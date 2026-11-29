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CFR Cluj – Rapid, meci programat în etapa viitoare de SuperLiga, a 18-a, se anunță unul extrem de interesant, cel puțin prin prisma numelor care se află pe cele două bănci tehnice. Marius Șumudică (55 de ani), fost antrenor la Rapid, îl înfruntă pe Daniel Pancu (49 de ani), tehnicianul care a făcut minuni în Gruia, în sezonul trecut. Ce spune „Șumi” despre duelul cu „Pancone”.

Ce spune Marius Șumudică despre duelul de foc pe care îl are cu Daniel Pancu în etapa a 18-a de SuperLiga

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a vorbit deschis despre meciul în care se va confrunta, din nou, cu echipa sa de suflet. Antrenorul celor de la CFR Cluj nu se ferește din a recunoaște că partida din weekendul viitor este una specială pentru el, dat fiind trecutul pe care l-a avut ca jucător și apoi ca antrenor în culorile alb-vișinii.

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Chiar dacă admite simpatia pe care o poartă clubului Rapid, „Șumi” spune că este 100% profesionist, ca de fiecare dată, și își dorește să învingă. toate argumentele să facă un meci mare. Echipa din Gruia nu a mai pierdut în SuperLiga de pe 18 octombrie. „(n.r. Abia aștepți să-l iei pe paletă pe ‘Pancone!’) E un meci special pentru mine, unul pe care, bineînțeles, și ei, și noi ne dorim să îl câștigăm. Noi avem nevoie stringentă de puncte, dar și ei. E clar că sunt peste noi din punct de vedere valoric. Sunt pe locul 2, au șansa astăzi (n.r. duminică, 29 noiembrie) să treacă pe primul loc.

Va fi un meci special, dar pe care îl vom aborda cum trebuie să îl abordăm și sper să repetăm prestațiile pe care le-am avut de acasă în meciul cu FCSB, cu Dinamo, cu Universitatea Craiova. Sper să facem puncte. E important. Ok, nu pot să ascund niciodată și nu voi ascunde lucrul ăsta, că am o simpatie față de clubul respectiv, dar ăsta e jobul meu. În momentul de față întâlnesc și antrenorul care a fost la CFR Cluj în anul precedent, eu am fost antrenor la Rapid. E o situație așa mai delicată, dar fiecare își pregătește echipa pe care o antrenează”, spune Șumudică.

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Șumudică, despre dorința de a-l învinge pe Pancu: „Cine nu își dorește să câștige un meci?”

, CFR Cluj realizează veritabile minuni în acest sezon de SuperLiga. În ciuda problemelor financiare și de lot, de la ardeleni plecând mulți jucători în ultimele luni, echipa din Gruia reușește să se mențină la mijlocul clasamentului. În acest sezon, CFR nu a pierdut cu Dinamo și Universitatea Craiova și a învins pe FCSB. „Șumi” nu ascunde faptul că dorește să îl învingă pe Pancu. „(n.r. Îți dorești enorm să-l învingi pe Pancu) Dar cine nu își dorește să câștige un meci? Ce pot să spun? Că nu îmi doresc? Vreți să spun că îmi doresc să câștige Rapidul?”

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Întrebat dacă acest meci are o conotație specială strict din perspectiva faptului că Daniel Pancu e antrenor la Rapid, Șumudică a spus: „Nu are, nu, vă jur că oricine ar fi fost antrenor…N-am nicio problemă cu Pancu. Nu am absolut nicio problemă. N-ați văzut că de când este antrenor la Rapid, nu m-a interesat, n-am vorbit niciodată. De fiecare dată, probabil la alți antrenori aveam câte ceva de comentat. Ei bine, de data asta la Pancu eu n-am vorbit absolut niciodată nimic, indiferent dacă au fost și momente mai delicate la echipa lui, ca rezultate, ca prestații. Niciodată n-am vorbit în calitate de analist, n-am vorbit urât și nu mă interesează”.

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