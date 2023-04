Cum poți adopta un tigru siberian sau un leu alb. Te costă numai 10 euro și e posibil chiar în România

Persoanele care vor să adopte animale sălbatice vor putea să facă acest lucru. Grădina Zoologică Brașov a pus la punct un astfel de program care ar putea fi pe placul iubitorilor de animale. Inițiativa este una de-a dreptul inedită și aduce beneficii atât oamenilor, cât și animalelor.

Cum poți adopta un tigru siberian sau un leu alb

Despre ce program este vorba și cum poți adopta nu tigru siberian ori un leu alb? Astfel, toți cei interesați de acest lucru nu trebuie decât să se înscrie în programul demarat de Grădina Zoologică Braşov. Este nevoie de o contribuție de doar 10 euro, iar programul este destinat atât persoanelor fizice cât și companiilor ori claselor școlare.

ADVERTISEMENT

O serie de detalii în acest sens au fost caute chiar de către directorul Grădinii Zoologice. Alina Pânzaru s-a arătat extrem de încântată de acest program și speră să fie înregistrate rezultatele mult dorite, având în vedere că vorbim despre niște lucruri cât se poate de complexe.

”La ultima şedinţă a Consiliului Local am supus atenţiei un nou proiect privind posibilitatea de a adopta animale de la Grădina Zoologică Braşov. Este vorba despre un program complex, care are mai multe categorii. Cea prin care se contribuie cel mai puţin este categoria plus 10 euro, iar contribuţia cea mai mare este la categoria de peste 2.500 de euro.

ADVERTISEMENT

Programul este destinat atât persoanelor fizice, cât şi companiilor sau claselor şcolare. Este un program foarte frumos şi abia aşteptăm să îi dăm drumul”, explică Alin Pânzaru, .

Ce beneficii are părintele adoptator

Și totuși de ce sunt necesare sumele de bani? Toate donațiile merg către îngrijirea animalelor. Cât despre perioada de adopție a unui animal, aceasta începe de la data înscrierii în program, pentru o perioadă de un an și poate fi prelungită.

ADVERTISEMENT

De asemenea, odată pe an va fi organizată și Ziua Părinţilor Adoptivi. Iar persoanele trecute pe Certificatul de adopţie pot participa la evenimente organizate de Grădina Zoologică Braşov și totodată mai pot afla și detalii despre animalul lor.

Ce presupune însă adopția unui animal? Achitarea sumei pentru înscrierea în una sau mai multe categorii. De asemenea, o persoană poate să adopte mai multe animale, iar la rândul său, un animal poate fi adoptat de mai multe persoane.

ADVERTISEMENT

Mai departe, toate animalele adoptate rămân tot în grija celor de la Grădina Zoologică Brașov. Asta în condițiile în care prin această adopție nu este oferit și dreptul de proprietate. Mai departe, părintele adoptiv al unui animal are aceleași drepturi ca orice alt vizitator.

ADVERTISEMENT

O excepție este faptul că acesta poate participa la evenimentele organizate pentru persoanele din programul de adopție. Iar la Zoo Brașov avem de unde alege. Există numeroase specii de animale printre care și tigrul siberian, leul alb, râsul, jaguarul, pești, dar și diferite specii de maimuțe.