai fotbal? Tu nu aveai fotbal. La tine s-a desființat fotbalul. Mi-ai dat mie fotbalul. Nu aveai, prin hotărâre de Guvern. Cum să îți aduc prejudiciu dacă tu nu puteai vinde? Că nu aveai tarabă de vânzare.

Mai mult, o să cerem, ‘Ia vedeți, cine vindea?’ Noi și atunci când făceam fotbal tot ei vindeau cu Steaua deși ei nu aveau dreptul să vândă. Noi făceam fotbalul, nu ei. Noi le aduceam beneficiu. Jucam în cupele europene, ei vindeau fulare cu Steaua. Ei vindeau neavând produsul. Noi aveam Fotbal Club Steaua, nu ei, și ei vindeau produse de fotbal.

Ce înseamnă prejudiciu? Ce tu puteai să produci și din cauza mea nu ai produs. Asta înseamnă definiția prejudiciului. Și la judecător nu merge. Orice judecător știe definiția prejudiciului. Cu ce i-am afectat eu pe ei de nu au putut să câștige? Nu i-am lăsat eu să vândă: Prejudiciul este zero.

(n.r. – Talpan zicea că nu e închis că nu s-a judecat pe fond) Cum nu? Se judecă pe fond, dar se judecă pe ce vreau eu, nu pe ce vrea el. Lui i-a respins-o. Acum, dacă vreau eu, pe fond, nu se mai judecă. Și au pierdut și 90.000 de euro taxele pe care le-au plătit.

Judecătorul poate cere să spună ‘Judec mai departe, desemnez expert’. Judecătorul ar cam forța nota. ‘Tu ce faci? Îi faci probe lui? Îi faci apărare?’ Normal nu se practică așa ceva. Dar eu o să cer probe, pe care le vreau eu. Ce vreau eu, nu ce vrea Talpan. Lui i-a respins, gata, aia de 37 de milioane de euro e la revedere”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cum poate deveni CSA Steaua club de drept privat

a explicat pași prin care patroni privați se pot asocia cu CSA Steaua. Procedura este una extrem de complicată, după cum susține latifundiarul din Pipera. „(n.r. – Credeți în ce a spus Miruță, că e coadă de societăți private care vor să se asocieze cu echipa?) Nu cred. Unde sunt? De ce nu fac? În primul rând. (n.r. – Orice privat vine trebuie să pună banul jos?) Păi da. Oricine vine trebuie să ia în calcul expertiza aia. Judecătorul nu aprobă în cadrul procesual, că nu ai cerut. Dar pentru ei e valabilă, că a fost plătită la experți și a fost făcută de ei. Lasă că trebuie să bună 3,7 milioane pe el, dar cui să dea marca? Să o dea CSA-ului, nu să o bage în fotbal. Aia nu e marca fotbalului. Aia e marca clubului mamă.

Eu am vorbit cu Miruță. Vrea să facă o asociație non-profit. Non-profit înseamnă să vină 3 colonei, 7 generali, adică membri asociați. Trebuie să fie privat, nu are voie să fie armata. Să facă. Să facă o asociație. Să vedem cine dă 3,7 milioane ca să folosească o marcă. După mai vine ceva. Membrii asociați aleg un președinte. Ei vor cere să aibă controlul, generalii și coloneii. Privatul vine să bage bani, să dea 3,7 milioane la CSA, să mai dea 10 milioane de euro, dar să conducă alții, nu el.

El crede că vine un privat și bagă 5 membri asociați și armata are 4 membri asociați. Din 9 membri, privatul are să zicem firma X. E un membru asociat. Că se asociază între asociați. Fiind juridice și fizice. În asociația aia poate intra și X și X are un vot. Membrii ăia comandă. Primul an bagă bani și apoi ei conduc. Și au majoritatea la vot că e asociație non-profit. În 2-3 ani îi călăreșe pe ăia 4. Le mai dă o halviță, o ciocolată și o face asociație pe acțiuni.

Asociația rămâne cu 49% și societatea comercială 51%. Nu mai bagă bani în asociație, face majorare de capital societatea privată, investitorul, și rămâne asociația aia cu 1% și ăștia 99%. Dar tot trebuie să plătească banii ăia, 3,7 milioane.

Mai e o hibă. Chiar dacă dau banii ăștia. Ei nu pot da sigla cu 3,7 milioane. Trebuie scoasă la licitație de la 3,7 milioane în sus. Poate o ia altcineva. Asocierea se face cu cine o ia la licitație, nu cu cine vor ei. Se ia la licitație prin hotărâre de Guvern, că e patrimoniu public. E mai greu de înțeles. Nu știe lumea asta.

Nu e greu. E imposibil. D-aia nu o facă. Că se încurcă ca puiul în lână. Nu o făceau până acum dacă era? Nu s-au pus ei la masă? Oameni de afaceri, Pițurcă, Stoica. S-au pus la masă cu miniștri, cu generali, cu colonei. S-au încurcat ca puiul în lână.

Nu pot să facă nimic. Doar să facă asociație cu vechile glorii și să dea tot fotbalul cu titlul gratuit, dar marca nu o pot da cu titlul gratuit. Și după, membri asociați să bage bani. Pițurcă să bage 700.000, Iovan atât, Tudorel Stoica atât, Oprița atât, Ogăraru atât… Și să facă asociație să bage ei bani, să cotizeze. Să dea cotizație 100.000 pe an, cotizație la asociație non-profit și după pot promova. Dacă e asociație non-profit, e privat. Trebuie să urmeze pașii pe care i-au urmat cu Păunescu. Să o ia de la armată și să dea”, a adăugat patronul FCSB.