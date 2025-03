Cum poți deschide un magazin Froo în România. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un antreprenor

Află cum poți să deschizi un magazin Froo în România. Sunt anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească un antreprenor. Nu se cere taxă de intrare în franciză, dar e nevoie de garanție.

Pașii necesari pentru a deschide un magazin Froo în România

Żabka Group a intrat pe piața din România prin , care își continuă expansiunea locală. Prin această extindere, se depășește pragul de 50 de magazine la nivel național. În aceste magazine, clienții găsesc mărci românești, în mare parte, dar și poloneze.

Retailerii tradiționali își pot deschide un magazin Froo în țară. Pentru a putea face acest lucru, e nevoie să îndeplinească anumite condiții pentru ca afacerea să fie una de succes.

“La Froo, administrarea unui magazin înseamnă a-ți gestiona propria afacere și a deveni un antreprenor independent. Astfel, candidatul ideal are experiență în retail, un spirit antreprenorial puternic, o minte deschisă și capacitatea de a recruta și gestiona o echipă conform standardelor aplicabile în rețeaua noastră și a celor mai bune practici de piață”, a transmis Andrei Voicu, Head of Retail Development and Growth, Froo România, potrivit .

Dacă își vor transforma magazinul într-unul Froo, retailerii vor beneficia de mai multe beneficii. Printre acestea se numără accesul la un sistem simplificat de aprovizionare, dar și mai multe sortimente. Totodată, secțiunea froo bistro va oferi cafea și gustări.

Echipele interne vor selecta cu atenție locațiile pentru asigurarea unui trafic optim, dar și a unui potențial de vânzări. “Totuși, ne propunem să oferim partenerilor noștri locații apropiate de domiciliul lor, pentru a reduce timpul petrecut în trafic și pentru a le permite să se concentreze pe deplin pe gestionarea propriei afaceri”, a mai spus Andrei Voicu.

Printre caracteristicile cheie se numără un spațiu cu o suprafață cuprinsă între 70 și 150 mp. Acesta trebuie să fie situat în zone cu trafic intens sau în cartierele rezidențiale, pentru ca magazinul să fie la îndemâna tuturor.

Nu se percepe nicio taxă pentru alăturarea la franciză, dar se solicită o garanție

Pentru a te alătura , nu se percepe nicio taxă. Este nevoie, însă, de o garanție în valoare de 25.000 de lei, iar partenerii trebuie să fie pregătiți pentru a suporta costurile care vin la pachet cu gestionarea unei astfel de afaceri.

“Un magazin complet renovat și aprovizionat este îndredințat de către noi unui partener. Cu toate acestea, o garanție de 25.000 de lei este solicitată. De asemenea, partenerii trebuie să fie pregătiți să suporte costurile obișnuite asociate gestionării unei afaceri, precum costuri salariale, taxe și cheltuieli operaționale.

Acestea sunt relativ mici comparativ cu potențialul profit care ar putea fi obținut, dar care depinde de implicarea și efortul depus de partener”, a adăugat Andrei Voicu.

Froo va oferi asistență integrată în orice arie, inclusiv selectarea și închirierea unei locații, renovarea magazinului și amenajarea acestuia, precum și stabilirea gamei de produse.

Se va oferi asistență și în privința aspectelor logistice legate de comenzi și aprovizionare a produselor către magazine și implementarea sistemelor IT. Asistența în marketing și promovare, precum și instruirea și asistența operațională continuă sunt incluse.

Pentru a funcționa cât mai eficient, Froo are nevoie de o echipă de cel puțin trei angajați. În calitate de antreprenori independenți, partenerii “pot să adapteze numărul de angajați în funcție de necesitatea afacerii și de obiectivele de creștere, pentru a maximiza vânzările și profitabilitatea”, a mai explicat Andrei Voicu.

Recrutarea și formarea echipelor intră, de asemenea, în atribuțiile partenerilor. Froo va furniza instrucțiuni, materiale de instruire și suport pentru a se asigura că fiecare partener respectă standardele operaționale.