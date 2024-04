Cum poți scăpa de returnarea ambalajelor SGR. Așa nu o să te mai temi că pierzi garanția de 50 de bani. „Am reușit să scap de munții de PET-uri”

Un român a găsit o soluție utilă prin care să nu mai cumpere mulțimi de pet-uri, cu diferite lichide, și apoi să le returneze de teamă că va pierde garanția de 50 de bani. Acum se bucură și de o apă mai sănătoasă.

Metoda pe care o aplică un român pentru a scăpa de returnarea ambalajelor SGR

Din noiembrie 2023, România a luat măsuri mai serioase de limitare a consumului de plastic, , respectiv pentru a scădea gradul de poluare. S-a introdus sistemul național de Garanție-Returnare, în baza căreia ni se percep 50 de bani pentru băutura cumpărata de la un magazin, iar această garanție ni se va înapoia

ADVERTISEMENT

Așadar, în ultima vreme, unii români aproape că fac munți de pet-uri pentru recuperarea acelor 50 de bani. Un român a povestit pe Reddit că el nu se află într-o asemenea situație, deoarece și-a instalat acasă ceva util.

În urmă cu doi ani, și-a instalat chiar în propria casă o stație cu osmoză inversă, adică un filtru de apă performant care elimină reziduurile din apă. Cum pet-urile nu sunt o sursă sigură de apă curată, atunci individul și-a asigurat și o modalitate de a trăi mai sănătos.

ADVERTISEMENT

”Recent (acum 2 săptămâni) am aflat de legea reciclării… habar nu aveam că a fost aprobat așa ceva în România. Nu consider că e un lucru rău, Germania are acest mecanism de aproape 20 de ani. Motivul pentru care impactul legii asupra mea nu a fost resimțit este pentru că nu consum băuturi alcoolice sau sucuri, doar apă și lapte. Dacă nu ești în situația mea, atunci postarea NU reprezintă o soluție pentru tine.

Acum 2 ani am decis să achiziționez o stație de osmoză inversă și 5-6 sticle din sticlă în care să îmbuteliez apa de la filtru. Această postare nu este o reclamă pentru firmele care fac astfel de filtre, dar dacă cineva este curios de filtrul achiziționat, sunt bucuros să ofer detalii în privat”, a scris pe Reddit bărbatul.

ADVERTISEMENT

Cât costă o stație de osmoză

Românul a oferit detalii și despre cost. Pentru filtru și sticle a scos din portofel, inițial, suma de 900 de lei. Ulterior, a plătit 300 de lei pe an pentru filtrele care trebuie schimbate în mod periodic. Calitatea apei este testată de bărbat tot periodic și nu a avut niciun fel de problemă. Pentru curioși, el a explicat pe scurt și montarea.

”Cu un cost inițial de ~900 de lei (filtrul plus sticlele) și cam 300 de lei pe an (pentru filtrele care necesită schimbare periodică) începând din al doilea an de utilizare, am reușit să scap de a duce munți de PET-uri săptămânal la gunoi și mai nou pe la centrele de reciclare. Testez periodic calitatea apei și în 24 de luni de utilizare nu am întâmpinat niciun fel de problemă cu apa. O folosesc atât pentru băut cât și la gătit.

ADVERTISEMENT

Cum funcționează? Ai o baterie separată care se montează pe blat prin care consumi apa filtrată. Dacă stai în chirie și nu poți să faci modificări în apartamentul în care stai, poți să iei în considerare schimbarea bateriei de la chiuvetă cu una cu 3 căi, să îți cumperi o mufă PP pentru scurgerea de la chiuvetă pe care să o schimbi și să montezi colierul în care să intre furtunul pe care iese apa rămasă în urma procesului de filtrare.”, a mai spus românul.