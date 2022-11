Cum poți cumpăra bilete de avion mai ieftine. Trucurile de care trebuie să ții cont

Experții au dezvăluit cum poți cumpăra bilete de avion mai ieftine. Există câteva trucuri pe care e bine să le iei în considerare atunci când îți rezervi următoarea vacanță. Aceste sfaturi te-ar putea ajuta foarte mult să faci economii. Nu ai mereu nevoie de prea mulți bani ca să mergi într-un loc îndepărtat.

Cum poți să cumperi bilete de avion mai ieftine. Trucurile experților

Experții au dezvăluit care sunt trucurile de care trebuie să ții cont atunci când îți achiziționezi .

Prețurile biletelor diferă în funcție de perioadă și anotimp, iar uneori pot fi mult prea mari. Multe persoane renunță la călătorie din cauza costurilor mari pentru transport.

Din fericire, există soluții pentru a evita să cheltui sute sau chiar mii de dolari pe un zbor. Câțiva bloggeri de călătorii vin cu soluții utile pentru tine.

Jen Ruiz, în vârstă de 29 de ani, este blogger de călătorii cu normă întreagă și. Aceasta deține site-ul popular Jen on a Jet Plane. În același timp, ea este și un autor de călătorii de succes pe Amazon.

Tânăra și-a propus să facă 12 călătorii în 12 luni, dar a ajuns să facă 20, toate în timp ce are un job full time.

De exemplu, Jen a zurat din Miami, Florida până în Auckland, Noua Zeelandă, cu doar 38 de dolari. Ținând cont de distanța dintre cele două orașe (12965.54 km), prețul este foarte mic.

“Am zburat către Auckland, Noua Zeelandă, din Miami, Florida, pentru 38 USD (37,70 EUR) folosind puncte și mile.

De asemenea, am zburat în Ecuador pentru 16 USD (14,90 EUR) și am călătorit dus-întors la San Francisco pentru 22 USD (21 EUR, ambele din New York) folosind puncte și mile.

Am zburat dus-întors în Islanda pentru 350 USD (349 EUR) folosind companii aeriene cu buget redus.”, a povestit ea, notează .

Jen a dezvăluit că are trei metode pentru a găsi bilete ieftine de avion. Este vorba despre “alerte de zbor, companii aeriene cu buget redus, puncte și mile”.

“Pentru cei care doresc o soluție ușoară, alertele de zbor sunt cele mai bune, deoarece primiți oferte direct în căsuța de e-mail și puteți face click pentru a rezerva.”, a adăugat ea.

De ce să nu cumperi bilete de avion cu cardul de debit

Cei care vor o destinație anume, dar speră să găsească un , trebuie să țină cont și de faptul că există companii aeriene cu buget redus, unele dintre ele fiind apărute recent.

“Pentru cei cu o destinație stabilită în minte, dar cu date flexibile, companiile aeriene cu buget redus sunt o modalitate excelentă de a merge.

Există câteva companii aeriene noi cu buget care trebuie luate în considerare, inclusiv Norse Atlantic Airward, companiile aeriene PLAY și French Bee.”, a mai explicat bloggerița.

Un alt truc dezvăluit de Jen Ruiz este folosirea unui card de credit de călătorie. Dacă îți redirecționezi cheltuielile pe un astfel de card, există posibilitatea să primești călătorii gratuite. Acest lucru te-ar putea ajuta foarte mult să economisești bani.

“Dacă achiziționezi ceva cu un card de debit, irosești bani. Redirecționați-vă cheltuielile existente către un card de credit de călătorie și obțineți vacanțe gratuite ca un produs secundar al facturilor și al alimentelor.”, a mai spus bloggerița.

Ce alte trucuri poți folosi pentru a obține zboruri ieftine

Priyanka Juneja, un alt blogger de călătorii, a explicat cât de util poate fi un buletin informativ privind ofertele de zbor. Anumite aplicații te pot ajuta să găsești datele accesibile la preț.

“Sunt abonată la Scott’s Cheap Flights și am rezervat multe zboruri în acest fel. Fii flexibil cu privire la datele de plecare/sosire și folosește Skyscanner sau Google Flights pentru a vedea care sunt cele mai ieftine date.

Folosesc Skyscanner pentru a-mi găsi zboruri, iar în ‘Plecare’ și ‘Întoarcere’ aleg doar ‘lună întreagă’, astfel încât să afișeze o vizualizare a calendarului în care să pot selecta cele mai ieftine date.”, a explicat bloggerul.

O altă variantă este să iei în calcul și alte aeroporturi pe care să aterizezi și de unde să decolezi.

Dacă există și alte aeroporturi în apropiere de destinația unde vrei să călătorești, atunci e bine să le iei în considerare.

Poți cheltui sume mult mai mici dacă alegi un alt aeroport. În acest fel a procedat și bloggerița, care a cheltuit foarte puțin pentru un bilet de avion.

“De exemplu, nu mă uit doar la zborurile din Boston. Am achiziționat un zbor internațional de la IAD (Aeroportul Internațional Washington Dulles), deoarece m-a costat doar 80 USD (80,50 EUR) pe singur sens, iar zborul internațional de acolo a fost cu 1.000 USD (1.006 EUR) mai puțin”, a adăugat Priyanka Juneja.

Când e bine să rezervi un zbor

Un alt aspect de care să ții cont este perioada în care rezervi zborul. Un fost lingvist al US Air Force și expert în achiziționarea zborurilor a spus că cele mai bune oferte sunt cu aproximativ șase săptămâni înainte de zbor.

În plus, este bine să călătorești în afara sezonului sau în sezonul de tranzit.

“Aceasta înseamnă că lucruri precum plecarea în Australia în lunile iunie/iulie/august iarna, mai degrabă decât vara.”, a mai explicat Carissa Rawson.

Și folosirea milelor de zbor este un truc util pentru a plăti bani puțini pentru biletele de avion.