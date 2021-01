Cum pot reveni fanii pe stadioane. Propunerea MTS: „E un prim pas“

Eduard Novak, ministrul Tineretului şi Sportului, are planuri mari în mandatul său. Vrea să reformeze sportul românesc în totalitate şi să participe la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. De asemenea, îşi doreşte să revină spectatorii la competiţiile sportive.

Eduard Novak este fostul preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism şi singurul sportiv din istoria României care a câştigat medalia de aur la Jocurile Paralimpice.

Principalul obiectiv pentru ministru este o nouă lege a sportului, care să conţină întreaga structură necesară, iar sursa de inspiraţie este planul vecinilor maghiari.

Eduard Novak: „Eu îmi imaginez sportul cu spectatori, dar trebuie respectate reglementările“

Noul ministru a Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a participat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, de la GSP, şi a vorbit despre planurile lui la conducerea ministerului, dar şi despre cea mai importantă problemă a suporterilor, prezenţa în tribune.

„Eu îmi imaginez sportul în cele mai bune condiții. Cu spectatori, cu atmosferă. Desigur ținând cont de reglementări, care sunt importante și trebuie respectate.

Situația este din ce în ce mai bună, dacă reușim să avem reglementari clare, iar administratorii de stadioane se vor ține de ele, nu văd de ce nu putem avem spectatori. La 1-3 metri, e un prim pas“, a spus ministrul Eduard Novak.

Planuri mari pentru Tokyo 2021

Cea mai importantă competiţie sportivă mondială începe anul acesta la Tokyo. Olimpiada adună foarte multe discipline, iar România ţinteşte mai multe medalii. „Cinci, şapte medalii“, spune ministrul Sportului.

Mai mult, Eduard Novak are de gând să participe la Tokyo, la Jocurile Paralimpice. El are deja o medalie de aur şi îşi doreşte un nou podium. „Nu vreau să renunț! Chiar dacă am ajuns la Minister. Am pus toate activitățile deoparte, acum prioritate este Ministerul. Vreau să înțeleg cum funcționează, să treacă această perioadă de finanțare, de discuții. După să începem implementarea. Primele trei luni o să fie full la Minister, încerc să mă mențin fizic și dacă reușesc din martie până la sfârșit de august să mă pregătesc două ore atunci, la 4 kilometri am șanse de podium“, a mai precizat Novak, conform sursei citate.

Ungaria, sursă de inspiraţie

Principalul ţel în mandatul de ministru pentru Eduard Novak este o nouă lege a sportului. „Îmi doresc să fie un moment zero și am scris în biroul meu: ‘Target 2021, strategia sportului românesc’. Vreau ca la sfârșitul anului vreau să pun pe masa Parlamentului o nouă lege a sportului. Care va conține toată structura.

Unde ne dorim să fie sportul românesc în 2032? Ne dorim în primii 15 pe tabelă? De câte medalii avem nevoie? Cu ce sporturi? Cât ne costă? Totul creat până jos, plecând de la copii, tineret, toată structura“.

Iar principala sursă de inspiraţie este proiectul vecinilor maghiari, care au făcut paşi mari în acest sens. „Deja am dat la tradus “Strategia sportului maghiar”. Vreau să găsesc cea mai bună formulă pentru o comisie și trebuie să facem o scanare a sportului românesc. Patrimoniu, care este funcționalitatea cluburilor de stat. Trebuie gândit ca toată țara să fie funcțională“.