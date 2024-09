Cum poţi lua, de fapt, pensie anticipată. Stagiul de cotizare devine obligatoriu, vârsta nu mai contează

Noua Lege a Pensiilor a adus schimbări importante, astfel că mulți români se întreabă cum pot lua, de fapt, pensie anticipată. a fost eliminată, conform noilor reglementări legislative.

Ce trebuie să știe românii care vor să ia pensie anticipată

În cazul celor care vor să iasă la pensie anticipat, stagiul de cotizare devine obligatoriu, însă nu se va mai ține cont de vârsta beneficiarului. Directorul Casei de Pensii Cluj, Mariana Nicoleta Sălciuan, a venit cu explicații privind acest subiect, potrivit .

Aceasta a precizat că pensia anticipată poate fi obținută cu maximum cinci ani înainte să fie împlinită vârsta standard necesară pensionării, în .

Mariana Nicoleta Sălciuan a oferit un exemplu, în acest sens, al unei femei care s-a născut în octombrie 1966. În acest caz, vârsta standard de pensionare este 62 de ani și 11 luni.

Dacă a realizat stagiul complet de cotizare, de 34 de ani și 11 luni, ea poate opta pentru pensia anticipată în septembrie 2024, la 57 de ani și 11 luni. Situația este similară și în cazul unui bărbat născut în septembrie 1960, a cărui vârsta standard de pensionare este 65 de ani.

Stagiul de cotizare devine cel mai important

Potrivit legii, pentru această persoană, stagiul complet de cotizare contributiv este 35 de ani. El poate solicita pensie anticipată în septembrie 2024, dacă a îndeplinit stagiul complet.

În cazul în care un român a ajuns la vârsta necesară prevăzută de lege, dar nu a realizat stagiul contributiv, acesta nu va avea posibilitatea să iasă la pensie anticipată.

„Dacă persoana are lucrat în grupa I de muncă 2 ani și are o reducere de 1 an a vârstei standard de pensionare, reducerea de 5 ani pentru pensia anticipată nu se cumulează cu reducerea de 1 an pentru grupa de muncă.

Sau în cazul unei femei care are un copil pe care la crescut până la vârsta de 16 ani, reducerea de 6 luni acordată în acest caz, potrivit noii legi, nu se cumulează cu reducerea de 5 ani pentru pensia anticipată”, a transmis directorul Casei de Pensii Cluj.

Cuantumul pensiei anticipate rezultă din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, „prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare”, arată CNPP.