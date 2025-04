Cum poți fi independent financiar până la 45 de ani. Iancu Guda explică ce trebuie să faci

Fostul realizator al emisiunii Banii în mișcare arată cum poți fi independent financiar până la 45 de ani. Iancu Guda, unul dintre cei mai cunoscuți economiști români, explică ce trebuie să faci. Condițiile care trebuie respectate de toată lumea.

Iancu Guda, despre cum să fii independent financiar până la 45 de ani

Iancu Guda știe ce trebuie să faci în cazul în care îți dorești să fii până la 45 de ani. Specialistul susține că oamenii trebuie să îndeplinească două aspecte importante, vreme de 15 ani. Doar așa se poate ajunge la economii.

ADVERTISEMENT

Pentru a trăi fără grija zilei de mâine, expertul recomandă ca timp de trei luni să aveți cheltuieli acoperite din randament până la 30 de ani. Ulterior, randamentul trebuie să fie de șase luni până la 35, nouă luni până la 40 și 12 luni până la 45 de ani.

„Randamentul vine în fiecare an. Iar un an are 12 luni. Păi dacă tu acoperi, în fiecare an, din randament, 12 luni de cheltuieli și la anul la fel, și la anul la fel, până în ultima zi a vieții tale, cheltuielile familiei sunt acoperite din randament.

ADVERTISEMENT

Și ești liber să faci ce vrei. Din pasiune, din bucurie. Asta se cheamă libertate. Puterea banului. De aceea nu sunt de acord cu ideea că banul e ochiul dracului. Poate fi ochiul dracului. Depinde de tine ce faci cu el”, a spus Iancu Guda la .

Cât trebuie să economisești pentru a fi independent financiar

„Timp de 15 ani, trebuie să economisești un sfert din bani. Nu toată lumea poate să facă asta. Dar, dacă îți propui și vrei, vei încerca să câștigi mai mulți bani, să reduci risipa și să economisești mai mult.

ADVERTISEMENT

Nici eu n-am reușit la 18 ani.Din primul meu salariu, făceam plicuri și lucram într-un call center, cu 200 de lei pe lună, în 2005, part-time”, a mai spus Iancu Guda, mai arată sursa menționată anterior.

ADVERTISEMENT

Economistul a subliniat faptul că a progresat pentru că a reușit să economisească și să investească. susține că banii respectivi trebuie investiți la un randament de 10% pe an. Din 4 lei, dacă economisești unul și îl pui la treabă cu 10% randament pe an, în 15 ani ești independent financiar.