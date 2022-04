Cum pregătesc străinii sezonul estival. Oferte și reduceri în Grecia și Turcia, explozie de scumpiri pe litoralul românesc

România pierde teren evident încă din luna martie în privința sezonului estival. Grecii, turcii și chiar bulgarii pregătesc la milimetru fiecare detaliu și ofertă, în timp ce românii se înghesuie la creșterea prețurilor.

Reduceri în străinătate, creșteri de prețuri în România pentru sezonul estival

La doar câteva luni distanță de momentul în care vor începe concediile și destul de aproape de vacanța prilejuită de sărbătorile pascale, antreprenorii autohtoni din turism anunță un val de scumpiri, în condițiile în care situația este una deja complicată.

Hotelierii au explicat pentru FANATIK că rezervările pentru vară merg destul de prost, în ciuda faptului că avem în față primul an cu restricții ridicate încă din luna martie. De altfel, pare a fi istorie, însă oamenii nu se mai înghesuie să-și achite sejururi pe litoral.

De vină ar fi de care românii se lovesc zilnic. Combustibilul, hainele și chiar hrana au devenit peste noapte probleme pentru buzunarele românilor care au uitat, deocamdată, de vacanțele din vară.

Reprezentanții agențiilor de turism ridică și ei din umeri și anunță prețuri mult schimbate față de cele practicate în urmă cu un an de zile. Oamenii spun că există hoteluri care și-au dublat aproape tariful și nu se vede la orizont nicio urmă de speranță.

Grecia, Turcia și Bulgaria, preferatele românilor

Nu la fel se întâmplă în cazul Greciei, de exemplu. Elenii s-au dat peste cap să scape de COVID-19 și speră ca ridicarea totală a restricțiilor să aducă milioane de români în țara lor, așa cum se întâmpla înaintea pandemiei. Prețurile au crescut și în cazul lor, însă, se laudă aceștia, oferta este una pe măsură.

All inclusive-ul turcesc a avut întotdeauna fani printre români. Familiile cu copii sunt cele care se orientează spre ofertele din Antalya, Lara, Bodrum, Kușadași sau celelalte stațiuni turistice. Vorbim și în cazul Turciei de bani în plus față de anul trecut, însă agențiile de turism spun că mare parte a costului ridicat este dată de biletul de avion.

„Grecia a rămas în topul preferințelor pentru români. Am vândut bilete pentru sărbătorile pascale, am vândut deja concedii pentru la vară. Am ținut legătura și cu hotelierii, dar și cu conaționali stabiliți în Grecia.

Există o categorie aparte, una care crește considerabil în fiecare an, cea a românilor care negociază direct și trec peste agenții. Grecii spun că au deja vândute perioade întregi în ciuda prețului mai mare față de 2021.

Turcia a venit la un cost ridicat, dar aici intervine și biletul de avion. Ca de fiecare dată sunt oferte pentru toate buzunarele și pentru toate gusturile. Familiile cu copii preferă lanțul Delphin, tinerii vor în hoteluri ceva mai zgomotoase. Cu toții vor achita bani în plus față de anul trecut. Ofertele există, multe au fost deschise, se achită și în rate, oamenii sunt interesați”, a explicat pentru FANATIK Alina Morea, consultantul unei agenții de turism.

De ce a pierdut startul România

Oamenii care au afaceri pe litoralul românesc spun că nici vorbă de rezervări sau sejururi vândute. Scumpirile din ultima perioadă i-au afectat din plin pe români care nu s-au mai înghesuit ca în trecut să-și plătească vacanța de vară.

„Anul trecut aveam, să știți că aveam, deși erau atâtea restricții și nici nu se știa în mare când o să avem voie și ce o să avem voie să facem. Dar, la final de martie, aveam vândute deja câteva săptămâni. Am avut și reduceri, reduceri pe care anul acesta n-am mai putut să le facem.

Litoralul românesc nu e nici măcar la fel cum l-ați lăsat. Mamaia e încă departe de momentul startului, celelalte stațiuni sunt departe de realitate, cam acesta este adevărul. Și, din păcate, suntem nevoiți să cerem bani în plus pentru toate acestea.

Să știți că degeaba administrez eu o pensiune cotată cu 9,8 pe booking. Că oamenii care stau la mine merg tot prin gropile alea, își rup mașinile pe drumurile patriei spre mine, vor face indigestie de la mâncarea servită și vor intra într-un val de enterocolite. Ca de fiecare dată. Doar că, anul acesta vor plăti în plus”, a zis Almășan Silvia, proprietara unei pensiuni, pentru FANATIK.