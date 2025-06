Cum prepară Geta Sterp dulceața de căpșuni. Secretul ca să nu se zdrobească fructele

Geta Sterp a dezvăluit cum face dulceața de căpșuni. Tânăra a explicat ce face pentru ca fructele să nu se zdrobească în timpul fierberii.

Cum face Geta Sterp dulceața de căpșuni ca să iasă gustoasă

este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține pe internauți la curent în legătură cu activitățile sale, dar și cu rețetele pe care le prepară.

De data aceasta, Geta Sterp le-a arătat urmăritorilor cum prepară dulceața de căpșuni. Tânăra este foarte pasionată de gătit, astfel că a decis să dezvăluie cum prepară anumite rețete.

Pentru dulceața de căpșuni, Geta Sterp folosește un ingredient secret, care îi oferă o aromă foarte bună preparatului, și anume zeama de lămâie.

Pentru preparată de sora lui Culiță și a lui Iancu Sterp, ai nevoie de 2 kilograme de căpșuni, 700 de grame de zahăr și zeama de la două lămâi.

După ce pune ingredientele la fiert, Geta Sterp amestecă din când în când, ușor, pentru a nu zdrobi fructele. Aceasta nu a vrut să adauge foarte mult zahăr, ci suficient pentru ca dulceața să se lege.

“Nu știu dacă se vede în video culoarea ei reală, dar atât de faină a ieșit. Și-a păstrat culoarea atât de fain cum am stors lămâile. Cât e de bună! Nici nu are rost să vă mai spun.

Eu mai amestec în ea din când în când, dar ușor, cu grijă, pentru că nu vreau să le zdrobesc, ci să rămână întregi. Uitați ce fain se fac. Nu se prind deloc în oală.

Eu la 2 kg de căpșune am pus 700-800 de grame de zahăr. Nu am vrut să pun nici foarte mult, dar nici să nu se lege. Am pus și două lămâi stoarse”, a explicat Geta Sterp pe rețelele de socializare.

Geta Sterp a devenit mamă anul trecut

La finalul anului trecut, Geta Sterp a adus pe lume un băiețel. Vladimir a venit pe lume pe 7 decembrie 2024. Tânăra și soțul ei, Sebastian Crăciunescu, sunt în culmea fericirii după acest moment.

“După 27 de ore de travaliu, mare parte petrecute în apă, am desăvârșit minunea de 4.560 g cu perineul intact, datorită celor mai minunați oameni.

Am avut parte de clamparea și secționarea tardivă a cordonului ombilical, de skin to skin și de ORA MAGICĂ, în care ne-am bucurat de minunea noastră!

Nu pot exprima în cuvinte sentimentul de a fi MAMĂ! Vă mulțumesc pentru sutele sau poate miile de mesaje! Sunteți deosebiți cu toții”, a transmis Geta Sterp la scurt timp după ce a născut.