Cum poţi dona plasmă, care sunt condiţiile obligatorii şi unde se află centrele de recoltare

Peste 42 de milioane de oameni din întreaga lume au fost infectaţi cu noul virus SARS-CoV-2, din care peste 1 milion şi-au pierdut viaţa. În România, peste 200.000 de oameni au fost diagnosticaţi cu coronavirus şi din păcate peste 6.000 dintre ei au murit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În tot acest timp, oamenii de ştiinţă caută de zor un tratament eficient pentru infectia COVID-19 şi un vaccin care să oprească această pandemie. Transfuzia cu plasmă recoltată de la persoane care au avut coronavirus este tot mai des folosită ca opţiune de tratament.

Plasma este o componentă a sângelui, iar sângele persoanelor care s-au vindecat de COVID-19 conţine anticorpi – molecule care au învăţat să recunoască şi să combată agentul patogen, şi anume noul coronavirus (SARS-COV-2).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine poate dona plasmă pentru bolnavii de SARS-CoV-2

Cerințe minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19:

semnarea consimţământului informat pentru intrarea în procedura de selecţie în vederea donării de plasmă prin plasmafereză şi/sau sânge total şi pentru transmiterea codificată a datelor privind donarea în baza de date naţională şi europeană;

prezentarea documentelor care să ateste istoricul de infectie cu SARS-CoV-2, respectiv încetarea riscului de transmitere a bolii.

nu ai boli cronice, nu ești în tratament pentru o boală, nu ai semne sau simptome de infecție

intervalul între 2 donări de plasmă succesive este de cel puțin 14 zile.

Cum se face recoltarea de plasmă

Ministerul Sănătății a stabilit în luna august noi condiții pentru donarea de sânge total/plasmă de la persoanele vindecate de COVID 19.

ADVERTISEMENT

Potrivit Ordinul aprobat de Nelu Tătaru privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 654/2020, “recoltarea se va realiza cu respectarea standardelor actuale din legislația națională în domeniul transfuziei sanguine pentru colectarea, testarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui și a componentelor sanguine, respectând totodată principiului donării voluntare neremunerate și ghidul tehnic elaborat de Comisia Europeană cu privire la colectarea, testarea, procesarea, stocarea, distributia si utilizarea monitorizata a plasmei provenite de la persoane vindecate de COVID-19 pentru tratamentul COVID-19”.

Cei care donează plasmă primesc de la casierie 7 tichete de masa, o adeverință de zi liberă și reducere pe transportul in comun de 50% pe o luna de zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru fiecare donare de plasma se efectuează gratuit următoarele teste:

Predonare:

-Grup sanguin si Rh

-Hemograma

Postdonare markerii virali prin serologie:

– Ac HIV 1 si 2

– Atg HBS

– Ac HCV

– Ac HTLV

– Ac TPHA

Markerii virali prin PCR

– Biochimie

– HLA

– Ac anti Sars CoV 2 – RT – PCR

Plasma se va administra doar pacienților critici infectaţi, cu vârsta de cel puţin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de plasmă convalescentă COVID-19 prin semnarea consimţământului informat şi care îndeplinesc o serie de criterii specifice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Până în prezent au fost înregistrați peste 490 donatori, iar centrele de transfuzie sanguină au distribuit către spitale un număr de 463 unități de plasmă de la donatori vindecați de Covid 19. În România se recoltează plasmă în toate centrele de transfuzie din țara.

Bancă de plasmă, înfiinţată la Spitalul Gerota

Un centru de transfuzie de sânge şi plasmă convalescentă va fi înfiinţat în cadrul Spitalului de Urgenţă “Dimitrie Gerota” al MAI. Anunţul a fost făcut marţi seara de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

ADVERTISEMENT

“Pentru unii dintre pacienții grav bolnavi, plasma donată de persoanele care s-au vindecat de COVID-19 poate reprezenta unica șansă la viață. Noi, la nivelul ministerului, luptăm pe mai multe planuri pentru a ține sub control această pandemie fie că suntem în stradă, fie încercând să atragem atenția asupra beneficiului pe care îl are donarea de plasmă convalescentă, așa cum am făcut recent prin campania Donează plasmă pentru ca alții să trăiască! Chiar și această campanie s-a născut tot din dorința colegilor noștri care au trecut prin această boală de a-și ajuta semenii”, a precizat ministrul Ion Marcel Vela.

În noul centru vor putea dona atât civili, cât și personal al MAI.

ADVERTISEMENT

Recoltarea se va face în noul Centru în timp ce validarea produselor recoltate se va realiza în baza unui protocol încheiat cu Centrul București de Transfuzii. În etapa următoare, produsele recoltate vor fi distribuite conform solicitărilor, atât în București, cât și în țară, spitalelor militare și civile.

În următoarele zile, în imediata vecinătate a Spitalului Prof. Dr. Dimitrie Gerota, vor fi amplasate containerele speciale în care se va desfășura activitatea Centrului de transfuzii de donare de sânge și plasmă convalescentă, fără a interfera cu circuitele funcționale actuale ale spitalului.